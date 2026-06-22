Nổ súng tại trường trung học Philippines, 3 học sinh thiệt mạng 22/06/2026 13:03

(PLO)- Xảy ra vụ nổ súng tại trường Trung học Quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban, tỉnh Leyte (miền trung Philippines), khiến 3 học sinh thiệt mạng và 5 người bị thương.

Ngày 22-6 xảy ra một vụ nổ súng tại trường Trung học Quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban, tỉnh Leyte (miền trung Philippines). Vụ việc khiến 3 học sinh thiệt mạng và 5 người bị thương, theo trang tin Inquirer.

Cụ thể, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng bên trong khuôn viên trường học. Cảnh sát cho biết có 2 nghi phạm trong vụ việc.

Người dân hỗ trợ vây bắt nghi phạm thứ hai trong vụ nổ súng tại tại trường Trung học Quốc gia San Jose ở thành phố Tacloban, tỉnh Leyte (miền trung Philippines). Ảnh: PHILIPPINE NEWS AGENCY

Cả hai nghi phạm đều là nam giới và có mang theo súng lục. Trong số này, một nghi phạm là trẻ vị thành niên và đã bị bắt tại hiện trường. Sau đó, người dân cũng đã hỗ trợ vây bắt thành công nghi phạm thứ 2 trong vụ nổ súng, theo Philippine News Agency.

Theo báo cáo ban đầu từ Đồn cảnh sát số 1 thuộc Cơ quan Cảnh sát thành phố Tacloban, các cảnh sát đã được huy động ngay sau khi nhận thông tin về vụ việc.

Các cảnh sát xác nhận rằng có 8 người bị trúng đạn. Các nạn nhân bị thương đã được đưa đến bệnh viện. Nhà chức trách vẫn chưa công bố danh tính của các nạn nhân.

Cảnh sát cho biết các nhà điều tra vẫn đang xác định các tình tiết xung quanh vụ nổ súng, bao gồm động cơ đằng sau vụ tấn công. Mối quan hệ giữa các nạn nhân và các nghi phạm vẫn chưa được xác định.

Trường Trung học Quốc gia San Jose có 1.500 học sinh. Theo cảnh sát địa phương, đây được xem là vụ nổ súng liên quan trường học gây chết người nhiều nhất tại Tacloban trong nhiều năm trở lại đây.