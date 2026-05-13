VIDEO: Nổ súng tại Thượng viện Philippines khi đặc vụ bắt đồng minh của ông Duterte 13/05/2026 22:22

(PLO)- Một loạt tiếng súng vang lên tại Thượng viện Philippines khi giới chức tìm cách bắt thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa, trợ lý thân cận của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

Tối 13-5, một loạt tiếng súng vang lên tại Thượng viện Philippines khi giới chức đang tìm cách bắt một thượng nghị sĩ bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã với cáo buộc tội ác chống lại loài người, theo hãng tin AFP.

Người bị truy bắt là thượng nghị sĩ Ronald Dela Rosa, trợ lý thân cận của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.

Các đặc vụ thuộc Cục Điều tra Quốc gia Philippines đã tìm cách bắt ông Dela Rosa nhưng ông đã kịp chạy vào hội trường toàn thể của Thượng viện và cầu cứu các thượng nghị sĩ đồng minh.

Lực lượng chức năng được cho là muốn bắt và chuyển giao ông này cho ICC.

Binh sĩ Philippines cầm súng bên trong Thượng viện Philippines ở ngày 13-5. Ảnh: Jam Sta Rosa/AFP

Chủ tịch Thượng viện Philippines - ông Alan Cayetano xuất hiện chớp nhoáng trước báo giới tại Thượng viện và xác nhận rằng ông đã được lực lượng an ninh tòa nhà thông báo có tiếng súng nổ, nhưng không cung cấp thêm chi tiết nào rồi nhanh chóng rời đi.

“Bầu không khí ở đây đang rất căng thẳng. Đây là Thượng viện Philippines và chúng tôi được cho là đang bị tấn công” - ông Cayetano nói.

Ông Cayetano trước đó nói rằng sẽ xử lý các nhân viên chính phủ liên quan vì hành vi coi thường Thượng viện.

Hiện chưa rõ điều gì đã dẫn đến vụ nổ súng cũng như liệu có người bị thương trong tòa nhà Thượng viện hay không.

Video hiện trường vụ nổ súng tại Thượng viện Philippines ngày 13-5. Nguồn: X

Hôm 11-5, ICC công bố lệnh bắt giữ đối với ông Dela Rosa, cựu Cảnh sát trưởng Quốc gia Philippines, người từng trực tiếp thực thi chiến dịch trấn áp ma túy dưới thời Tổng thống Duterte.

Lệnh bắt giữ, vốn được ban hành từ tháng 11-2025, cáo buộc ông Dela Rosa phạm tội ác chống lại loài người với hành vi giết hại “ít nhất 32 người” trong giai đoạn từ tháng 7-2016 đến cuối tháng 4-2018, thời điểm ông đứng đầu lực lượng cảnh sát quốc gia dưới thời Duterte.

Ông Dela Rosa, 64 tuổi, tuyên bố sẽ đấu tranh chống lại lệnh bắt của ICC và sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý có thể. Tối 13-5, thượng nghị sĩ này cũng kêu gọi những người ủng hộ tập trung tại Thượng viện để ngăn chặn điều mà ông cho là vụ bắt giữ sắp xảy ra đối với mình.