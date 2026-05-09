VIDEO-ẢNH: Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ, Su-30 và MiG-29 biểu diễn trên bầu trời Moscow
(PLO)- Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow (Nga) diễn ra long trọng với sự tham gia của lãnh đạo nhiều nước.
Đúng 10 giờ sáng 9-5, theo giờ Moscow (tức 14 giờ, theo giờ Hà Nội), lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng – kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II – bắt đầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo từ các nước Slovakia, Belarus, Indonesia cùng nhiều quốc gia khác tham dự buổi lễ tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, theo đài RT.
Cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow đã kết thúc bằng màn trình diễn của các máy bay quân sự Nga trên bầu trời thủ đô.
Màn trình diễn bao gồm đội hình "Kim cương Kuban" gồm các đội bay biểu diễn Russian Knights và Swifts trên các máy bay chiến đấu Su-30 và MiG-29 ở cự ly gần.
Trong phần kết thúc, sáu máy bay tấn công Su-25 đã thả khói màu trắng, xanh lam và đỏ, màu sắc của quốc kỳ Nga, lên bầu trời Moscow.