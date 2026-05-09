VIDEO-ẢNH: Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ, Su-30 và MiG-29 biểu diễn trên bầu trời Moscow 09/05/2026 15:11

(PLO)- Lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow (Nga) diễn ra long trọng với sự tham gia của lãnh đạo nhiều nước.

Đúng 10 giờ sáng 9-5, theo giờ Moscow (tức 14 giờ, theo giờ Hà Nội), lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng – kỷ niệm 81 năm chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II – bắt đầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin và các nhà lãnh đạo từ các nước Slovakia, Belarus, Indonesia cùng nhiều quốc gia khác tham dự buổi lễ tại Quảng trường Đỏ, thủ đô Moscow, theo đài RT.

Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ hôm 9-5. Nguồn: RT

Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ hôm 9-5. Nguồn: RT

Các binh sĩ Nga tham gia lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ hôm 9-5. Nguồn: RT

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) và các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh chụp màn hình

Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ hôm 9-5. Ảnh chụp màn hình

Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ hôm 9-5. Ảnh chụp màn hình

Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ hôm 9-5. Ảnh chụp màn hình

Lễ duyệt binh tại Quảng trường Đỏ hôm 9-5. Ảnh chụp màn hình

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong buổi lễ. Ảnh chụp màn hình

Cuộc duyệt binh Ngày Chiến thắng ở Moscow đã kết thúc bằng màn trình diễn của các máy bay quân sự Nga trên bầu trời thủ đô.

Tiêm kích tham gia biểu diễn tại lễ duyệt binh. Nguồn: RT

Màn trình diễn bao gồm đội hình "Kim cương Kuban" gồm các đội bay biểu diễn Russian Knights và Swifts trên các máy bay chiến đấu Su-30 và MiG-29 ở cự ly gần.

Trong phần kết thúc, sáu máy bay tấn công Su-25 đã thả khói màu trắng, xanh lam và đỏ, màu sắc của quốc kỳ Nga, lên bầu trời Moscow.