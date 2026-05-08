Nga cảnh báo đáp trả ‘không khoan nhượng’ các nỗ lực phá hoại kỷ niệm Ngày Chiến thắng 08/05/2026 17:34

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả không khoan nhượng nếu “phe phát xít” cố thực hiện các mối đe dọa và phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Ngày 8-5, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cảnh báo rằng Moscow sẽ đáp trả không khoan nhượng nếu “phe phát xít” cố thực hiện các mối đe dọa và phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít ở Nga, theo hãng thông tấn TASS.

Trong lễ đặt vòng hoa tại các bia tưởng niệm trong tòa nhà Bộ Ngoại giao Nga, ông Lavrov cho rằng cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít có ý nghĩa quan trọng vì tại châu Âu đang xuất hiện những lời kêu gọi “lặp lại thí nghiệm của Hitler”.

“Ngoài khía cạnh ý thức hệ, cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong bối cảnh hiện nay. Nhiều người ở châu Âu công khai kêu gọi tái lập chế độ Hitler và chuẩn bị tấn công đất nước chúng tôi, đồng thời tuyên bố mục tiêu của họ là gây ra thất bại chiến lược cho Nga” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga cho rằng ở phương Tây, chủ nghĩa phát xít đang trỗi dậy trở lại.

“Giờ đây, khi chúng ta tưởng niệm chiến công thiêng liêng trong chiến thắng trước chủ nghĩa phát xít, thì chủ nghĩa phát xít lại một lần nữa ngóc đầu dậy. Không chỉ hồi sinh về mặt ý thức hệ, mà còn có những nỗ lực ngày càng gia tăng nhằm viết lại lịch sử và kết quả của Thế chiến II” - ông nói thêm.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ông Lavrov nhấn mạnh rằng Nga sẽ đáp trả không do dự nếu phe phát xít cố thực hiện các mối đe dọa phá hoại lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

“Tôi muốn nói điều này với sự thẳng thắn hoàn toàn và với toàn bộ trách nhiệm: nếu những kẻ phát xít, đang hồi sinh tại phương Tây thông qua Ukraine, tiếp tục những gì họ đang làm hiện nay, sẽ không có lòng thương xót nào dành cho họ” - nhà ngoại giao Nga cảnh báo.

Ngoại trưởng Lavrov khẳng định mọi mối đe dọa đối với an ninh Nga xuất phát từ Ukraine đều phải bị loại bỏ

“Không phải ngẫu nhiên mà một trong những mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt là phi phát xít hóa Ukraine. Tổng thống Nga [Vladimir Putin] đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ngoài các mục tiêu khác, chúng tôi phải loại bỏ mọi mối đe dọa đối với an ninh của mình xuất phát từ lãnh thổ Ukraine” - theo ông Lavrov.

Đề cập phát ngôn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz về mong muốn một lần nữa đưa quân đội Đức trở thành lực lượng mạnh nhất châu Âu, ông Lavrov cho rằng việc này “đặc biệt đáng kinh ngạc”.

“Những gì Đức đang làm thật đáng sửng sốt. Kể từ khi nhậm chức, Thủ tướng Merz nhiều lần tuyên bố rằng một trong những mục tiêu chính của ông là bảo đảm quân đội Đức trở thành lực lượng mạnh nhất châu Âu, bất chấp mọi kết quả thăm dò” - ông Lavrov nói.

Ukraine và châu Âu chưa bình luận về phát ngôn của ngoại trưởng Nga.