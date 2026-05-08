Dầu tràn loang gần đảo Kharg ở eo biển Hormuz 08/05/2026 15:07

(PLO)- Nhiều vệt dầu loang có thể quan sát thấy từ không gian sau khi các cuộc không kích giữa Mỹ và Iran đánh trúng các cơ sở dầu khí và tàu thuyền trong hành lang eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh thế giới chật vật tìm kiếm nguồn dầu sau khi hành lang Hormuz bị phong tỏa, ảnh vệ tinh lại cho thấy một nghịch lý nghiệt ngã: Tại Hormuz, dầu không chỉ mắc kẹt trên các tàu chở dầu, mà đang nổi lênh láng trên mặt biển.

Theo tờ India Today, nhiều vệt dầu loang có thể quan sát thấy từ không gian sau khi các cuộc không kích giữa Mỹ và Iran đánh trúng các cơ sở dầu khí và tàu thuyền trong hành lang Hormuz. Ảnh vệ tinh từ chương trình Sentinel của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã được sử dụng để đánh giá mức độ lan rộng của các vệt dầu trên mặt biển.

Ít nhất bốn khu vực biển trên khắp Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz đã được kiểm tra trực quan nhằm xác định các vệt dầu xuất hiện, sau khi truyền thông đưa tin về các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí và tàu chở dầu kể từ khi xung đột bùng phát.

Các vết loang giống dầu đã xuất hiện vào ngày 5-3 gần bờ biển Kuwait, ngày 10-4 quanh đảo Lavan, ngày 22-4 ngoài khơi đảo Qeshm và gần đây nhất là ngày 6-5 gần đảo Kharg (Iran). Tổng hợp các hình ảnh cho thấy một chuỗi vết loang rải rác trên mặt biển, nằm gần các tuyến hàng hải của tàu chở dầu và hạ tầng dầu khí quan trọng trong khu vực Vịnh Ba Tư.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy khả năng có sự cố tràn dầu gần đảo Kharg vào ngày 6-5. Ảnh: INDIA TODAY

Theo giới quan sát, những vệt dầu này không chỉ là vấn đề môi trường. Chúng có thể tác động đến con người theo nhiều cách khác nhau. Đối với các cộng đồng vùng Vịnh sống dựa vào vùng biển này, thiệt hại còn trực tiếp hơn nhiều. Với ngư dân, các gia đình ven biển và hệ sinh thái biển, dầu loang trên mặt nước không phải là một cuộc khủng hoảng xa vời. Nó có thể đồng nghĩa với mất nguồn thu nhập, vùng biển bị đầu độc và một hệ sinh thái mong manh bị đẩy đến bờ vực.

Một bức ảnh chụp ngày 6-5 cho thấy vệt dầu phủ trên khu vực rộng hơn 120 km² tại vùng biển gần đảo Kharg của Iran. Diện tích này đủ rộng để phủ kín một thành phố lớn. Trong ảnh màu thực tế, có thể thấy ít nhất một con tàu ngoài khơi bờ tây hòn đảo, trong khi hai tàu khác ở phía đông dường như đang thực hiện hoạt động tiếp nhiên liệu.

Một ảnh vệ tinh khác chụp ngày 10-4 cho thấy các vệt dầu loang lan rộng quanh đảo Lavan của Iran, vài ngày sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin một cơ sở dầu khí gần bờ đảo này bị tấn công hôm 7-4. Vệt dầu cũng dường như lan tới đảo Shidvar, hòn đảo san hô nằm phía đông đảo Lavan, nơi nổi tiếng với rùa biển, chim biển và hệ sinh thái biển mong manh.