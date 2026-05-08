Núi lửa phun dữ dội ở Indonesia, 20 người mất tích 08/05/2026 12:37

Sáng 8-5, các lực lượng chức năng Indonesia đã triển khai chiến dịch cứu hộ cấp bách để tìm kiếm 20 người, trong đó có 9 công dân Singapore, bị mất tích sau khi núi lửa Dukono phun trào dữ dội, theo kênh Channel News Asia.

Theo báo cáo, núi lửa Dukono nằm trên đảo Halmahera (tỉnh Bắc Maluku, phía đông Indonesia) đã bắt đầu phun trào vào lúc 7 giờ 41 phút sáng 8-5 (giờ địa phương), tạo ra cột khói bụi khổng lồ vươn cao khoảng 10 km vào không trung.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại, ông Iwan Ramdani, người đứng đầu cơ quan cứu hộ địa phương, cho biết: “Đội cứu hộ của chúng tôi đang trên đường đến hiện trường. Hiện vẫn chưa xác định được liệu có người bị thương hay không. Dựa trên các báo cáo, lực lượng chức năng đang ráo riết tìm kiếm khoảng 20 người".

Núi lửa Dukono phun trào dữ dội tại tỉnh Bắc Maluku, Indonesia, tạo cột tro bụi khổng lồ bốc cao lên bầu trời ngày 8-5. Nguồn: X

Ông Ramdani thông tin thêm với hãng tin Reuters rằng hàng chục nhân viên cứu hộ, bao gồm lực lượng cảnh sát, đã được điều động để tìm kiếm nhóm du khách bị mắc kẹt do vụ phun trào. Trong số 20 người này, có 9 người mang quốc tịch Singapore, số còn lại là người địa phương.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương đã đưa ra khuyến cáo nghiêm ngặt, yêu cầu người dân và du khách tuyệt đối không thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong phạm vi bán kính 4 km tính từ miệng núi lửa.

Cơ quan nghiên cứu núi lửa Indonesia cũng đồng thời cảnh báo về nguy cơ xảy ra dòng bùn núi lửa (lahar) nếu có mưa lớn.

Tính đến thời điểm hiện tại, ngành hàng không vẫn chưa ghi nhận bất kỳ báo cáo nào về việc gián đoạn các chuyến bay do ảnh hưởng từ tro bụi của vụ phun trào này.