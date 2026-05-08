Chiến sự Nga-Ukraine 8-5: Nga bắt đầu ngừng bắn Ngày Chiến thắng; Ông Zelensky cảnh báo quan chức nước ngoài không tới Moscow 08/05/2026 08:20

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Nga bắt đầu ngừng bắn Ngày Chiến thắng; Ông Zelensky cảnh báo quan chức nước ngoài không tới Moscow; Châu Âu lên tiếng việc Nga kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài sơ tán khỏi Kiev.

Nga bắt đầu ngừng bắn Ngày Chiến thắng

Theo hãng thông tấn TASS, lệnh ngừng bắn do Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố nhân dịp lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9-5) đã chính thức có hiệu lực từ đầu ngày 8-5.

“Căn cứ theo quyết định của Tổng thống Liên bang Nga, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Vladimir Putin, nhân dịp kỷ niệm 81 năm Chiến thắng của nhân dân Liên Xô trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, phía Nga tuyên bố lệnh đình chiến từ 0 giờ ngày 8-5 đến ngày 10-5” - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo đài RT, hàng chục máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị đánh chặn tại nhiều khu vực của Nga sau khi lệnh ngừng bắn bắt đầu có hiệu lực.

Theo Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin, đến 2 giờ sáng 8-5, ít nhất 20 UAV của đối phương đã bị bắn hạ khi đang trên đường hướng tới thủ đô Nga. Ông cho biết không ghi nhận thiệt hại hay thương vong.

Lực lượng Ukraine cũng nhằm mục tiêu vào TP Sevastopol ở bán đảo Crimea, nơi ít nhất 4 UAV bị đánh chặn trong đêm, theo thông tin từ lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm - ông Mikhail Razvozhayev.

Giới chức thành phố Rostov-on-Don ở miền nam nước Nga cũng cho biết lực lượng phòng không đã hoạt động trong đêm để đối phó các mục tiêu trên không.

Trước đó, tối 7-5, Bộ Quốc phòng Nga một lần nữa cảnh báo mọi nỗ lực của Ukraine nhằm phá hoại các hoạt động kỷ niệm tại Moscow sẽ dẫn tới một đòn đáp trả quy mô lớn nhằm vào trung tâm Kiev.

Bộ này cho biết quân đội Nga sẽ ngừng toàn bộ hoạt động trên tiền tuyến cũng như dừng các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào lãnh thổ Ukraine trong giai đoạn 8 đến 9-5, đồng thời kêu gọi Kiev thực hiện điều tương tự.

“Mọi nỗ lực vi phạm lệnh ngừng bắn trên thực địa hoặc tiến hành các cuộc tấn công vượt ngoài tiền tuyến sẽ vấp phải phản ứng thích đáng” - Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo.

Bộ này cũng lặp lại lời kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời khỏi thủ đô Ukraine trước nguy cơ xảy ra tấn công. “Chúng tôi một lần nữa kêu gọi người dân Kiev và nhân viên các cơ quan ngoại giao nước ngoài rời khỏi thành phố kịp thời” - tuyên bố nêu rõ.

Ông Zelensky cảnh báo thế giới không dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga

Ngày 7-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev “không khuyến nghị” các quan chức nước ngoài tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng của Nga tại Moscow, theo tờ Kyiv Independent.

“Họ muốn Ukraine cho phép tổ chức lễ duyệt binh, để có thể an toàn diễu hành trên quảng trường trong một giờ mỗi năm, rồi sau đó quay lại giết hại người dân của chúng tôi và tiếp tục chiến tranh” - ông Zelensky phát biểu trong thông điệp tối 7-5.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, một số quốc gia thân Nga đã liên hệ với Kiev về kế hoạch cử quan chức tham dự lễ duyệt binh ngày 9-5 tại Moscow.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: TELEGRAM

“Một mong muốn kỳ lạ… trong những ngày này. Chúng tôi không khuyến nghị điều đó” - ông nói thêm.

Trong khi đó, ông Yuri Ushakov - Trợ lý Điện Kremlin - khẳng định Nga không mời lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng năm nay.

“Chúng tôi cố tình không mời khách nước ngoài tham dự lễ kỷ niệm, khác với năm ngoái” - ông Ushakov nói với hãng thông tấn RIA Novosti.

Trong khi đó, Thủ tướng Slovakia - ông Robert Fico vẫn dự kiến tới Moscow nhân dịp này, giống như năm 2025, nhưng năm nay sẽ không tham gia lễ duyệt binh. Thứ trưởng Ngoại giao Slovakia - ông Rastislav Chovanec xác nhận ông Fico sẽ không dự duyệt binh và có thể chuyển thông điệp từ ông Zelensky tới ông Putin.

“Chuyến đi Thủ tướng Fico tới Moscow chủ yếu nhằm tưởng niệm sự kết thúc của Thế chiến II. Ông Fico sẽ không tham dự lễ duyệt binh quân sự mà chỉ đặt hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh” - ông Chovanec nói.

Châu Âu lên tiếng việc Nga kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài sơ tán khỏi Kiev

Ngày 7-5, các đại sứ quán nước ngoài chưa cho thấy dấu hiệu rời khỏi Kiev sau khi Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi các phái bộ ngoại giao sơ tán nhân viên khỏi thủ đô Ukraine trước lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng.

Ngoại trưởng Đức Johann Wadephul nói với hãng tin Bloomberg rằng Berlin sẽ “không để những lời đe dọa này tác động”, đồng thời khẳng định Đức không có kế hoạch sơ tán đại sứ quán.

“Chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ với các đại sứ quán khác. Chúng tôi sẽ không để những điều này làm lung lay. Chúng tôi hiểu người Nga và hiểu cách họ gây sức ép” - ông Wadephul nói.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu (EC) Anouar El Anouni cũng cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ duy trì hiện diện tại Kiev.

“Về phía chúng tôi, EU sẽ không thay đổi lập trường hay sự hiện diện tại Kiev. Các cuộc tấn công của Nga, đáng tiếc thay, vốn đã là thực tế diễn ra hằng ngày ở Kiev cũng như nhiều nơi khác tại Ukraine” - ông Anouni nói.

Cuối ngày, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cảm ơn các quan chức châu Âu vì đã phản đối các lời đe dọa từ Nga và từ chối rời Kiev.

“Tôi biết ơn EU, Ba Lan và Đức, đặc biệt là người đồng cấp Johann Wadephul, cùng tất cả các đối tác khác đã phản đối rõ ràng những nỗ lực của Nga nhằm đe dọa lực lượng ngoại giao nước ngoài tại Ukraine” - ông Sybiha nói.

“Những lời đe dọa này cần bị bác bỏ và lên án. Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia khẳng định rõ rằng hành động đe dọa của Moscow sẽ không thành công” - Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh.