Giáo hoàng Leo XIV tiếp Ngoại trưởng Mỹ 08/05/2026 07:16

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh "mối quan hệ bền chặt" của Washington với Vatican sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Marco Rubio và Giáo hoàng Leo XIV.

Ngày 7-5, Giáo hoàng Leo XIV đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Vatican, trong đó hai bên cùng cam kết cải thiện quan hệ giữa Vatican và Washington, theo hãng tin Reuters.

“Giáo hoàng Leo XIV và ông Rubio "đã tái khẳng định cam kết chung nhằm thúc đẩy quan hệ song phương tốt đẹp" - theo tuyên bố của Vatican cuộc gặp đầu tiên giữa Giáo hoàng và một quan chức nội các trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong gần một năm.

Theo tuyên bố của Vatican, hai bên đã "trao đổi quan điểm" về tình hình thế giới và nhấn mạnh "sự cần thiết phải làm việc không ngừng nghỉ vì hòa bình".

Người phát ngôn của Vatican cho biết cuộc thảo luận bao gồm tình hình Trung Đông, trong đó có Iran và Lebanon, các cuộc xung đột ở châu Phi và tình hình người dân Cuba đang phải đối mặt.

Giáo hoàng Leo XIV (giữa, thứ 5 từ phải sang) đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (giữa, thứ 4 từ trái sang) tại Vatican ngày 7-5. Ảnh: @SecRubio/X

Đại sứ quán Mỹ tại Vatican cho biết rằng Giáo hoàng và ông Rubio đã thảo luận về "các vấn đề cùng quan tâm ở Tây bán cầu".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho biết cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Rubio và Giáo hoàng là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ "mạnh mẽ" giữa Vatican và Mỹ.

Giáo hoàng Leo XIV gần đây đã chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel ở Iran. Trước đó, người đứng đầu Giáo hội Công giáo cũng từng lên án các chính sách chống nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump.

Đáp lại, trong tháng 4, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích gay gắt Giáo hoàng trên mạng xã hội.