Có tin Ngoại trưởng Mỹ sắp đến Ý, hội kiến Giáo hoàng Leo XIV 04/05/2026 07:50

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ hội kiến Giáo hoàng Leo XIV, đánh dấu cuộc gặp đầu tiên của một quan chức chính quyền Mỹ với Giáo hoàng sau gần một năm.

Hãng AFP ngày 3-5 dẫn một nguồn tin từ Vatican rằng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ tới Ý trong tuần này để hội kiến Giáo hoàng Leo XIV.

Nếu diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên sau gần một năm Giáo hoàng có cuộc gặp trực tiếp với một quan chức cấp cao trong nội các Mỹ. Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 7-5, theo một nguồn tin cấp cao giấu tên.

Giáo hoàng Leo XIV gần đây đã chỉ trích mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel ở Iran. Trước đó, người đứng đầu Giáo hội Công giáo cũng từng lên án các chính sách chống nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đáp lại, trong tháng 4, ông Trump đã nhiều lần chỉ trích gay gắt Giáo hoàng trên mạng xã hội.

Giáo hoàng Leo XIV (trái) tiếp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào năm 2025. Ảnh: CNS PHOTO/VATICAN MEDIA

Theo truyền thông Ý, Ngoại trưởng Rubio cũng dự kiến sẽ có các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Ý.

Theo AFP, chuyến công du cũng nhằm xoa dịu căng thẳng song phương sau khi Tổng thống Trump chỉ trích Thủ tướng Ý Giorgia Meloni là thiếu "can đảm" và không ủng hộ nỗ lực của Washington chống lại Tehran.

Chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Lầu Năm Góc công bố kế hoạch rút 5.000 quân khỏi Đức (căn cứ lớn nhất của Mỹ tại châu Âu). Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh những rạn nứt về cuộc chiến tại Iran và căng thẳng thương mại đang gây áp lực nặng nề lên quan hệ giữa Mỹ và châu Âu.

Ý hiện là một trong những quốc gia châu Âu có sự hiện diện quân sự lớn nhất của Mỹ, với gần 13.000 binh sĩ tại ngũ đồn trú tại 6 căn cứ tính đến cuối năm 2025.

Bộ Ngoại giao Mỹ, văn phòng báo chí Vatican và người phát ngôn chính phủ Ý chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.