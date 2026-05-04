Thủ tướng Đức lên tiếng về căng thẳng với ông Trump và chuyện Mỹ định rút bớt quân 04/05/2026 06:03

(PLO)- Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng không có mối liên hệ nào giữa bất đồng của ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump và kế hoạch Mỹ cắt giảm quân số đồn trú ở Đức.

Ngày 3-5, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng để có thể hợp tác với Mỹ trong NATO (Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương), ông buộc phải chấp nhận rằng Tổng thống Donald Trump có quan điểm khác với ông. Tuy nhiên, ông Merz nhấn mạnh không có mối liên hệ nào giữa bất đồng của họ và kế hoạch Mỹ cắt giảm quân số, theo hãng tin Reuters.

Ông Merz bác bỏ những suy đoán cho rằng việc ông chỉ trích kế hoạch tác chiến của Mỹ tại Iran đã dẫn đến thông báo hôm 1-5 của Washington về việc giảm 5.000 binh sĩ tại Đức.

“Tôi phải chấp nhận rằng tổng thống Mỹ có quan điểm khác với chúng tôi về những vấn đề này. Nhưng điều đó không làm thay đổi thực tế rằng tôi vẫn tin tưởng người Mỹ là những đối tác quan trọng đối với chúng tôi” - Thủ tướng Merz nói với đài truyền hình ARD.

Ông Merz từng đặt câu hỏi liệu ông Trump có chiến lược rút lui khỏi Trung Đông hay không và cho rằng Mỹ đang “bị bẽ mặt” trong các cuộc đàm phán với Iran. Sau đó, ông Trump gọi ông Merz là một nhà lãnh đạo “kém hiệu quả”.

Ông Trump đã kêu gọi giảm hiện diện quân sự của Mỹ tại Đức ngay từ nhiệm kỳ đầu và nhiều lần yêu cầu các nước châu Âu phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn cho an ninh của mình.

Việc ông Trump hôm 1-5 thông báo Mỹ sẽ rút 5.000 binh sĩ khỏi Đức, dự kiến ​​sẽ hoàn tất trong vòng 6 đến 12 tháng tới, được xem là việc hủy bỏ kế hoạch dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden nhằm triển khai một tiểu đoàn Mỹ với tên lửa tầm xa Tomahawk tới Đức.

Đây là một đòn giáng vào Berlin, vốn đã thúc đẩy kế hoạch này như một biện pháp răn đe mạnh mẽ.

Ông Merz cho biết ông Trump chưa bao giờ cam kết với kế hoạch này và cho rằng Mỹ khó có thể từ bỏ các hệ thống vũ khí như vậy.

“Nếu tôi không nhầm, hiện tại bản thân người Mỹ cũng không có đủ” - thủ tướng Đức nói thêm.

Ông Trump, Nhà Trắng và Bộ Quốc phòng Mỹ chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của ông Merz.