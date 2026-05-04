Thụy Điển kiểm tra tàu nghi thuộc 'hạm đội bóng tối' Nga 04/05/2026 06:31

(PLO)- Thụy Điển kiểm tra tàu Jin Hui bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, trong nỗ lực tăng cường kiểm soát hoạt động né trừng phạt trên biển.

Ngày 3-5, Thụy Điển cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã lên kiểm tra một con tàu ngoài khơi bờ biển phía nam, bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, hãng AFP đưa tin.

“Con tàu có tên Jin Hui, bị nghi treo cờ giả. Có nhiều nghi vấn về tình trạng không đủ điều kiện đi biển và thiếu bảo hiểm” - Bộ trưởng Phòng vệ Dân sự Thụy Điển Carl-Oskar Bohlin viết trên mạng xã hội X. Ông cho biết Jin Hui nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU), Anh và Ukraine.

Theo ông Bohlin, con tàu bị kiểm tra trong vùng lãnh hải Thụy Điển, ngoài khơi thị trấn Trelleborg, vào khoảng 14 giờ ngày 3-5 (giờ địa phương).

Tàu Jin Hui, bị lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển kiểm tra, xuất hiện mờ trong làn sương ngoài khơi Trelleborg (miền nam Thụy Điển) ngày 3-5. Ảnh: John Nilsson/AFP

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển cho biết trong một thông cáo rằng con tàu dài 182 m này treo cờ Syria và “nhiều khả năng” không chở hàng. Điểm đến của tàu hiện chưa được xác định.

“Cuộc điều tra ban đầu đang được tiến hành, trong đó nội dung kiểm tra liên quan tình trạng không đủ khả năng đi biển và vi phạm quy định hàng hải” - thông cáo nêu.

Nga chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó, ngày 29-4, Thụy Điển đã tịch thu tàu chở hàng Caffa (dài 96 m), sau khi bắt giữ từ ngày 6-3 do nghi vận chuyển ngũ cốc Ukraine bị đánh cắp.

Quyết định tịch thu được đưa ra sau khi Thụy Điển nhận được đề nghị “hỗ trợ pháp lý” từ một quốc gia nước ngoài, song công tố viên nước này không tiết lộ danh tính.

Ngày 12-3, lực lượng bảo vệ bờ biển Thụy Điển cũng đã kiểm tra tàu chở dầu Sea Owl I (dài 228 m) ngoài khơi Trelleborg. Con tàu Sea Owl I treo cờ Comoros, song lực lượng chức năng nghi ngờ đây là cờ giả.

“Hạm đội bóng tối” của Moscow là thuật ngữ dùng để mô tả các tàu được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Những con tàu này thường đã cũ, trong tình trạng kỹ thuật kém, không có bảo hiểm đầy đủ và có cấu trúc sở hữu thiếu minh bạch, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra sự cố.