Ukraine tấn công loạt tàu chiến, tàu chở dầu của Nga 04/05/2026 05:58

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kiev mở chiến dịch phối hợp tấn công loạt mục tiêu của Nga, bao gồm một tàu tên lửa lớp Karakurt.

Ngày 3-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết ông đã nhận được báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào 1 tàu tên lửa lớp Karakurt, 1 tàu tuần tra và 1 tàu chở dầu được cho là thuộc hạm đội "bóng đêm” của Nga tại cảng Primorsk tại tỉnh Leningrad, theo tờ Kyiv Independent.

Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc tấn công đã gây thiệt hại đáng kể cho cảng xuất nhập khẩu dầu này.

“Mỗi kết quả như vậy của chúng tôi đều hạn chế tiềm lực của Nga” - ông Zelensky viết trên Telegram.

Tàu hộ vệ tên lửa lớp Karakurt của Nga. Ảnh: Russianarms

Chiến dịch trên có sự phối hợp của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Lực lượng Hệ thống Không người lái, Lực lượng Đặc nhiệm, Tình báo Quân sự (HUR) và Cục Biên phòng Nhà nước Ukraine.

Trước đó trong ngày Ukraine cũng tấn công 2 tàu được cho là thuộc hạm đội “bóng đêm” của Nga gần cảng Novorossiysk trên Biển Đen.

"Những tàu chở dầu này từng được sử dụng tích cực để vận chuyển dầu mỏ nhưng giờ thì không còn nữa. Năng lực tầm xa của Ukraine sẽ tiếp tục được phát triển toàn diện trên biển, trên không và trên bộ” - ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Zelensky cho biết ông đã phối hợp với các cơ quan an ninh Ukraine để có thêm các "phản ứng chính đáng" đối với các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng "kéo dài chiến sự chỉ làm leo thang các hoạt động phòng thủ của chúng tôi".

Ukraine đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ ở tỉnh Leningrad, chủ yếu nhắm vào các cảng dầu ở các thành phố cảng Ust-Luga và Primorsk.

Tỉnh trưởng tỉnh Leningrad - ông Alexander Drozdenko cho hay hơn 60 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trong đêm 3-5.

Ông Drozdenko nói rằng đám cháy tại Primorsk đã nhanh chóng được dập tắt và không có sự cố tràn dầu nào sau vụ tấn công.