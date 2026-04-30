Ukraine yêu cầu Israel tịch thu tàu chở ngũ cốc ‘bị đánh cắp’ 30/04/2026 06:07

(PLO)- Căng thẳng ngoại giao giữa Ukraine và Israel liên quan các lô hàng ngũ cốc mà Kiev cho là xuất phát từ vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát cập cảng Israel.

Ngày 29-4, Tổng công tố Ukraine - ông Ruslan Kravchenko cho biết Ukraine đã gửi yêu cầu chính thức tới Israel để bắt giữ một tàu bị nghi ngờ vận chuyển ngũ cốc Ukraine bị đánh cắp, theo tờ Kyiv Post.

Yêu cầu này liên quan tàu Panormitis mà các nhà điều tra Ukraine tin rằng là một phần của kế hoạch hợp pháp hóa ngũ cốc xuất khẩu trái phép từ các vùng lãnh thổ của Ukraine mà Nga đang kiểm soát.

Ukraine đã yêu cầu chính quyền Israel bắt giữ tàu, tiến hành khám xét, thu giữ giấy tờ, lấy mẫu ngũ cốc và thẩm vấn các thành viên thủy thủ đoàn.

Ukraine gửi yêu cầu Israel tịch thu tàu chở ngũ cốc đang chuẩn bị cập cảng Haifa. Ảnh minh hoạ: AFP

Theo cuộc điều tra, tàu đang chở ngũ cốc có nguồn gốc một phần từ các vùng lãnh thổ của Ukraine thuộc quyền kiểm soát của Nga và hiện đang chờ cấp phép cập cảng cảng Haifa (Israel).

Các công tố viên Ukraine cho biết tàu này trước đây đã vào các cảng bị đóng cửa của Ukraine, và điều này cấu thành hành vi vi phạm luật pháp Ukraine và các quy định hàng hải quốc tế.

Vụ việc đang được Cơ quan An ninh Ukraine điều tra dưới sự giám sát thủ tục của Văn phòng Tổng công tố.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt đối với các công ty tham gia vận chuyển ngũ cốc, cảnh báo rằng hoạt động thương mại như vậy cấu thành hành vi tiêu thụ hàng hóa ăn cắp và có thể làm tổn hại quan hệ giữa Ukraine và Israel.

Trước đó, tờ Haaretz của Israel đưa tin rằng tàu chở hàng Panormitis, được cho là đang vận chuyển ngũ cốc Ukraine lấy từ các vùng lãnh thổ mà lực lượng Nga kiểm soát đang chờ được phép cập cảng Haifa. Tờ báo này cũng cho biết đã có bốn chuyến hàng ngũ cốc như vậy được dỡ xuống ở Israel trong năm nay.

Theo tờ Euronews, tàu Panormitis treo cờ Panama đã tiến vào vùng biển gần Haifa. Con tàu này dường như chở hơn 6.200 tấn lúa mì và 19.000 tấn lúa mạch.

Vào ngày 27-4, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha cho biết nước này đã triệu tập đại sứ Israel về vụ việc trên, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Ông Sybiha nói Ukraine coi trọng mối quan hệ với Israel nhưng cảnh báo rằng việc mà Kiev cáo buộc Nga buôn bán bất hợp pháp các sản phẩm nông nghiệp bị đánh cắp từ Ukraine không nên làm suy yếu quan hệ song phương.

“Thật khó hiểu khi Israel không có phản hồi thích đáng đối với yêu cầu chính đáng của Ukraine liên quan con tàu trước đó đã vận chuyển hàng hóa bị đánh cắp đến Haifa. Giờ đây, khi một con tàu khác như vậy đã đến Haifa, chúng tôi một lần nữa cảnh báo Israel không nên chấp nhận ngũ cốc bị đánh cắp và làm tổn hại đến quan hệ của chúng ta” - Ngoại trưởng Sybiha viết trên mạng xã hội X.

Đáp lại Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Sa'ar nói rằng vấn đề sẽ được xem xét, nhưng những cáo buộc đó không phải là bằng chứng và không có bằng chứng nào được cung cấp.

Ông Sa'ar cho biết con tàu nói trên vẫn chưa vào cảng hoặc nộp bất kỳ giấy tờ nào, và kêu gọi Ukraine trình bày bất kỳ bằng chứng nào thông qua các kênh pháp lý chính thức, nhấn mạnh rằng Israel sẽ chỉ hành động dựa trên những cáo buộc có căn cứ.