Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine sắp rời nhiệm sở giữa đồn đoán rạn nứt với ông Trump 29/04/2026 05:49

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine Julie Davis sẽ rời nhiệm sở và nghỉ hưu vào tháng 6, trong bối cảnh hòa đàm vẫn bế tắc và chiến sự Nga-Ukraine còn leo thang.

Ngày 28-4, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo rằng Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine - bà Julie Davis dự kiến sẽ rời nhiệm sở và nghỉ hưu sau 3 thập niên công tác trong ngành ngoại giao, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Davis dự kiến sẽ rời đi vào tháng 6-2026. Động thái này sẽ để trống một vị trí ngoại giao then chốt giữa thời khắc quan trọng, khi các cuộc đàm phán hòa bình Nga-Ukraine đang đình trệ.

Tờ Financial Times là hãng tin đầu tiên đăng tải thông tin trên. Tờ báo này cho rằng nguyên nhân xuất phát từ những bất đồng quan điểm của bà Davis với các chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo tờ báo, bà Davis ngày càng tỏ ra thất vọng với vai trò hiện tại, trong bối cảnh sự ủng hộ của chính quyền ông Trump dành cho Ukraine ngày một suy giảm.

Quyền Đại sứ Mỹ tại Ukraine - bà Julie Davis (trái). Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ nhận định trên, khẳng định việc cho rằng bà Davis rời đi vì bất đồng với Tổng thống Trump là "sai sự thật".

"Đại sứ Davis luôn là người ủng hộ kiên định các nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm mang lại một nền hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine" - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott tuyên bố.

"Bà sẽ tiếp tục thúc đẩy một cách đầy tự hào các chính sách của Tổng thống Trump cho đến khi chính thức rời Kiev vào tháng 6-2026 và nghỉ hưu" - ông Pigott cho biết thêm.

Theo hãng tin Reuters, là một viên chức ngoại giao chuyên nghiệp với hơn 3 thập niên kinh nghiệm, bà Davis đảm nhận nhiệm vụ đại biện lâm thời tại Ukraine vào tháng 5-2025, sau khi người tiền nhiệm Bridget Brink (cũng là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp) từ chức vì phản đối chính sách của ông Trump về Ukraine.

Bà Davis cũng từng giữ chức Đại sứ Mỹ tại CH Cyprus từ năm 2023 và tiếp tục kiêm nhiệm vai trò này trong thời gian công tác tại Kiev.

Hiện vẫn chưa rõ ai sẽ là người kế nhiệm bà Davis, cũng như thời điểm Mỹ sẽ chính thức đề cử tân đại sứ thường trú tại Ukraine.