Vua Charles III phát biểu trước quốc hội Mỹ, nhắc NATO, Ukraine 29/04/2026 05:42

(PLO)- Vua Anh Charles III phát biểu trước quốc hội Mỹ, hết lời ca ngợi tầm quan trọng của “mối quan hệ đặc biệt” giữa Anh và Mỹ, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của NATO, việc bảo vệ Ukraine và cuộc khủng hoảng khí hậu.

Tối 28-4 (giờ Mỹ), Vua Anh Charles II đã có bài phát biểu trước quốc hội Mỹ, trong đó ông kêu gọi bảo vệ và phát huy những giá trị chung giữa Mỹ và Anh, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế, theo hãng tin Reuters.

Vua Anh Charles III là vị quân chủ thứ hai phát biểu trước quốc hội Mỹ. Mẹ ông - Nữ hoàng Elizabeth II - đã phát biểu trước lưỡng viện quốc hội Mỹ vào năm 1991.

Vua Charles III phát biểu trước quốc hội Mỹ ngày 28-4. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Vua Charles III bắt đầu bài phát biểu trước quốc hội Mỹ bằng cách đề cập vụ xả súng cuối tuần qua tại bữa tiệc tối của các phóng viên Nhà Trắng, nói rằng những hành động bạo lực như vậy “sẽ không bao giờ thành công”.

Trong bài phát biểu, Vua Charles III ca ngợi mối quan hệ lịch sử giữa Mỹ và Anh. Vua Charles III nói rằng mối quan hệ sâu sắc giữa Anh và Mỹ là mối quan hệ “hòa giải, đổi mới và hợp tác đáng chú ý”, và ông hy vọng nó sẽ tiếp tục dựa trên niềm tin chung.

“Liên minh mà hai quốc gia chúng ta đã xây dựng qua nhiều thế kỷ, và chúng tôi vô cùng biết ơn người dân Mỹ, thực sự là độc nhất vô nhị” - Vua Anh nói.

Vua Charles III cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại giữa hai quốc gia vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt thêm thuế quan đối với Anh.

“Nói một cách tổng quát hơn, chúng ta cùng nhau ăn mừng kim ngạch thương mại hàng năm đạt 430 tỉ USD và tiếp tục tăng trưởng, khoản đầu tư song phương trị giá 1.700 tỉ USD thúc đẩy sự đổi mới đó, và hàng triệu việc làm được hỗ trợ trên cả hai nền kinh tế ở hai bên bờ Đại Tây Dương” - nhà vua Anh dẫn chứng.

Vua Charles III đã dành một phần bài phát biểu để ca ngợi NATO và vai trò mà liên minh quốc phòng này đã đóng góp trong việc bảo vệ công dân và lợi ích của khối. Nhà vua Anh mô tả thế giới đã trở nên “bất ổn và nguy hiểm hơn” kể từ đó, khiến liên minh các quốc gia trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

“Những thách thức mà chúng ta phải đối mặt quá lớn để bất kỳ quốc gia nào có thể gánh vác một mình. Trong môi trường khó lường này, liên minh của chúng ta không thể dựa vào những thành tựu trong quá khứ, hoặc cho rằng các nguyên tắc nền tảng sẽ trường tồn mãi mãi” - Vua Charles III nhấn mạnh.

“Từ đáy Đại Tây Dương đến những tảng băng đang tan chảy ở Bắc Cực, sự cam kết và chuyên môn của lực lượng vũ trang Mỹ và các đồng minh nằm ở cốt lõi của NATO, cam kết bảo vệ lẫn nhau, bảo vệ công dân và lợi ích của chúng ta, giữ an toàn cho người dân Bắc Mỹ và châu Âu khỏi những kẻ thù chung” - nhà vua Anh nói thêm.

Về vấn đề Ukraine, Vua Charles III kêu gọi "quyết tâm không lay chuyển" vì sự nghiệp của "Ukraine và người dân dũng cảm nhất của nước này" để "đảm bảo một nền hòa bình thực sự công bằng và lâu dài".

Vua Charles III đã mang thông điệp bảo tồn của mình đến Đồi Capitol, lập luận với người dân Mỹ rằng đây là vấn đề an ninh quốc gia và là “trách nhiệm chung”.

Ông nói rằng Mỹ có những kỳ quan thiên nhiên độc đáo mà nhiều thế hệ người dân đã nỗ lực bảo vệ. Nhưng giờ đây, “thế hệ chúng ta phải quyết định làm thế nào để ngăn sự sụp đổ của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, điều đe dọa không chỉ sự hài hòa và đa dạng thiết yếu của thiên nhiên” - nhà vua Anh phát biểu.

Vua Charles III - một người bảo vệ môi trường lâu năm và ủng hộ phát triển bền vững - nói rằng "chúng ta sẽ phải trả giá đắt nếu phớt lờ điều này" vì thiên nhiên cung cấp "nền tảng cho sự thịnh vượng và an ninh quốc gia của chúng ta”.

Vua Charles III kết thúc bài phát biểu trước quốc hội Mỹ bằng cách nhắc nhở các nhà lập pháp rằng tầm ảnh hưởng của Mỹ mang "trọng lượng và ý nghĩa".