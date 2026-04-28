UAE rút khỏi OPEC, OPEC+

28/04/2026 20:38

(PLO)- Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo rút khỏi OPEC và OPEC+, diễn biến đến trong bối cảnh cuộc chiến tại Iran gây ra cú sốc năng lượng và làm bất ổn nền kinh tế toàn cầu.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) thông báo sẽ rút khỏi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và OPEC+ (23 thành viên, bao gồm 10 quốc gia sản xuất dầu lớn là Nga, Kazakhstan, Azerbaijan, Brunei, Bahrain, Mexico, Oman, Nam Sudan, Sudan và Malaysia và 13 thành viên OPEC). Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-5, theo hãng thông tấn WAM.

WAM đưa tin quyết định này phù hợp với tầm nhìn chiến lược và kinh tế dài hạn của đất nước cũng như sự phát triển của ngành năng lượng.

UAE thông báo rút khỏi OPEC, OPEC+. Ảnh: AFP

Quyết định này cũng củng cố cam kết của UAE đối với vai trò là một nhà sản xuất có trách nhiệm và đáng tin cậy, hướng tới tương lai của thị trường năng lượng toàn cầu, theo WAM.

Sau khi rời OPEC, UAE sẽ tiếp tục vai trò có trách nhiệm của mình bằng cách tăng sản lượng một cách dần dần và thận trọng, phù hợp với nhu cầu và điều kiện thị trường.

Với nguồn tài nguyên dồi dào và cạnh tranh, UAE sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác để phát triển tài nguyên, hỗ trợ tăng trưởng và đa dạng hóa kinh tế.

UAE gia nhập OPEC năm 1967.

Theo hãng tin Reuters, việc UAE rút khỏi OPEC và OPEC+ giáng một đòn nặng nề vào các nhóm xuất khẩu dầu mỏ và Saudi Arabia - quốc gia lãnh đạo trên thực tế của nhóm - vào thời điểm cuộc chiến tranh Iran gây ra cú sốc năng lượng lịch sử và làm bất ổn nền kinh tế toàn cầu.

Các nhà sản xuất dầu khí vùng Vịnh thuộc OPEC đã và đang gặp khó khăn trong việc vận chuyển hàng xuất khẩu qua eo biển Hormuz do các mối đe dọa và các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu thuyền.

Động thái rút khỏi OPEC và OPEC+ diễn ra sau khi UAE chỉ trích các quốc gia Ả Rập vì đã không làm đủ để bảo vệ nước này khỏi nhiều cuộc tấn công của Iran trong suốt cuộc chiến.

Ông Anwar Gargash - cố vấn ngoại giao của tổng thống UAE - đã chỉ trích phản ứng của các nước Ả Rập và vùng Vịnh đối với các cuộc tấn công của Iran trong một phiên thảo luận tại Diễn đàn Những người có ảnh hưởng vùng Vịnh vào hôm 27-4.

“Các nước thuộc Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã hỗ trợ lẫn nhau về mặt hậu cần, nhưng về chính trị và quân sự, tôi nghĩ lập trường của họ là yếu nhất trong lịch sử” - ông Gargash nói.