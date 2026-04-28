Giao tranh tại Mali: Quân đoàn châu Phi của Nga ghi nhận thương vong, thông báo rút khỏi thị trấn chiến lược 28/04/2026 18:21

(PLO)- Các cuộc tấn công đồng thời của các tay súng nổi dậy ở Mali đã gây ra một số thương vong cho Quân đoàn châu Phi thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Tại cuộc họp của Ủy ban Đối ngoại Hội đồng Liên bang ngày 28-4, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Georgy Borisenko nói rằng đã có thương vong trong Quân đoàn châu Phi thuộc Bộ Quốc phòng Nga sau một cuộc tấn công của các tay súng nổi dậy ở Mali, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Ngày 25-4, các nhóm khủng bố liên kết với Al-Qaeda và lực lượng ly khai Tuareg đã tiến hành các cuộc tấn công phối hợp ở Mali. Thông qua các nỗ lực chung, họ đã phát động các cuộc tấn công ở nhiều khu vực của đất nước nhằm vào lực lượng vũ trang Mali, và, thật không may, nhằm vào các đơn vị thuộc Quân đoàn châu Phi của chúng ta. Kết quả là, cũng có thương vong về phía chúng ta” - ông Borisenko thông báo với Uỷ ban.

Theo ông Borisenko, các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi ở hầu hết các địa điểm, bao gồm thủ đô Bamako của Mali.

"Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Mali [ông Sadio Camara] - một trong những người ủng hộ việc Mali xích lại gần Nga - đã thiệt mạng trong một vụ nổ ngay khi các cuộc tấn công bắt đầu. Thật không may, lực lượng ly khai Tuareg đã chiếm được thành phố Kidal ở phía bắc và vẫn đang kiểm soát nó. Vì vậy, các cuộc xung đột trên lãnh thổ Mali vẫn tiếp diễn" - ông Borisenko cho hay.

Đã có thương vong trong Quân đoàn châu Phi thuộc Bộ Quốc phòng Nga sau một cuộc tấn công của các tay súng nổi dậy ở Mali vào cuối tuần qua. Ảnh: AFP

Trước đó, Quân đoàn châu Phi của Nga xác nhận trên mạng xã hội Telegram rằng lực lượng của họ đã rút khỏi thị trấn Kidal ở phía bắc Mali sau cuộc giao tranh ác liệt tại đó.

Quân đoàn châu Phi nói rằng quyết định rút khỏi Kidal đã được đưa ra cùng với lãnh đạo Mali.

"Theo quyết định chung của lãnh đạo Cộng hòa Mali, các đơn vị thuộc Quân đoàn châu Phi đóng quân và tham gia chiến đấu tại thị trấn Kidal đã rút khỏi khu vực cùng với binh sĩ Quân đội Mali" - Quân đoàn châu Phi của Nga cho biết.

"Binh sĩ bị thương và thiết bị hạng nặng đã được sơ tán trước. Binh sĩ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chiến đấu được giao. Tình hình tại Cộng hòa Mali vẫn còn khó khăn" - lực lượng này nói thêm.

Điện Kremlin từ chối bình luận về việc liệu Quân đoàn châu Phi của Bộ Quốc phòng Nga có đủ lớn để kiểm soát tình hình ở Mali hay không.

"Về Quân đoàn châu Phi, đó là vấn đề của Bộ Quốc phòng, và tôi khuyên các bạn nên chuyển câu hỏi của mình đến cơ quan đó” - theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov.

Ông Peskov cho biết Nga tin rằng việc tình hình ở Mali trở lại hòa bình và ổn định càng sớm càng tốt là rất quan trọng.

Mặt trận Giải phóng Azawad (FLA) - một nhóm nổi dậy do người Tuareg thống trị - đã phối hợp với chi nhánh Al Qaeda ở Tây Phi tiến hành các cuộc tấn công đồng thời trên khắp đất nước vào cuối tuần qua, bao gồm Kidal.

Bộ trưởng Quốc phòng Mali - Tướng Sadio Camara đã thiệt mạng sau khi một kẻ tấn công đã thực hiện một vụ đánh bom xe tự sát nhằm vào nhà riêng của ông Camara ở Kati - một thị trấn quân sự được phòng thủ nghiêm ngặt cách thủ đô Bamako khoảng 15km về phía tây bắc.