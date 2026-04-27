Hezbollah chỉ trích chính quyền Lebanon ‘vội vàng nhượng bộ’ Israel, đề xuất 5 điểm giải quyết xung đột 27/04/2026 20:15

Ngày 27-4, Tổng thư ký nhóm Hezbollah (Lebanon) - ông Naim Qassem tái khẳng định “sự bác bỏ dứt khoát” đối với các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel, theo hãng thông tấn Anadolu.

Ông Qassem chỉ trích việc tổ chức hai vòng đàm phán trực tiếp giữa Lebanon và Israel lần đầu tiên sau 43 năm tại Mỹ, nhắc lại rằng Hezbollah sẽ tiếp tục “kháng cự tự vệ” và sẽ không từ bỏ vũ khí.

“Trong bầu không khí hy sinh, phẩm giá và sự thất bại của kẻ thù, chính quyền [Lebanon] đã vội vàng nhượng bộ một cách nhục nhã và không cần thiết, mà lý do duy nhất là sự khuất phục” - ông Qassem chỉ trích.

Tổng thư ký nhóm Hezbollah Naim Qassem. Ảnh: AFP

Ông Qassem đề xuất 5 điểm để giải quyết cuộc xung đột hiện tại với Israel, bao gồm “chấm dứt sự xâm lược trên bộ, trên biển và trên không, Israel rút khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, thả những người bị giam giữ, cho phép người dân trở về tất cả các làng mạc và thị trấn của họ, và tái thiết”.

“Chính quyền này không thể tiếp tục tồn tại chừng nào còn từ bỏ quyền lợi của Lebanon, nhượng đất và đối đầu với người dân kháng chiến của mình” - Tổng thư ký nhóm Hezbollah nói.

Ông. Qassem kêu gọi chính quyền Lebanon “quay trở lại với người dân để đoàn kết họ, để chính quyền không phải là chính quyền của một phe phái mà là của người dân, dựa trên sự đồng thuận đã hình thành nên Hiệp định Taif, nền tảng của hiến pháp hiện hành của chúng ta”.

Đáp lại, Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun nói rằng Lebanon đã thông báo với Mỹ "ngay từ thời điểm đầu tiên" rằng lệnh ngừng bắn là bước đi cần thiết đầu tiên cho bất kỳ cuộc đàm phán nào tiếp theo với Israel, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tham gia đàm phán "không phải là phản quốc".

“Một số người đổ lỗi cho chúng tôi vì đã quyết định tiến tới đàm phán với lý do không có sự đồng thuận quốc gia. Tôi hỏi các ông: khi các ông gây chiến, các ông có đạt được sự đồng thuận quốc gia trước đó không?” - ông Aoun nói.

“Ngay cả trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, một số người đã bắt đầu chỉ trích và cáo buộc chúng tôi phản quốc, cho rằng chúng tôi tham gia đàm phán trong tình trạng đầu hàng. Chúng tôi nói với họ: hãy chờ đến khi các cuộc đàm phán bắt đầu, rồi hãy đánh giá kết quả” - Tổng thống Aoun nói trên đài truyền hình Al-Jadeed.

Nhấn mạnh rằng Beirut hướng tới việc chấm dứt chiến tranh với Israel, ông Aoun nói ông sẽ không chấp nhận một thỏa thuận “nhục nhã”.