Ông Trump thông báo ngừng bắn Israel-Lebanon kéo dài thêm 3 tuần 24/04/2026 05:40

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết sự can thiệp của Tổng thống Donald Trump vào việc hòa giải giữa Israel và Lebanon đã “giúp cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn ở Lebanon trở nên khả thi”.

Ngày 23-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần sau cuộc đàm phán tại Nhà Trắng cùng ngày, theo hãng tin AFP.

“Mỹ sẽ hợp tác với Lebanon để giúp nước này tự bảo vệ mình khỏi Hezbollah” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social, thêm rằng ông mong muốn được gặp trực tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun “trong tương lai gần”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Cuộc đàm phán tại Nhà Trắng ngày 23-4 là cuộc đàm phán cấp cao thứ hai giữa Israel và Lebanon kể từ tuần trước. Thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày ban đầu, có hiệu lực từ ngày 17-4, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào 27-4.

Tổng thống Trump đã chào đón Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad và Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter khi họ đến Nhà Trắng. Ngoài Tổng thống Trump, phái đoàn Mỹ còn có Phó Tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn Bộ Ngoại giao Michael Needham, Đại sứ tại Israel Mike Huckabee và Đại sứ tại Lebanon Michel Issa.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết sự can thiệp của Tổng thống Trump vào việc hòa giải giữa Israel và Lebanon đã “giúp cho việc gia hạn lệnh ngừng bắn ở Lebanon trở nên khả thi” và bày tỏ sự lạc quan về triển vọng hòa bình, theo đài CNN.

“Tổng thống muốn đích thân tham gia và tôi rất vui vì điều đó, bởi vì nó đã giúp cho việc gia hạn này trở nên khả thi, và nó cho mọi người thời gian để tiếp tục nỗ lực hướng tới một nền hòa bình lâu dài giữa hai quốc gia mong muốn sống trong hòa bình” - ông Rubio nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Ngoại trưởng Rubio lưu ý rằng cả Israel và Lebanon đều là nạn nhân của Hezbollah, và nói thêm rằng “người dân Lebanon xứng đáng được sống trong một đất nước hòa bình và thịnh vượng”.

Hôm 22-4, Tổng thống Aoun cho biết các công tác chuẩn bị đang được tiến hành cho các cuộc đàm phán sâu rộng hơn giữa Lebanon và Israel. Mục tiêu của các cuộc đàm phán trong tương lai là chấm dứt “hoàn toàn” các cuộc tấn công của Israel, việc rút quân Israel khỏi Lebanon, việc thả các tù nhân Lebanon bị giam giữ ở Israel, việc triển khai quân đội Lebanon dọc biên giới và bắt đầu quá trình tái thiết.

Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Saar đã kêu gọi Lebanon hợp tác với Israel để giải giáp Hezbollah.

“Chúng tôi không có bất đồng nghiêm trọng nào với Lebanon. Có một vài tranh chấp nhỏ ở biên giới có thể giải quyết được” - ông Saar cho hay.

“Trở ngại cho hòa bình và bình thường hóa giữa hai nước chỉ có một: Hezbollah” - ông Saar nói.