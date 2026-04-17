Quốc tế hoan nghênh lệnh ngừng bắn Israel-Lebanon 17/04/2026 07:11

Ngày 16-4, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày tại Lebanon, theo kênh Al Jazeera.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Lebanon và Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày sau các cuộc đàm phán trong tuần do Washington làm trung gian.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết lệnh ngừng bắn tại Lebanon sẽ bắt đầu lúc 17 giờ 16-4 giờ miền Đông Mỹ (tức 4 giờ sáng 17-4 theo giờ Việt Nam) nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Xe bọc thép của Israel bên cạnh các tòa nhà bị phá hủy ở miền nam Lebanon hôm 16-4. Ảnh: Jack Guez/AFP

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn, bày tỏ hy vọng rằng lệnh đình chiến sẽ trở thành nền tảng cho sự ổn định lâu dài tại Trung Đông.

“Tôi hy vọng điều này sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán hướng tới một giải pháp dài hạn cho xung đột và góp phần vào các nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được hòa bình bền vững và toàn diện trong khu vực” - ông Guterres viết trên mạng xã hội X.

“Tôi kêu gọi tất cả các bên tôn trọng đầy đủ lệnh ngừng bắn và tuân thủ luật pháp quốc tế trong mọi thời điểm” - ông Guterres nói thêm.

Bộ Ngoại giao Qatar đã hoan nghênh “thông báo về lệnh ngừng bắn tại Lebanon và coi đây là một bước đi ban đầu hướng tới giảm leo thang căng thẳng”.

Bộ này cho rằng việc tuân thủ các điều khoản của lệnh ngừng bắn là “điều cần thiết”, nhằm bảo đảm “giảm leo thang và ngăn chặn việc mở rộng khu vực căng thẳng”.

Tuyên bố cũng cho biết Qatar đánh giá cao “nỗ lực của Tổng thống Trump trong vai trò trung gian, góp phần đạt được lệnh ngừng bắn”.

Bộ Ngoại giao Iran cũng hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng thỏa thuận này gắn với thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần trước đó giữa Tehran và Washington, với vai trò trung gian của Pakistan.

“[Iran hoan nghênh] thông báo về lệnh ngừng bắn tại Lebanon và cho rằng việc chấm dứt chiến tranh tại Lebanon là một phần của thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, với sự trung gian của Pakistan” - ông Baghaei nói.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho rằng lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày giữa Israel và Lebanon là “tin tức tuyệt vời” và “giờ đây phải được thực thi và kiểm chứng trên thực địa”.

“Điều quan trọng là Israel và Lebanon phải tham gia các cuộc đàm phán thực chất, mang lại kết quả cụ thể – vì lợi ích của người dân hai nước và triển vọng về một nền hòa bình bền vững” - ông Costa viết trên X.

“Liên minh châu Âu sẽ tiếp tục hỗ trợ Lebanon. Trao quyền cho các cơ quan chức năng nhằm giải giáp Hezbollah là giải pháp bền vững duy nhất để khôi phục ổn định cho Liban” - ông Costa cho biết thêm.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen mô tả tin tức về lệnh ngừng bắn là một “sự nhẹ nhõm”, đồng thời nhấn mạnh rằng cuộc xung đột đã cướp đi nhiều sinh mạng.

“Giờ đây, chúng ta cần không chỉ một sự tạm dừng tạm thời, mà là một con đường dẫn tới hòa bình lâu dài” - bà von der Leyen nói.