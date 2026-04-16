Lầu Năm Góc họp báo về eo biển Hormuz, cảnh báo tấn công nếu Iran ‘thiếu sáng suốt’; Thông tin vòng 2 đàm phán Mỹ-Iran

16/04/2026 20:57

(PLO)- Lầu Năm Góc họp báo về eo biển Hormuz, cảnh báo nối lại tấn công nếu Iran “không lựa chọn sáng suốt”; Đại sứ Iran nói sẵn sàng đàm phán nghiêm túc, nói chỉ tin tưởng Pakistan làm trung gian.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Lầu Năm Góc họp báo về phong tỏa eo biển Hormuz

Ngày 16-4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc. Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (US Central Command) - cũng có mặt tại cuộc họp báo này, theo đài CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cảnh báo các nhà lãnh đạo Iran rằng việc phong tỏa các cảng của Iran tại eo biển Hormuz và gây sức ép kinh tế sẽ tiếp tục nếu họ “không lựa chọn sáng suốt”.

“Trong thời gian tới và kéo dài bao lâu cũng được, chúng tôi sẽ duy trì biện pháp phong tỏa hiệu quả này. Nhưng nếu Iran lựa chọn sai lầm, họ sẽ phải đối mặt phong tỏa cùng các cuộc không kích nhằm vào hạ tầng, điện lực và năng lượng” - ông Hegseth nói, đồng thời cho biết Bộ Tài chính Mỹ cũng đang “tối đa hóa sức ép kinh tế”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth (trái) và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine tổ chức họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 16-4. Ảnh chụp màn hình: FOX NEWS

“Hãy lựa chọn một thỏa thuận nằm trong tầm tay, vì lợi ích của người dân các ông, vì lợi ích của thế giới” - ông Hegseth nói thêm.

Ông Hegseth cho biết Mỹ “hoan nghênh các quốc gia khác cùng tham gia” trong việc xử lý tình hình tại eo biển Hormuz.

Ông Hegseth nói rằng Iran đang “đào bới” các tên lửa và bệ phóng còn lại từ những cơ sở đã bị đánh bom, đồng thời lập luận rằng nước này không thể “khôi phục” năng lực quân sự của mình.

“Trong khi các ông đang đào bới, thì chúng tôi chỉ mạnh lên. Các ông đang đào bới những bệ phóng và tên lửa còn lại mà không có khả năng thay thế. Các ông không có ngành công nghiệp quốc phòng. Không có khả năng bổ sung năng lực tấn công hay phòng thủ” - ông Hegseth nói.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Dan Caine, cũng nhắc lại phát biểu của ông Hegseth, nhấn mạnh: “Tôi muốn nhấn mạnh rằng trong thời gian tạm dừng này, lực lượng liên quân Mỹ vẫn trong trạng thái sẵn sàng và có thể nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn”.

Tướng Caine nhấn mạnh rằng Washington sẽ truy đuổi mọi tàu thuyền tìm cách cung cấp hỗ trợ cho Iran, bao gồm cả các tàu “hạm đội bóng tối” vận chuyển dầu Tehran.

Theo ông Caine, lệnh phong tỏa áp dụng với “mọi tàu thuyền, bất kể quốc tịch” đi vào hoặc rời khỏi các cảng của Iran, và việc thực thi sẽ diễn ra cả trong lãnh hải Iran lẫn vùng biển quốc tế.

Ông Caine cho biết phía Mỹ sẽ sử dụng vũ lực nếu các tàu không tuân thủ lệnh phong tỏa. Vị Tướng cho biết đã có 13 tàu đã quay đầu sau khi có cảnh báo, và hiện quân đội Mỹ chưa tiến hành kiểm soát bất kỳ tàu nào.

Ông Caine tiết lộ quy mô chiến dịch phong tỏa này gồm hơn 10.000 thủy thủ, lính thủy đánh bộ và không quân.

Ngoài ra, cũng tại cuộc họp báo, Đô đốc Brad Cooper cho biết lực lượng Mỹ tại Trung Đông đang “tái vũ trang” trong thời gian ngừng bắn.

Pakistan: Mỹ - Iran dự kiến sớm nối lại đàm phán

Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 16-4 cho biết Mỹ và Iran đã sẵn sàng sớm nối lại các cuộc đàm phán, song hiện chưa có thông tin về địa điểm hoặc thời gian diễn ra vòng đàm phán thứ hai, hãng Al Jazeera đưa tin.

Cơ quan này cũng cho biết Lebanon vẫn nằm trong phạm vi của lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần hiện đang có hiệu lực.

“Hòa bình tại Lebanon là điều thiết yếu cho các cuộc đàm phán hòa bình” - phía Pakistan nhấn mạnh.

Bảng quảng cáo về các cuộc đàm phán Mỹ - Iran được dựng tại thủ đô Islamabad (Pakistan) ngày 11-4. Ảnh: Tân Hoa xã

Al Jazeera dẫn nguồn thạo tin cho biết Islamabad đã đưa ra một số đề xuất với cả hai bên Mỹ-Iran và đang đóng vai trò trung gian thúc đẩy đàm phán.

Các nguồn tin cho biết Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan đang nỗ lực tháo gỡ khác biệt giữa các bên.

Theo Al Jazeera, phía Pakistan nhấn mạnh rằng ngoại giao được thực hiện tốt nhất trong thầm lặng, dựa trên sự tin cậy. Và chính sự tin cậy đó là điều họ đang cố gắng thu hẹp khoảng cách, trong bối cảnh Iran và Mỹ đều công khai nói rằng họ hoàn toàn không tin tưởng lẫn nhau.

Ở một diễn biến liên quan cùng ngày, Đại sứ Iran tại Pakistan - ông Reza Amiri Moghadam cho biết Tehran sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán nghiêm túc và mang tính xây dựng. Ông Moghadam cho biết Iran bước vào các cuộc đàm phán với sự nghiêm túc cao độ và mục tiêu rõ ràng là đạt kết quả tích cực.

Theo ông Moghadam, phái đoàn Iran đã được xác định ở cấp cao, trong đó Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf sẽ dẫn đầu phái đoàn, còn Ngoại trưởng Iran là đại diện thứ hai. Theo nhà ngoại giao này, thành phần cuối cùng của đoàn đàm phán Iran sẽ phụ thuộc vào cấp độ đại diện của phía bên kia.

Ông Moghadam cũng đánh giá Pakistan đang đóng vai trò của một “quốc gia có trách nhiệm” và là “bên trung gian chân thành” trong việc thúc đẩy đối thoại, đài Pakistan TV đưa tin.

Đại sứ Iran nhấn mạnh sự tin tưởng vào vai trò ngoại giao của Pakistan, cho rằng Islamabad vẫn là địa điểm đáng tin cậy cho các cuộc đối thoại.

“Chúng tôi chỉ tin tưởng Pakistan” - ông Moghadam nói.