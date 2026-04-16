Liên Hợp Quốc: Châu Á-Thái Bình Dương hứng chịu 'cú sốc tức thì' vì xung đột Trung Đông 16/04/2026 17:58

(PLO)- Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Kanni Wignaraja nhận định rằng khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang hứng chịu "cú sốc tức thì" vì xung đột Trung Đông, khi hệ lụy cuộc chiến đẩy vật giá tăng vọt và dồn hàng triệu người vào cảnh nghèo đói.

Ngày 16-4, Trợ lý Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Kanni Wignaraja cho rằng các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương đang hứng chịu "những cú sốc tức thì" từ cuộc xung đột Trung Đông, khi giá nhiên liệu, lương thực và phân bón tăng vọt tác động tiêu cực đến các hộ gia đình trên toàn khu vực.

Bà Wignaraja nhận định áp lực chi phí đang gia tăng chóng mặt đối với cả người tiêu dùng lẫn cộng đồng doanh nghiệp.

“Chúng tôi đang chứng kiến tốc độ lan truyền nhanh chóng của những cú sốc này vào khu vực, chủ yếu thông qua giá nhiên liệu và cước phí vận tải” - bà Wignaraja chia sẻ trên chương trình Asia Now của kênh Channel News Asia.

“Tất cả các quốc gia, ở những mức độ khác nhau, đều đang bộc lộ dấu hiệu chịu cú sốc. Tuy nhiên, một số nước thích ứng nhanh hơn - và đây là lúc chúng ta ghi nhận mức thiệt hại kinh tế mô phỏng thấp hơn” - bà Wignaraja, đồng thời là Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Chương trình Phát triển LHQ (UNDP), phân tích.

Các phương tiện dừng lại tiếp nhiên liệu tại một trạm xăng trên đường Navamin ở thủ đô Bangkok (Thái Lan). Ảnh tư liệu: Varuth Hirunyatheb/BANGKOK POST

Bà Wignaraja đưa ra đánh giá trên sau khi UNDP công bố báo cáo mới vào ngày 14-4, chỉ ra rằng cuộc xung đột đang tạo ra các hệ lụy dây chuyền trên khắp khu vực châu Á-Thái Bình Dương dù hiện đã có một lệnh ngừng bắn tạm thời.

Khảo sát tại 36 quốc gia, báo cáo nêu bật sự phụ thuộc lớn của khu vực này vào nguồn năng lượng nhập khẩu và các chuỗi cung ứng trọng yếu. Thực trạng này đang khuếch đại áp lực lên các hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và ngân sách quốc gia.

Đáng chú ý, hơn 80% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lưu thông qua eo biển Hormuz đều có điểm đến là thị trường châu Á. Khi tuyến hàng hải huyết mạch này gần như tê liệt, những lo ngại về đứt gãy nguồn cung đã đẩy giá năng lượng tăng vọt, nhanh chóng kéo theo sự leo thang của chi phí vận tải, điện lực, lương thực và phân bón.

Đánh giá của UNDP ước tính khoảng 8,8 triệu người trên toàn khu vực đang đứng trước nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói.

Cơ quan này đồng thời cảnh báo các động thái leo thang quân sự có nguy cơ "thổi bay" 299 tỉ USD khỏi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của châu Á-Thái Bình Dương, đặc biệt tại các nền kinh tế có tốc độ thích ứng chậm trước các cú sốc.

Các chính phủ trong khu vực đã phản ứng nhanh chóng nhằm giảm thiểu tác động thông qua các biện pháp bình ổn giá nhiên liệu, trợ cấp có trọng điểm và các chính sách tạm thời nhằm hạn chế đà tăng của cước vận tải. Một số quốc gia cũng đã triển khai các chiến dịch tiết kiệm năng lượng và điều chỉnh lịch làm việc của khu vực công nhằm cắt giảm lượng nhiên liệu tiêu thụ.

Dù vậy, bà Wignaraja cảnh báo những động thái trên phần lớn chỉ là giải pháp mang tính tình thế.

“Nhìn nhận một cách tổng thể, các điều chỉnh ngắn hạn hiện nay chủ yếu xoay quanh việc bình ổn giá và các biện pháp khẩn cấp như miễn giảm thuế, hỗ trợ thu nhập cơ bản. Điều khó khăn hơn, nhưng mang ý nghĩa sống còn, là các quốc gia trong khu vực phải tự chủ và đảm bảo an ninh năng lượng ở mức cao hơn” - bà Wignaraja lưu ý, đồng thời chỉ ra yêu cầu cấp thiết về việc chuyển dịch sang năng lượng tái tạo và đa dạng hóa nguồn cung.