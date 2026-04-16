Rộ tin Mỹ-Hamas đối thoại trực tiếp, Israel dọa nối lại chiến dịch ở Gaza 16/04/2026 10:18

(PLO)- Đài CNN đưa tin Mỹ và Hamas lần đầu đối thoại trực tiếp kể từ thỏa thuận ngừng bắn Gaza, trong bối cảnh có thông tin Israel dọa nối lại chiến sự nếu Hamas không đồng ý giải giáp.

Đài CNN ngày 15-4 dẫn nguồn tin từ lực lượng Hamas cho biết Mỹ và Hamas đã tiến hành cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza, trong bối cảnh tiến trình thực thi lệnh ngừng bắn do Washington làm trung gian đang rơi vào bế tắc.

Theo nguồn tin, một phái đoàn do cố vấn cấp cao Mỹ Aryeh Lightstone dẫn đầu đã gặp trưởng đoàn đàm phán Hamas - ông Khalil al-Hayya tại thủ đô Cairo (Ai Cập) tối 14-4. Tham gia cuộc gặp còn có ông Nickolay Mladenov, đại diện cấp cao về Gaza của Hội đồng Hòa bình. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Tại cuộc gặp, ông al-Hayya được cho là đã nhấn mạnh với phía Mỹ về sự cần thiết để Israel thực hiện đầy đủ các cam kết trong giai đoạn đầu của thỏa thuận, bao gồm chấm dứt các cuộc không kích và cho phép thêm viện trợ nhân đạo vào Gaza, trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Một nhóm vũ trang ở Gaza vào tháng 11-2025. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cuộc gặp hôm 14-4 diễn ra vài ngày sau khi ông Lightstone gặp Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nhằm thúc đẩy Israel thực hiện đầy đủ các cam kết trong giai đoạn đầu của thỏa thuận. Theo một số nguồn tin, Israel đồng ý làm như vậy nếu Hamas chấp nhận giải giáp.

Một nguồn tin cấp cao của Hamas cho biết nhóm này coi đề xuất hiện tại là thiếu cân bằng và chỉ tập trung vào một nội dung duy nhất là giải giáp, trong khi các nghĩa vụ khác trong giai đoạn đầu bị trì hoãn hoặc xem nhẹ.

Nguồn tin này cho rằng đề xuất phản ánh sự mất cân đối lớn về ưu tiên, đặt an ninh của Israel lên hàng đầu trong khi các quyền nhân đạo, chính trị và hành chính của người dân ở Gaza bị ngó lơ.

Cũng theo nguồn tin trên, ông Mladenov đã nhiều lần chuyển tải các yêu cầu của Israel và cảnh báo rằng Israel có thể nối lại chiến sự nếu Hamas không đồng ý giải giáp.

Nguồn tin cho biết phía Hamas coi đây là một lời đe dọa với thông điệp rằng nếu không chấp nhận đề xuất thì chiến tranh sẽ quay trở lại.

Các bên liên quan chưa lên tiếng về thông tin trên.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đạt được hồi tháng 10-2025 đã chấm dứt 2 năm xung đột tại Gaza, song chưa giải quyết được nhiều vấn đề cốt lõi liên quan tương lai của vùng lãnh thổ này, đặc biệt là vai trò của Hamas trong bộ máy an ninh và quản trị sau chiến tranh.

Theo CNN, các cuộc họp giữa Hamas, Hội đồng Hòa bình và các bên trung gian quốc tế đang tập trung vào việc đạt thỏa thuận cho giai đoạn tiếp theo của lệnh ngừng bắn, bao gồm giải giáp Hamas, triển khai lực lượng quốc tế tại Gaza và rút quân Israel khỏi vùng lãnh thổ này.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết tiến trình đàm phán liên tục đình trệ do bất đồng về yêu cầu Hamas phải giải giáp trước khi Israel hoàn tất các nghĩa vụ của giai đoạn đầu.

Hamas cùng nhiều tổ chức quốc tế hoạt động tại Gaza cáo buộc Israel không tuân thủ cam kết, trong khi Israel bác bỏ và cho rằng Hamas cũng vi phạm thỏa thuận.