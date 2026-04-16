Ông Medvedev cảnh báo nhà máy sản xuất UAV ở hơn 10 nước châu Âu có thể là mục tiêu tấn công của Nga 16/04/2026 07:34

(PLO)- Phía Nga cảnh báo việc châu Âu tăng sản xuất UAV hỗ trợ Ukraine có thể kéo họ vào chiến sự với Moscow, đồng thời ám chỉ các nhà máy liên quan là mục tiêu tiềm năng.

Ngày 15-4, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các nước phương Tây hậu thuẫn Kiev đang muốn đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái (UAV) tầm xa để hỗ trợ Ukraine, đồng thời cảnh báo động thái này có thể kéo các quốc gia châu Âu liên quan vào một cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow.

Theo Bộ này, một mạng lưới các cơ sở sản xuất UAV và linh kiện đang hoạt động tại nhiều quốc gia châu Âu, gồm Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Latvia, Lithuania, CH Czech, Phần Lan, Ba Lan và Ý. Ngoài ra còn có ở Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, theo đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các nước phương Tây ủng hộ Kiev đang tìm cách gia tăng sản lượng UAV tầm xa, gọi đây là “bước đi có chủ đích dẫn đến leo thang mạnh mẽ tình hình quân sự - chính trị trên toàn châu Âu”.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TASS

Theo Moscow, những nỗ lực này có nguy cơ biến các nước này thành “hậu phương chiến lược của Ukraine”.

“Việc triển khai các kịch bản tấn công khủng bố nhằm vào Nga bằng các UAV được cho là của Ukraine nhưng sản xuất tại châu Âu đang dẫn đến những hậu quả khó lường” - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đề cập các phát ngôn gần đây của giới chức Ukraine về việc mở rộng các đòn tấn công tầm xa.

Bộ này nhấn mạnh thay vì củng cố an ninh cho các quốc gia châu Âu, hành động của các nhà lãnh đạo khu vực đang nhanh chóng kéo những nước này vào một cuộc chiến với Nga.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cùng ngày nói rằng danh sách các cơ sở nói trên nên được xem là danh sách những mục tiêu tiềm năng có thể bị Moscow tấn công.

Ông Medvedev kêu gọi các nước châu Âu nghiêm túc tiếp nhận cảnh báo trên.

“Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cần được hiểu theo đúng nghĩa đen: danh sách các cơ sở tại châu Âu sản xuất UAV và các thiết bị khác chính là danh sách những mục tiêu tiềm năng mà lực lượng Nga nhắm tới. Việc các cuộc tấn công có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo. Chúc các đối tác châu Âu ngủ ngon” - ông Medvedev viết trên mạng xã hội X.

Ukraine và châu Âu chưa lên tiếng về thông tin trên.