Chiến sự Nga-Ukraine 14-4: Moscow tiếp tục chiến dịch sau lệnh ngừng bắn Phục sinh; Ông Zelensky cảnh báo châu Âu về ‘thế giới Nga’ 14/04/2026 08:46

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ông Zelensky cảnh báo rằng một số nước châu Âu có nguy cơ trở thành một phần của ‘thế giới Nga’

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine rút quân khỏi khu vực Myropilske thuộc tỉnh Sumy

Theo thông báo từ bộ chỉ huy địa phương, các lực lượng Ukraine đã rút quân khỏi khu vực gần khu định cư Myropilske thuộc tỉnh Sumy, theo tờ Kyiv Independent.

"Do cường độ của các chiến dịch quân sự cũng như ưu thế về lực lượng và khí tài của đối phương, nhằm bảo toàn tính mạng cho binh sĩ, các đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine đã rút về một phòng tuyến mới được chuẩn bị sẵn, nơi họ sẽ tiếp tục tổ chức phòng ngự" - Quân đoàn số 14 của Ukraine thông báo trên Facebook ngày 13-4.

Mặc dù các lực lượng Ukraine đã cơ bản ngăn chặn được những cuộc tiến công quy mô lớn vào tỉnh này, song "vùng xám" đang ngày càng mở rộng.

Theo Kyiv Independent, Nga đã cưỡng chế di dời dân thường khỏi các ngôi làng mà Moscow mới kiểm soát ở khu vực phía bắc tỉnh Sumy. Trong khi đó, tầm hoạt động ngày càng xa của máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga đang đưa các đợt tập kích áp sát trung tâm thành phố hơn.

"Lực lượng Vũ trang Ukraine đang kiểm soát tình hình, tiến hành công tác trinh sát và sẵn sàng cho các hành động quân sự tiếp theo" - theo thông báo của Quân đoàn số 14.

Tính đến ngày 13-4, bản đồ chiến trường Deep State chưa ghi nhận sự thay đổi nào trên phòng tuyến gần Myropilske. Những bước tiến đáng chú ý hơn đã được ghi nhận khi các lực lượng Kiev tiến sâu vào các thị trấn như Yunakivka và Andriivka xa hơn về phía bắc.

. Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cáo buộc Nga đã vi phạm lệnh ngừng bắn dịp lễ Phục sinh Chính thống giáo tới 10.721 lần trong khoảng thời gian 32 giờ, từ 16 giờ ngày 11-4 (giờ Moscow) đến hết ngày 12-4.

Ông Zelensky: Một số nước châu Âu có nguy cơ trở thành một phần của "thế giới Nga"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 13-4 đã ca ngợi ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine và nhấn mạnh vai trò của lĩnh vực này đối với an ninh châu Âu, theo Kyiv Independent.

Ông Zelensky gọi những người lao động trong ngành vũ khí là “những anh hùng thầm lặng của hệ thống phòng thủ”, đồng thời nhấn mạnh các thành tựu công nghệ của Ukraine và những quan hệ đối tác an ninh dài hạn mà Kiev đã xây dựng với các đồng minh.

Ông Zelensky cũng đề cập vai trò của UAV đánh chặn của Ukraine tại Trung Đông và các thỏa thuận an ninh gần đây được ký với các quốc gia vùng Vịnh. Ông cho biết Ukraine sắp có các cuộc đàm phán với các đối tác châu Âu về phát triển hệ thống phòng không chung.

“Ngay trong tuần này, chúng tôi sẽ có các cuộc thảo luận với châu Âu về việc đàm phán xây dựng một hệ thống phòng không chung. Tôi tin rằng: hoặc Ukraine sẽ trở thành một phần không thể tách rời của hệ thống an ninh châu Âu, hoặc một số nước ở châu Âu có nguy cơ trở thành một phần của ‘thế giới Nga’” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cũng ca ngợi kinh nghiệm của nước này trong an ninh hàng hải, cho rằng những thành công với xuồng không người lái và các hoạt động ở Biển Đen có ý nghĩa quan trọng đối với những nỗ lực đảm bảo an ninh tại eo biển Hormuz.

Nga tuyên bố tiếp tục chiến dịch sau lệnh ngừng bắn Phục sinh

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 13-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã nối lại các hoạt động quân sự sau khi lệnh ngừng bắn dịp Phục sinh Chính thống giáo hết hiệu lực, đồng thời tiến hành nhiều đòn tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, lực lượng nước này đã tiến hành các đòn tấn công bằng không quân chiến thuật, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh nhằm vào kho đạn, cơ sở lưu trữ và phóng UAV, cũng như các khu triển khai tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại 14 địa điểm.

Nga cũng cáo buộc Ukraine đã thực hiện hàng nghìn vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, bao gồm pháo kích, tấn công bằng UAV và các hoạt động tiến công trên nhiều hướng chiến sự.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine đã thực hiện 694 vụ pháo kích và hơn 5.800 cuộc tấn công bằng UAV trong thời gian lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Nga cho rằng cường độ tác chiến của Ukraine có dấu hiệu giảm trong ban ngày dọc toàn tuyến chiến sự, nhưng vẫn duy trì hoạt động quân sự liên tục.

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Nhóm tác chiến phía Bắc đã gây khoảng 25 thương vong cho quân đội Ukraine, phá hủy một trạm radar cùng phương tiện cơ giới tại các khu vực thuộc tỉnh Sumy và Kharkov.

. Nhóm tác chiến phía Tây được cho là gây hơn 35 thương vong, phá hủy 6 xe bọc thép và nhiều phương tiện cơ giới của Ukraine trong khu vực Kharkiv và Donetsk.

. Nhóm tác chiến phía Nam gây hơn 55 thương vong, phá hủy 4 xe bọc thép và nhiều phương tiện cơ giới tại các khu vực thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

. Nhóm tác chiến Trung tâm gây hơn 165 thương vong cho đối phương, phá hủy 9 xe bọc thép và nhiều phương tiện cơ giới tại các khu vực thuộc Dnepropetrovsk và Donetsk.

. Nhóm tác chiến phía Đông gây khoảng 90 thương vong, phá hủy 2 xe tăng, 5 xe bọc thép và nhiều phương tiện cơ giới tại Dnepropetrovsk và Zaporizhzhia.

. Nhóm tác chiến Dnepr gây hơn 10 thương vong, phá hủy 10 phương tiện cơ giới của Ukraine tại khu vực Zaporizhzhia.

Ông Peskov: Châu Âu đang “kéo dài chiến sự Ukraine”

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov ngày 13-4 nói rằng châu Âu đang tiếp tục cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, cáo buộc điều này làm gia tăng xung đột và cản trở tiến trình hòa bình, theo TASS.

“Bất kỳ hành động nào tiếp thêm động lực cho tham vọng quân sự của chính quyền Kiev đều không góp phần tìm ra một giải pháp hòa bình. Tuy nhiên, các nước châu Âu không che giấu chính sách chung của họ là tiếp tục cuộc chiến này và hỗ trợ nó bằng mọi cách có thể” - ông Peskov nói.

Vị phát ngôn viên cũng khẳng định Nga vẫn ưu tiên con đường ngoại giao để giải quyết xung đột, song sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự nếu chưa đạt được kết quả trên bàn đàm phán.

“Chúng tôi cam kết đạt được các mục tiêu của mình tại Ukraine. Chúng tôi muốn đạt được những mục tiêu đó thông qua đàm phán chính trị và ngoại giao, nhưng cho đến khi các cuộc đàm phán mang lại kết quả, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục” - ông Peskov nói.

Châu Âu chưa lên tiếng về thông tin trên.