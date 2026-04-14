Ông Vance: Mỹ rời Pakistan vì phái đoàn Iran không có quyền chốt thỏa thuận 14/04/2026 07:54

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng lý do phái đoàn Mỹ rời đi sau 21 giờ đàm phán với Iran ở Pakistan là vì nhận ra các nhân vật trong phái đoàn Iran không có thẩm quyền chốt thỏa thuận với phía Mỹ, cho biết tương lai đàm phán phụ thuộc Tehran.

Ngày 13-4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance có phát ngôn đáng chú ý liên quan chuyện đàm phán với Iran.

Trao đổi với đài Fox News ngày 13-4, ông Vance nói về lý do phía Mỹ rời đi sau 21 giờ đàm phán với phái đoàn Iran tại thủ đô Islamabad (Pakistan).

“Tôi cho rằng chúng tôi đã hiểu thêm phần nào về cách Iran tiến hành đàm phán, và đó rốt cuộc là lý do chúng tôi rời Pakistan. Bởi điều chúng tôi nhận ra là họ không thể đưa ra quyết định. Tôi nghĩ nhóm có mặt tại đó không đủ khả năng chốt thỏa thuận, và họ phải quay về Tehran để xin phê chuẩn từ Lãnh tụ Tối cao hoặc một người nào khác đối với các điều khoản mà chúng tôi đã đưa ra” - ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết 2 bên đã đạt được một số tiến triển, song chưa đủ trong vấn đề loại bỏ uranium làm giàu của Iran cũng như bảo đảm Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

“Họ đã tiến gần hơn đến lập trường của chúng tôi, vì vậy chúng tôi cho rằng đã có một số tín hiệu tích cực, nhưng họ vẫn chưa đi đủ xa” - ông Vance nói, đồng thời nhấn mạnh Iran phải là bên chủ động quay lại bàn đàm phán.

“Tôi thực sự tin rằng một thỏa thuận lớn hoàn toàn có thể đạt được, nhưng bước đi tiếp theo giờ phụ thuộc vào phía Iran” - ông Vance lưu ý.

“Đó là câu hỏi nên dành cho phía Iran, bởi lúc này quyền quyết định thực sự nằm trong tay họ. Chúng tôi cần một cam kết dứt khoát từ Iran rằng họ sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân. Và tôi nghĩ nếu Iran sẵn sàng đáp ứng điều đó, đây có thể là một thỏa thuận rất, rất tốt cho cả hai nước. Nếu họ không sẵn sàng, đó là lựa chọn của họ” - ông Vance nói với Fox News ngày 13-4.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 12-4 sau khi kết thúc đàm phán với Iran ở Islamabad, ông Vance nói rằng các nhà đàm phán Iran đã từ chối chấp nhận những điều khoản mà Mỹ đưa ra cho một thỏa thuận, dù theo ông, Washington đã thể hiện lập trường “rất linh hoạt”.

“Chúng tôi đã rất thiện chí. Tổng thống nói với chúng tôi rằng: ‘Các anh cần đến đây với tinh thần thiện chí và nỗ lực hết sức để đạt được một thỏa thuận’. Chúng tôi đã làm như vậy, nhưng đáng tiếc là không thể tạo ra bất kỳ bước tiến nào” - ông Vance nói.

Ông Vance cho rằng điểm bế tắc chủ yếu nằm ở việc Iran từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân.

“Chúng tôi rời khỏi đây với một đề xuất rất rõ ràng, một phương án thấu hiểu lẫn nhau mà chúng tôi xem là đề nghị cuối cùng và tốt nhất. Chúng tôi sẽ chờ xem phía Iran có chấp nhận hay không” - ông Vance nói thêm.

Phần mình, ngày 12-4, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm trưởng phái đoàn đàm phán phía Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, ông đã nhấn mạnh rằng “chúng tôi có thiện chí và quyết tâm cần thiết, nhưng do kinh nghiệm từ hai cuộc chiến trước đó, chúng tôi không tin tưởng phía đối phương”.

“Phía đối phương cuối cùng đã không giành được lòng tin của phái đoàn Iran trong vòng đàm phán này” - ông Ghalibaf viết.

Theo ông Ghalibaf, phái đoàn Iran đã đưa ra các sáng kiến mang tính định hướng tương lai, nhưng phía Mỹ cuối cùng vẫn không giành được sự tin tưởng của phái đoàn.