NÓNG: Ông Vance nói Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận 12/04/2026 08:46

(PLO)- Phó Tổng thống JD Vance cho biết Mỹ và Iran không đạt thỏa thuận sau 21 giờ đàm phán tại Islamabad, cảnh báo việc bế tắc gây bất lợi lớn cho Tehran.

Ngày 12-4 tại Islamabad, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance có cuộc họp báo ngắn với truyền thông, cho biết các cuộc đàm phán kéo dài với Iran đã không mang lại thỏa thuận nhằm chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến, theo đài CNN và đài Al Jazeera.

Ông Vance bắt đầu bài phát biểu của mình bằng việc cảm ơn thủ tướng và tổng tư lệnh quân đội Pakistan, mô tả họ là "những người chủ nhà tuyệt vời".

“Dù cuộc đàm phán có những thiếu sót nào đi chăng nữa, đó không phải là lỗi của người Pakistan, những người đã làm một công việc tuyệt vời và thực sự cố gắng giúp chúng tôi và người Iran thu hẹp khoảng cách và đạt được thỏa thuận” - ông Vance mở đầu cuộc họp báo.

“Chúng tôi đã làm việc suốt 21 giờ qua và đã có nhiều cuộc trao đổi mang tính thực chất với phía Iran. Đó là tin tốt” - ông Vance phát biểu trước báo giới tại Islamabad sau cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ với phía Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: WRAL

“Tin xấu là chúng tôi đã không đạt được thỏa thuận. Và tôi cho rằng đây là tin xấu với Iran nhiều hơn là với Mỹ. Vì vậy, chúng tôi trở về Mỹ mà không đạt được thỏa thuận nào. Chúng tôi đã nói rõ những lằn ranh đỏ của mình, những điều chúng ta sẵn sàng nhượng bộ và những điều chúng ta không sẵn sàng nhượng bộ. Và chúng tôi đã nói rõ điều đó hết mức có thể, nhưng họ đã chọn không chấp nhận các điều khoản của chúng ta" - ông Vance nói thêm

Theo ông Vance, các nhà đàm phán Iran đã từ chối chấp nhận những điều khoản mà Mỹ đưa ra cho một thỏa thuận, dù theo ông, Washington đã thể hiện lập trường “rất linh hoạt”.

“Chúng tôi đã rất thiện chí. Tổng thống nói với chúng tôi rằng: ‘Các anh cần đến đây với tinh thần thiện chí và nỗ lực hết sức để đạt được một thỏa thuận’. Chúng tôi đã làm như vậy, nhưng đáng tiếc là không thể tạo ra bất kỳ bước tiến nào” - ông Vance nói.

Ông Vance cho rằng điểm bế tắc chủ yếu nằm ở việc Iran từ chối từ bỏ chương trình hạt nhân.

“Chúng tôi rời khỏi đây với một đề xuất rất rõ ràng, một phương án thấu hiểu lẫn nhau mà chúng tôi xem là đề nghị cuối cùng và tốt nhất. Chúng tôi sẽ chờ xem phía Iran có chấp nhận hay không” - ông Vance nói thêm.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết Iran chưa cam kết từ bỏ việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Trả lời CNN về các điều khoản Iran bác bỏ, ông Vance cho biết Mỹ muốn Tehran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân cũng như không theo đuổi năng lực giúp nước này nhanh chóng sở hữu loại vũ khí này.

“Câu hỏi đặt ra là liệu chúng tôi có thấy một cam kết mang tính nền tảng từ phía Iran rằng họ sẽ không phát triển vũ khí hạt nhân, không chỉ hiện tại, không chỉ trong 2 năm tới mà còn về lâu dài hay không. Chúng tôi vẫn chưa thấy điều đó, nhưng hy vọng sẽ sớm thấy” - ông Vance nói.

Phó Tổng thống Vance cho biết ông đã “liên tục” trao đổi với Tổng thống Trump trong suốt các cuộc đàm phán. Ông Vance cho biết trong quá trình đàm phán, ông cũng đã liên lạc với nhiều quan chức cấp cao khác của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Đô đốc Brad Cooper - Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ.

“Chúng tôi luôn duy trì liên lạc với toàn bộ ê kíp vì đang đàm phán trên tinh thần thiện chí” - ông Vance nói.

Phía Iran chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Vance hay về kết quả cuộc đàm phán.