Chiến sự Trung Đông ngày 44: Mỹ nói 2 tàu khu trục vào eo biển Hormuz phá thủy lôi, Iran bác; Israel không kích Lebanon, 90 người thiệt mạng 12/04/2026 06:20

(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục có diễn biến mới; Đàm phán Mỹ-Iran gặp trở ngại do nhiều bất đồng; Tehran ra cảnh báo về eo biển Hormuz.

Tình hình Trung Đông tiếp tục có diễn biến mới trong bối cảnh Mỹ và Israel đang tiến hành các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn.

Đàm phán Mỹ-Iran gặp trở ngại do nhiều bất đồng

Ngày 12-4, các phái đoàn Mỹ và Iran bước vào vòng đàm phán mới tại Pakistan về thỏa thuận ngừng bắn.

Một nguồn tin an ninh Iran nói với đài CNN rằng “những yêu sách quá mức” từ phía Mỹ về nhiều vấn đề - bao gồm cả eo biển Hormuz - cho đến nay đã ngăn cản hai bên thống nhất được một cơ sở chung để thúc đẩy đàm phán.

“Iran không vội vàng” - nguồn tin nói, đồng thời cho biết Tehran đã truyền đạt với Mỹ rằng cho đến khi đạt được khuôn khổ chung, “tình trạng của eo biển Hormuz sẽ không thay đổi” và “ngay cả số lượng tàu đã được thỏa thuận trước đó cũng sẽ không thể đi qua”.

Nguồn tin cảnh báo rằng nếu các nhà đàm phán Mỹ không có cái nhìn “thực tế hơn”, eo biển sẽ tiếp tục bị đóng.

Nguồn tin cũng khẳng định Iran đã chứng minh khả năng thực thi việc đóng eo biển, cho rằng tình hình hiện tại là “sự lặp lại của một sai lầm trong tính toán” và điều đó sẽ “gây bất lợi cho Mỹ”.

Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên bên ngoài Nhà Trắng rằng đối với ông, việc đạt được thỏa thuận với Iran “không tạo ra sự khác biệt” nào.

“Chúng tôi đã hoàn toàn đánh bại quốc gia đó, vì vậy hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Có thể họ đạt được thỏa thuận, có thể không, điều đó không quan trọng. Xét từ góc độ của Mỹ, chúng tôi thắng” - ông Trump nói.

Khi được hỏi về khả năng giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran, ông Trump nói: “Chúng tôi đã đánh bại họ về mặt quân sự. Họ đã thả một vài thủy lôi... Chúng tôi cũng đã đánh bại toàn bộ lực lượng tàu thuyền của họ”.

Vị tổng thống thừa nhận rằng Mỹ hiện đang tiến hành “các cuộc đàm phán rất sâu” với Iran nhưng không nêu chi tiết.

Người dân Iran tập trung tại Quảng trường Cách mạng Tehran bên dưới một tấm biển lớn ghi “Eo biển Hormuz vẫn đóng cửa”. Ảnh: Atta Kenare/AFP

Mỹ nói hai tàu khu trục đi qua eo biển Hormuz, Iran bác bỏ

Ngày 11-4, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố rằng hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã bắt đầu rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, theo CNN.

Tàu USS Frank E. Peterson và USS Michael Murphy “đã đi qua eo biển Hormuz và hoạt động tại Vịnh Ba Tư như một phần của nhiệm vụ rộng hơn nhằm bảo đảm eo biển được dọn sạch hoàn toàn các thủy lôi trước đó do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) rải”, theo tuyên bố của CENTCOM.

Nếu đúng như tuyên bố của CENTCOM, đây là những tàu Mỹ đầu tiên đi qua eo biển Hormuz kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

“Hôm nay, chúng tôi đã bắt đầu quá trình thiết lập một luồng di chuyển mới và sẽ sớm chia sẻ tuyến đường an toàn này với ngành hàng hải nhằm khuyến khích dòng chảy thương mại tự do” - Tư lệnh CENTCOM, ông Brad Cooper, nói.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ “đang bắt đầu quá trình dọn sạch eo biển Hormuz như một sự hỗ trợ dành cho các quốc gia trên toàn thế giới”.

Bình luận về các thông tin trên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya của quân đội Iran “kiên quyết” bác bỏ tuyên bố của Mỹ về việc hai tàu đã đi qua eo biển Hormuz, theo kênh Al Jazeera.

“Chúng tôi kiên quyết bác bỏ tuyên bố của Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ liên quan việc các tàu Mỹ tiếp cận và đi vào eo biển Hormuz” - theo người phát ngôn của bộ này.

“Quyền quyết định đối với việc cho phép bất kỳ tàu nào đi qua hay di chuyển đều thuộc về Lực lượng Vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran” - người phát ngôn nói thêm.

IRGC cũng bác bỏ các tuyên bố của CENTCOM, cảnh báo sẽ “đáp trả mạnh mẽ” đối với bất kỳ tàu quân sự nào tìm cách đi qua eo biển Hormuz.

Hải quân IRGC cảnh báo rằng mọi tàu quân sự cố gắng đi qua tuyến đường biển này “sẽ bị xử lý nghiêm khắc”.

“Hải quân IRGC có toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz một cách linh hoạt. Chỉ các tàu dân sự mới được phép đi qua theo những điều kiện cụ thể” - hãng tin Tasnim dẫn tuyên bố của Hải quân IRGC.

Israel không kích Lebanon, hàng chục người chết

Khói bốc lên sau một cuộc không kích của Israel vào làng Qlaileh (miền nam Lebanon). Ảnh: AFP

Hơn 90 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trên khắp Lebanon hôm 11-4, đưa tổng số người chết trong cuộc chiến lên 2.020 người, bao gồm 165 trẻ em, gần 250 phụ nữ và 85 nhân viên y tế, hãng Reuters dẫn thông cáo của Bộ Y tế Lebanon.

Đáp lại, nhóm vũ trang Hezbollah cho biết đã tiến hành nhiều chiến dịch quân sự nhằm vào các vị trí của Israel trong ngày 11-4, cả trên lãnh thổ Lebanon và ở miền bắc Israel.

Trong ngày, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng Israel đang đối phó số tên lửa mà Hezbollah vẫn còn sở hữu, theo tờ The Times of Israel.

Ông Netanyahu cáo buộc Hezbollah đã lên kế hoạch rằng “hàng nghìn tay súng Radwan sẽ bí mật tiếp cận biên giới, xâm nhập và chiếm vùng Galilee (miền bắc Israel)”.

“Chúng tôi vẫn đang chiến đấu với họ, mọi chuyện chưa kết thúc” - ông nói.

Theo ông Netanyahu, Lebanon đã nhiều lần đề nghị Israel bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp.

“Tôi đã chấp thuận” - ông nói, đồng thời cho biết có hai điều kiện là giải giáp Hezbollah và một “thỏa thuận hòa bình thực sự” có thể kéo dài qua nhiều thế hệ.

Phát ngôn của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh các quan chức Israel và Lebanon dự kiến sẽ đàm phán tại Mỹ vào ngày 14-4.