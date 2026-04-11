Đàm phán Iran-Mỹ bắt đầu tại Pakistan; giao tranh Israel-Hezbollah tiếp diễn 11/04/2026 20:19

(PLO)- Đàm phán Iran-Mỹ bắt đầu tại Pakistan trong bối cảnh giao tranh giữa Israel và Hezbollah tiếp diễn; Tehran cảnh báo Washington về Israel; Ông Trump nói các tàu chở dầu rỗng đang hướng về phía Mỹ.

Chiều 11-4, cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã bắt đầu tại thủ đô Islamabad (Pakistan).

Đàm phán Iran-Mỹ bắt đầu tại Pakistan

Theo đài truyền hình quốc gia Iran IRIB, cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ đã bắt đầu tại Islamabad, mặc dù hiện vẫn chưa rõ các cuộc thương lượng này đang được tiến hành trực tiếp hay thông qua trung gian.

Nếu được xác nhận là đàm phán trực tiếp, đây sẽ là cuộc thương thảo ở cấp cao nhất giữa Iran và Mỹ kể từ khi thành lập Cộng hòa Hồi giáo Iran vào năm 1979.

Một sĩ quan cảnh sát đi ngang qua tấm bảng về cuộc đàm phán Mỹ-Iran ở Islamabad (Pakistan) vào ngày 11-4. Ảnh: Aamir QURESHI / AFP

Trước đó, Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif đã lần lượt tiếp các phái đoàn Iran và Mỹ. Văn phòng của Thủ tướng Sharif viết trong thông cáo báo chí rằng ông đã khen ngợi cam kết của cả hai bên trong việc tham gia một cách mang tính xây dựng, và “bày tỏ hy vọng rằng các cuộc đàm phán này sẽ là bước đệm hướng tới hòa bình bền vững trong khu vực”.

Không lâu trước khi các cuộc đàm phán bắt đầu, hãng tin Fars dẫn một nguồn tin am hiểu trong chính phủ Iran đưa ra cảnh báo với Mỹ.

Theo nguồn tin, bất chấp những tiến triển đạt được trong các cuộc đàm phán do Pakistan làm trung gian, Tehran cảnh báo về một kịch bản mà trong đó Israel bị đổ lỗi còn Mỹ được miễn trách nhiệm nếu tiến trình này thất bại.

“Giữa lúc đàm phán đang diễn ra, một số bên đang cố gắng khắc họa Israel như một bên độc lập và gây rối để chính quyền Mỹ có thể trốn tránh trách nhiệm của mình. Iran hoàn toàn bác bỏ kịch bản này và tiêu chuẩn kép này” - nguồn tin nói.

“Đang có những luồng ý kiến thúc đẩy quan điểm cho rằng Israel đang cản trở tiến trình đàm phán, nhưng chúng tôi không coi Israel là một bên tách biệt khỏi các quyết định của Washington, và chúng tôi quy trách nhiệm cho Mỹ nếu các cuộc đàm phán này không thể đi đến kết quả cuối cùng” - nguồn tin nói thêm.

Israel-Hezbollah tiếp tục không kích qua lại

Hãng thông tấn quốc gia Lebanon (NNA) ngày 11-4 đưa tin rằng một cuộc không kích của Israel vào thị trấn Kfar Sir thuộc quận Nabatieh đã khiến 4 người thiệt mạng, bao gồm một nhân viên y tế, và 4 người bị thương.

Một cuộc tấn công khác của Israel vào thị trấn Zefta, cũng thuộc quận Nabatieh, đã làm 3 người thiệt mạng, trong đó có một thành viên của lực lượng Phòng vệ Dân sự Lebanon và 2 người bị thương.

Cuộc tấn công thứ ba của Israel vào thị trấn Toul, cũng tại Nabatieh, đã khiến 3 người chết và 3 người bị thương.

Trong khi đó, Hezbollah tiếp tục nhắm mục tiêu vào các lực lượng Israel bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa.

Nhóm vũ trang Lebanon cho biết đã tấn công cơ sở hạ tầng của quân đội Israel tại khu định cư Adamit bằng một loạt tên lửa, đồng thời tung ra một phi đội UAV tấn công vào nơi tập trung binh lính và xe quân sự của Israel ở thị trấn Metula (Israel).

Nhóm này cũng thông báo đã nhắm mục tiêu vào một xe tăng Merkava trên đồi al-Awayda ở thị trấn biên giới Odaisseh bằng tên lửa dẫn đường và UAV. Nhóm này cũng nói rằng đã phóng một UAV vào khu vực lân cận của các binh sĩ Israel tại trường al-Ishraq ở Bint Jbeil.

Cũng trong ngày 11-4, Bộ Ngoại giao Iran cho biết đang giữ liên lạc với Lebanon để đảm bảo các cam kết ngừng bắn được tôn trọng trên mọi mặt trận.

Các quan chức Lebanon thân cận với Hezbollah trả lời hãng tin Reuters rằng nhóm này ủng hộ tiến trình đối thoại tại Pakistan, đồng thời nhận định đây là hướng tiếp cận đúng đắn thay vì một loạt các cuộc đàm phán riêng biệt tại Washington vào tuần tới.

Khói bốc lên sau hoạt động quân sự của Israel ở ngoại ô làng Taybeh, miền nam Lebanon vào ngày 11-4. Ảnh: AFP

Ông Trump: Các tàu chở dầu rỗng đang hướng về phía Mỹ

Ngày 11-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng một lượng lớn tàu chở dầu rỗng đang hướng đến Mỹ để tiếp nhận dầu và khí đốt, theo đài CNN.

“Số lượng lớn các tàu chở dầu hoàn toàn trống rỗng, trong đó có một số tàu lớn nhất thế giới, hiện đang hướng tới Mỹ để tiếp nhận loại dầu (và khí đốt!) tốt nhất và 'ngọt' nhất ở bất cứ đâu trên thế giới” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

“Chúng ta có trữ lượng dầu nhiều hơn hai nền kinh tế dầu mỏ lớn tiếp theo cộng lại và với chất lượng cao hơn. Chúng tôi đang chờ đợi các bạn. Thời gian quay vòng sẽ rất nhanh chóng!” - tổng thống Mỹ nói thêm.