Từ Pakistan, Trưởng phái đoàn Iran ra tuyên bố trước giờ đàm phán với Mỹ 11/04/2026 11:06

(PLO)- Phái đoàn Iran đến Pakistan đàm phán với phía Mỹ do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu, ngoài ra còn có Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati cùng một số nghị sĩ.

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu đã đến thủ đô Islamabad (Pakistan) vào sáng 11-4 để đàm phán với phía Mỹ.

Phái đoàn Iran ngoài ông Qalibaf còn có Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Akbar Ahmadian, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Abdolnaser Hemmati cùng một số nghị sĩ. Phái đoàn Iran đến Islamabad gồm 71 người, bao gồm các nhà đàm phán, chuyên gia, đại diện truyền thông và lực lượng an ninh, theo hãng thông tấn Tasnim.

"Do tính phức tạp và nhạy cảm cao của các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ, phái đoàn Iran không chỉ bao gồm các nhà đàm phán chính mà còn có các ủy ban kỹ thuật và chuyên gia để tham vấn cần thiết" - Tasnim cho biết. Cũng theo Tasnim, phái đoàn Mỹ tới 300 người, song chưa có xác nhận chính thức từ phía Mỹ.

Trao đổi với phóng viên khi đến sân bay Islamabad, Chủ tịch Quốc hội Iran Qalibaf nhấn mạnh sự không tin tưởng của Tehran đối với Mỹ. Ông Qalibaf - trưởng đoàn đàm phán của Iran - đã nhắc lại những lần đàm phán với Mỹ trước đây.

"Thật không may, kinh nghiệm đàm phán của chúng tôi với người Mỹ luôn kết thúc bằng thất bại và vi phạm các cam kết ...Hai lần trong vòng chưa đầy một năm, ngay giữa lúc đàm phán, và bất chấp thiện chí của phía Iran, họ đã tấn công chúng tôi và phạm nhiều tội ác chiến tranh...Chúng tôi có thiện chí, nhưng chúng tôi không tin tưởng người Mỹ" – ông Qalibaf nói.

Phái đoàn Iran do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu đã đến Islamabad (Pakistan) sáng 11-4 để đàm phán với phía Mỹ. Ảnh: TASNIM

Ông Qalibaf lưu ý rằng nếu phía Mỹ sẵn sàng cho một thỏa thuận thực sự và công nhận các quyền của dân tộc Iran, thì Iran cũng sẵn sàng cho một thỏa thuận. Tuy nhiên, nếu Washington tìm cách sử dụng đàm phán như một màn kịch vô ích và một chiến dịch lừa bịp, Tehran sẵn sàng bảo vệ các quyền của người dân Iran bằng cách dựa vào khả năng của chính mình.

Ông Qalibaf nhắc đến các cuộc tấn công phòng thủ và trả đũa mà ông đánh giá là thành công và quyết liệt của trong 6 tuần chiến sự như bằng chứng cho thấy sự sẵn sàng của Iran trong việc kiên quyết bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đứng bên cạnh hình ảnh nhiều nạn nhân học sinh ở Minab được đặt trên ghế ngồi trên chuyến bay chở phái đoàn Iran đến Islamabad (Pakistan). Ảnh: TELEGRAM/Abbas Araghchi

Những hình ảnh được đăng tải riêng trên tài khoản Telegram của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho thấy ông đứng trên máy bay của phái đoàn Iran bên cạnh một số cặp sách và ảnh được cho là những trẻ em đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào một trường tiểu học ở Minab vào ngày đầu tiên của cuộc chiến.

Theo truyền thông nhà nước Iran, cuộc tấn công đó đã khiến ít nhất 168 trẻ em và 14 giáo viên thiệt mạng.

Đài CNN dẫn hai nguồn tin được thông báo về kết quả điều tra sơ bộ của cuộc điều tra quân sự đang diễn ra của Mỹ về vụ việc, cuộc tấn công được cho là do tai nạn và có thể do thông tin lỗi thời về một căn cứ hải quân gần đó.