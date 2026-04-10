Mỹ và Iran ra tuyên bố quan trọng trước thềm đàm phán ở Pakistan; Israel vẫn tấn công Lebanon, Hezbollah thề kháng cự đến cùng 10/04/2026 20:54

(PLO)- Phó Tổng thống Mỹ JD Vance khởi hành đến Islamabad, kỳ vọng tích cực; Iran ra tuyên bố quan trọng trước thềm đàm phán ở Pakistan; Israel vẫn tấn công Lebanon, Hezbollah thề kháng cự đến cùng.

Hai bên Mỹ và Iran đưa ra những tuyên bố quan trọng trước thềm đàm phán tại Pakistan.

Phái đoàn Mỹ khởi hành đến Pakistan

Ngày 10-4, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã lên chuyên cơ Air Force Two, khởi hành tới thủ đô Islamabad (Pakistan), nơi ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ tham dự các cuộc đàm phán cấp cao với phía Iran, đài CNN đưa tin.

Chia sẻ với báo giới trước giờ khởi hành, ông Vance bày tỏ kỳ vọng tích cực: “Chúng tôi mong chờ cuộc đàm phán. Tôi cho rằng nó sẽ mang tính tích cực. Như Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói, nếu phía Iran sẵn sàng đàm phán với thiện chí, chúng tôi cũng sẵn sàng chìa tay hợp tác. Nhưng nếu họ cố gắng lừa dối, họ sẽ thấy rằng phái đoàn đàm phán không dễ bị thuyết phục”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: WRAL

Ông Vance cho biết ông Trump đã đưa ra “những chỉ dẫn rõ ràng” cho phái đoàn đàm phán, gồm đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, song không tiết lộ chi tiết nội dung.

“Chúng tôi sẽ cố gắng thúc đẩy một cuộc đàm phán tích cực. Tổng thống đã đưa ra những định hướng khá rõ ràng, và chúng tôi sẽ xem diễn biến ra sao” - ông Vance nói.

Iran: Không chấp nhận ngừng bắn nếu đối phương có thể tái tấn công

Ngày 10-4, trong cuộc gặp với các đại sứ nước ngoài và trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Tehran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách chính trị Majid Takht Ravanchi đã bình luận về các cuộc đàm phán Mỹ-Iran sắp diễn ra tại Islamabad, theo hãng tin Al Jazeera.

Theo hãng thông Mehr, ông Ravanchi cho biết “đã có sự thống nhất rằng kế hoạch 10 điểm của Iran sẽ là cơ sở cho các cuộc đàm phán”.

Theo ông, Cộng hòa Hồi giáo luôn hoan nghênh ngoại giao và đối thoại, nhưng “không chấp nhận một cuộc đối thoại dựa trên thông tin sai lệch nhằm đánh lừa và tạo tiền đề cho hành động quân sự mới chống lại Iran”.

“Chúng tôi không muốn một lệnh ngừng bắn mà trong đó đối phương có thể tái vũ trang và tiếp tục tấn công. Chúng tôi đã nói rõ với các đối tác rằng tình huống như vậy sẽ không được lặp lại nếu không có các bảo đảm” - ông Ravanchi nhấn mạnh.

Israel tiếp tục tấn công Lebanon, Hezbollah tuyên bố tiếp tục kháng cự

Ngày 10-4, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết các binh sĩ của họ đang hoạt động tại miền nam Lebanon đã phát hiện một bệ phóng rocket của Hezbollah ở trạng thái sẵn sàng khai hỏa nhằm vào lãnh thổ Israel.

Bệ phóng sau đó đã bị phá huỷ, tờ The Times of Israel đưa tin. Tel Aviv cũng thông tin lực lượng nước này đã đột kích một cơ sở của Hezbollah, phát hiện 1 miệng hầm cùng nhiều vũ khí, bao gồm tên lửa chống tăng.

Quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt hơn 1.400 nhân sự Hezbollah tại Lebanon kể từ khi giao tranh leo thang vào ngày 2-3. Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, trong số này có hàng trăm thành viên thuộc lực lượng đặc nhiệm Radwan tinh nhuệ của Hezbollah.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng thông tin đã phá hủy khoảng 4.300 “cơ sở hạ tầng khủng bố” của Hezbollah và thu giữ hơn 1.000 vũ khí trong các chiến dịch trên bộ ở miền nam Lebanon.

Hiện trường một cuộc không kích của Israel ở làng Habbouch (miền nam Lebanon) ngày 10-4. Ảnh: Abbas Fakih/AFP

Cùng ngày 10-4, hãng thông tấn quốc gia Lebanon NNA cho biết các cuộc không kích dữ dội đã trút xuống nhiều khu vực tại thành phố Nabatiyeh ở miền nam Lebanon chiều 10-4, trong đó có một văn phòng an ninh nhà nước.

Theo NNA, các đợt không kích đã phá hủy nhiều tòa nhà và khiến ít nhất 8 nhân viên an ninh thiệt mạng. Cơ quan này mô tả đây là một “thảm sát kinh hoàng”. Các xe cứu thương đang khẩn trương đưa những người bị thương đến bệnh viện để cấp cứu.

Trước đó, NNA cho biết một cuộc không kích của Israel nhằm vào một tiệm rửa xe tại thị trấn Jba’a, thuộc khu vực Iqlim al-Tuffah, tỉnh Nabatieh, đã khiến 6 người thiệt mạng.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah thông báo lực lượng này đã sử dụng “tên lửa tiên tiến” tấn công căn cứ hải quân Israel tại cảng Ashdod.

Tổng thư ký lực lượng Hezbollah - ông Naim Qassem ngày 10-4 khẳng định lực lượng này sẽ tiếp tục “kháng cự chừng nào còn hơi thở”, theo Al Jazeera.

“Israel đã bị đánh bại trên thực địa và không thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ. Bất chấp mọi hành động leo thang, đối phương vẫn không thể ngăn chặn các đòn tấn công bằng tên lửa” - ông Qassem tuyên bố.

Phía Iran tuyên bố sẽ có động thái đáp trả trước tình hình leo thang, trong bối cảnh Tehran cáo buộc Israel làm suy yếu các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực.