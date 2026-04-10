Chiến sự Trung Đông ngày 42: Israel nói sẽ đàm phán với Lebanon; Iran lên tiếng vụ Kuwait bị không kích lúc ngừng bắn; Ông Trump phát cảnh báo mới với Tehran 10/04/2026 06:54

(PLO)- Israel nói sẽ đàm phán hòa bình với Lebanon; Iran lên tiếng sau thông tin Kuwait bị không kích trong lúc ngừng bắn; Ông Trump cảnh báo Iran về khả năng thu phí tàu qua eo biển Hormuz.

Tình hình căng thẳng Trung Đông xuất hiện thêm nhiều thông tin quan trọng.

Israel nói sẽ đàm phán với Lebanon “sớm nhất có thể”

Tối 9-4, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết rằng Israel sẽ bắt đầu đàm phán với Lebanon “sớm nhất có thể”, nhằm giải giáp lực lượng Hezbollah và tiến tới một thỏa thuận hòa bình toàn diện giữa hai nước, tờ The Times of Israel đưa tin.

Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày sau khi nhà nước Do Thái tiến hành làn sóng không kích lớn nhất và gây thương vong nhiều nhất nhằm vào Lebanon kể từ khi bùng phát vòng giao tranh hiện tại với Hezbollah.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Tel Aviv và Beirut dường như vẫn bất đồng về các điều kiện tiến hành đàm phán. Phía Lebanon yêu cầu phải có lệnh ngừng bắn trước, trong khi Israel khẳng định các cuộc thương lượng cần được tiến hành ngay cả khi xung đột vẫn đang diễn ra.

“Trước những lời kêu gọi lặp đi lặp lại của Lebanon về việc mở các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel, hôm qua tôi đã chỉ đạo nội các bắt đầu đàm phán trực tiếp với Lebanon sớm nhất có thể” - ông Netanyahu nói trong một tuyên bố, trong bối cảnh Israel chịu sức ép quốc tế lớn nhằm thúc đẩy giải pháp ngoại giao.

Ông cho biết các cuộc đàm phán “sẽ tập trung vào việc giải giáp Hezbollah và thiết lập quan hệ hòa bình giữa Israel và Lebanon”.

Trong một thông điệp video sau đó, ông Netanyahu ca ngợi triển vọng đạt được một “thỏa thuận hòa bình mang tính lịch sử và bền vững giữa Israel và Lebanon”.

Gửi thông điệp tới người dân miền bắc Israel, Thủ tướng nhấn mạnh “không có lệnh ngừng bắn tại Lebanon”, đồng thời cho biết Israel vẫn đang “tiếp tục tấn công Hezbollah với cường độ mạnh mẽ” và sẽ “không dừng lại cho đến khi khôi phục an ninh” cho người dân.

Các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Dù Israel hoạt động tại miền nam Lebanon. Ảnh do quân đội Israel công bố ngày 9-4. Ảnh: IDF

Rạng sáng 10-4, các phóng viên hãng Al Jazeera tại hiện trường cho biết đã ghi nhận 2 cuộc không kích của Israel đã nhằm vào các khu vực ở miền nam Lebanon. Phía Tel Aviv cho biết cũng ghi nhận một số cuộc tấn công của Hezbollah nhằm vào nước này suốt đêm qua.

Sau phát ngôn của ông Netanyahu, nghị sĩ Hezbollah - ông Ali Fayyad cho biết lực lượng này phản đối việc tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel, đồng thời nhấn mạnh chính phủ Lebanon cần yêu cầu một lệnh ngừng bắn như điều kiện tiên quyết trước khi thực hiện bất kỳ bước đi tiếp theo nào.

Ông Fayyad cũng cho rằng chính phủ Lebanon cần ưu tiên việc Israel rút quân khỏi lãnh thổ Lebanon, đồng thời tạo điều kiện để những người dân phải sơ tán được trở về nhà, theo Al Jazeera.

Iran lên tiếng sau thông tin Kuwait bị không kích trong lúc ngừng bắn

Ngày 9-4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định không phóng tên lửa trong thời gian thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran có hiệu lực, theo Al Jazeera.

IRGC cho biết các lực lượng vũ trang Iran “không phóng bất kỳ tên lửa nào vào bất kỳ quốc gia nào trong thời gian ngừng bắn cho đến thời điểm hiện tại”, theo tuyên bố được hãng thông tấn Fars đăng tải.

Tuyên bố được đưa ra nhằm phản hồi các thông tin cho rằng một máy bay không người lái (UAV) đã gây thiệt hại tại một cơ sở của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Kuwait.

“Nếu các thông tin do truyền thông đăng tải là đúng, thì chắc chắn đó là hành động của [Israel] hoặc Mỹ” - IRGC nêu rõ.

IRGC cũng nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang Iran “sẽ công khai thông báo” bằng tuyên bố chính thức nếu họ “tấn công bất kỳ mục tiêu nào”.

Trước đó, quân đội Kuwait cho biết các hệ thống phòng không của nước này đang hoạt động để đánh chặn UAV về phía lãnh thổ, theo hãng tin AFP.

“Các lực lượng phòng không của quân đội hiện đang đối phó các cuộc tấn công bằng UAV xâm nhập không phận quốc gia, nhằm vào một số cơ sở trọng yếu” - quân đội Kuwait đăng tải trên nền tảng X.

Ông Trump cảnh báo Iran về khả năng thu phí tàu qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-4 đã đưa ra cảnh báo cứng rắn nhằm vào giới lãnh đạo Iran, sau các thông tin cho rằng nước này đang cân nhắc thu phí đối với tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, đài CNN đưa tin.

“Có thông tin Iran đang thu phí các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Họ không nên làm vậy và nếu đang làm, họ phải dừng ngay lập tức!” - ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Bất chấp tuyên bố ngừng bắn được đưa ra tối 7-4, trong đó ông Trump khẳng định eo biển sẽ được mở lại “hoàn toàn, ngay lập tức”, lưu lượng tàu chở dầu qua tuyến hàng hải chiến lược này vẫn gần như tê liệt do thiếu hướng dẫn rõ ràng từ phía Iran.

Trong một bài đăng tiếp theo, ông Trump phàn nàn về tình trạng đình trệ này: “Iran đang làm rất kém liên quan việc cho phép dầu mỏ đi qua eo biển Hormuz. Điều đó không đúng với thỏa thuận của chúng ta!”.

Trước đó, CNN đưa tin một quan chức tại Tehran đã đưa vấn đề chủ quyền của Iran đối với eo biển vào danh sách yêu cầu nhằm chấm dứt chiến sự, làm dấy lên lo ngại về các hệ lụy kinh tế kéo dài trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Trước đó, tờ Financial Times ngày 8-4 dẫn lời ông Hamid Hosseini - người phát ngôn Hiệp hội Xuất khẩu dầu, khí đốt và hóa dầu Iran - cho biết Tehran muốn thu phí đối với mọi tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, đồng thời kiểm tra từng tàu.

“Iran cần giám sát mọi hoạt động ra vào eo biển để bảo đảm hai tuần này không bị lợi dụng cho việc vận chuyển vũ khí” - ông Hosseini nói.

Ông Hosseini cho biết mức phí được đề xuất là 1 USD/thùng dầu, còn các tàu không chở hàng có thể đi qua miễn phí.

Ngày 9-4, Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết mức độ đe dọa tổng thể tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman vẫn ở mức “nghiêm trọng”, đồng thời ghi nhận chỉ có 5 tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày qua.

Trong bản cập nhật mới nhất, UKMTO cho biết dù không ghi nhận vụ tấn công nào trong 48 giờ gần đây, “lệnh ngừng bắn có điều kiện kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran” vẫn chưa giúp lưu lượng hàng hải tăng lên đáng kể.

UKMTO cho biết thêm Eo biển Bab al-Mandeb và Vịnh Aden hiện vẫn ở mức đe dọa trung bình.