Israel tiếp tục không kích Lebanon, Hezbollah nã tên lửa đáp trả; Iran nói về việc làm giàu uranium 09/04/2026 18:29

(PLO)- Israel tuyên bố hạ cố vấn của phó lãnh đạo Hezbollah; Hezbollah phóng tên lửa, UAV vào Israel; Tây Ban Nha sắp mở lại đại sứ quán ở Iran, cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế; Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz vẫn rất thấp.

Tình hình Trung Đông vẫn căng thẳng một ngày sau khi Mỹ và Iran công bố thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần.

Israel tuyên bố hạ cố vấn của phó lãnh đạo Hezbollah

Ngày 9-4, Israel tuyên bố đã hạ ông Ali Yusuf Harshi, thư ký riêng đồng thời là cháu trai của phó thủ lĩnh nhóm vũ trang Hezbollah - ông Naim Qassem trong một cuộc không kích gần thủ đô Beirut (Lebanon) một ngày trước đó, theo tờ The Times of Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) mô tả ông Harshi là “cộng sự thân cận và cố vấn cá nhân của ông Naim Qassem, đóng vai trò trung tâm trong việc quản lý và bảo vệ văn phòng của ông này”.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Israel thực hiện các cuộc không kích dữ dội vào Lebanon, mà Tel Aviv khẳng định là cuộc tấn công phối hợp lớn nhất kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Khói bốc lên sau các cuộc không kích của Israel vào vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut (Lebanon) ngày 8-4. Ảnh: Anwar Amro/AFP

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, hơn 100 trung tâm chỉ huy và căn cứ quân sự của Hezbollah đã bị tấn công đồng loạt trên khắp Lebanon. Bộ Y tế Lebanon cho biết ít nhất 254 người thiệt mạng và gần 1.200 người bị thương trong các đợt tấn công này.

Trong đêm 8, rạng sáng 9-4, lực lượng Israel tiếp tục các hoạt động tại miền Nam Lebanon. Israel nói rằng đã tấn công hai điểm giao cắt huyết mạch bắc qua sông Litani, nơi họ cáo buộc Hezbollah sử dụng để vận chuyển vũ khí, tên lửa và bệ phóng, cùng với các kho chứa vũ khí, bệ phóng và trung tâm chỉ huy trong khu vực.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 9-4 nói rằng Israel sẽ “tiếp tục tấn công Hezbollah ở bất cứ nơi nào cần thiết, cho đến khi chúng tôi khôi phục hoàn toàn an ninh cho người dân ở miền Bắc”.

Israel cho biết đã đạt được sự thấu hiểu với chính quyền Mỹ về việc tiếp tục oanh tạc Hezbollah cho đến khi nhóm này bị giải giáp, đồng thời thừa nhận đã đánh giá thấp khả năng của tổ chức này, theo đài CNN.

Trong ngày, truyền thông tiếp tục đưa tin về các đợt không kích của Israel nhằm vào Lebanon.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah cho biết cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của nhóm này đã đánh trúng một đơn vị quân đội Israel bên trong một ngôi nhà tại Taybeh, một thị trấn ở miền nam Lebanon.

Trước đó, Hezbollah cũng nói rằng tên lửa của nhóm đã nhắm trúng và phá hủy một xe bọc thép chở quân Namer của Israel tại thị trấn này.

Về tình hình Vùng Vịnh, cường độ các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh dường như đã giảm bớt. Ngoại trừ việc lực lượng quốc phòng Bahrain tuyên bố đã chặn được 7 UAV trong 24 giờ qua, các quốc gia khác không báo cáo bất kỳ cuộc tấn công nào sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Tây Ban Nha sắp mở lại đại sứ quán ở Iran, cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế

Ngày 9-4, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares cáo buộc Israel vi phạm luật pháp quốc tế và thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần vừa mới được dàn xếp tại Trung Đông khi không kích vào Lebanon, theo hãng tin Reuters.

Tây Ban Nha đã nổi lên như một trong những quốc gia phương Tây lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ nhất các hành động của Mỹ và Israel tại Iran và Lebanon, đồng thời đóng cửa không phận đối với bất kỳ máy bay nào liên quan cuộc xung đột mà Madrid gọi là liều lĩnh và phi pháp.

“Hôm qua, chúng ta đã chứng kiến cách Israel phớt lờ lệnh ngừng bắn và vi phạm luật pháp quốc tế khi thả hàng trăm quả bom xuống Lebanon” - ông Albares phát biểu tại Hạ viện.

Trước đó cùng ngày, ông Albares đã thông báo rằng Tây Ban Nha sẽ mở lại đại sứ quán tại Tehran với hy vọng đạt được hòa bình trong khu vực.

“Tôi đã chỉ thị cho đại sứ của chúng tôi tại Tehran quay trở lại để tiếp nhận lại nhiệm vụ và mở cửa lại đại sứ quán, nhằm giúp chúng tôi tham gia vào nỗ lực hòa bình này từ mọi phương diện có thể, bao gồm cả từ chính thủ đô của Iran” - ông Albares nói.

Tehran: Mỹ và Israel sẽ không bao giờ có thể ngăn Iran làm giàu uranium

Ngày 9-4, Phó Tổng thống kiêm Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran - ông Mohammad Eslami tuyên bố rằng Mỹ và Israel sẽ không bao giờ có thể ngăn chặn chương trình làm giàu uranium của Tehran.

“Những khẳng định và yêu sách của các đối thủ nhằm hạn chế chương trình làm giàu uranium của Iran không gì khác ngoài những giấc mơ sẽ đi xuống mồ cùng với họ” - hãng thông tấn ISNA dẫn lời ông Eslami.

Ông Eslami tin rằng hành động gây hấn của Israel và Mỹ đối với Iran đã không mang lại kết quả nào, và hiện nay Washington và Tel Aviv đang tìm cách giành được những nhượng bộ từ phía Tehran trong quá trình đàm phán.

Lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz vẫn rất thấp

Một con tàu ở eo biển Hormuz vào ngày 8-4. Ảnh: Shadi JH Alassar/Anadolu Agency

Lưu thông tàu thuyền qua eo biển Hormuz vẫn ở mức không đáng kể sau hơn một ngày kể từ khi Tổng thống Trump công bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran.

Tính đến sáng 9-4 (giờ địa phương), dữ liệu từ trang MarineTraffic cho thấy các cụm tàu lớn vẫn đang neo đậu tại Vịnh Ba Tư. Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi này một ngày trước đó, hơn 400 tàu chở dầu, 34 tàu chở khí hóa lỏng (LPG) và 19 tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) vẫn còn trong khu vực.

Trong một bài đăng trên Truth Social vào cuối ngày 8-4 (giờ Mỹ), ông Trump tuyên bố eo biển này sẽ “mở cửa và an toàn”. Trước đó, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định rằng hoạt động vận tải qua tuyến đường thủy này đã dừng lại sau đợt oanh tạc của Israel vào Lebanon.