Ông Netanyahu: Tay chúng tôi vẫn đặt trên cò súng! 09/04/2026 08:18

(PLO)- Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng nước này vẫn sẵn sàng đối đầu Iran nếu cần thiết, trong bối cảnh Tel Aviv không kích quy mô lớn trên khắp Lebanon khiến 254 người thiệt mạng và hơn 1.165 người bị thương.

Ngày 8-4, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng Israel vẫn sẵn sàng đối đầu Iran nếu cần thiết, không lâu sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần, theo hãng tin AFP.

“Xin nói rõ: chúng tôi vẫn còn những mục tiêu cần hoàn thành, và chúng tôi sẽ đạt được chúng hoặc thông qua thỏa thuận, hoặc bằng việc nối lại chiến đấu” - ông Netanyahu nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

“Chúng tôi sẵn sàng quay lại chiến đấu bất cứ lúc nào cần thiết. Tay chúng tôi vẫn đặt trên cò súng. Đây không phải là kết thúc của chiến dịch, mà là một bước trên con đường đạt được toàn bộ mục tiêu” - nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh.

“Iran bước vào giai đoạn tạm dừng này trong tình trạng bị tổn hại nặng nề, yếu hơn bao giờ hết” - ông Netanyahu nói thêm.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu phát biểu trên truyền hình ngày 8-4. Ảnh: THE TIMES OF ISRAEL

Thủ tướng Netanyahu cũng phản bác ý kiến các lãnh đạo phe đối lập, những người chỉ trích ông vì đồng ý ngừng bắn trước khi Israel đạt được mục tiêu trong cuộc chiến.

“Như quý vị đã biết, tối qua một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần giữa Mỹ và Iran đã có hiệu lực, với sự phối hợp đầy đủ với Israel. Không, chúng tôi không bị bất ngờ vào phút chót” - ông Netanyahu nói.

Nhân vật đối lập chính của Israel - ông Yair Lapid, gọi thỏa thuận ngừng bắn này là một “thảm họa ngoại giao” đối với Israel, cho rằng ông Netanyahu đã không đạt được các mục tiêu của đất nước.

Ông Netanyahu trước đó xem việc loại bỏ hoặc ít nhất làm suy giảm nghiêm trọng chương trình hạt nhân của Iran là mục tiêu trung tâm của cuộc chiến, coi đây là “mối đe dọa sống còn” đối với Israel.

Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông Netanyahu đề cập những thành tựu của cuộc chiến.

“Chúng tôi không chỉ phá hủy các tên lửa hiện có, mà còn cả những nhà máy sản xuất chúng. Iran hiện đang sử dụng số tên lửa còn lại trong kho dự trữ, và kho này đang dần cạn kiệt. Chúng tôi đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho chương trình hạt nhân của Iran, phá hủy các cơ sở hạ tầng then chốt và các cơ sở máy ly tâm” - ông Netanyahu nói, cho biết Israel sẽ đảm bảo uranium đã làm giàu được đưa ra khỏi Iran.

“Chúng tôi đã làm tê liệt các mạng lưới tài chính và sản xuất vũ khí của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran” - nhà lãnh đạo Israel nói thêm, cho biết chiến dịch cũng đã tấn công các nhà máy thép, tổ hợp hóa dầu và hạ tầng giao thông của Iran và “loại bỏ hàng nghìn nhân sự” của Tehran.

Thủ tướng Netanyahu cũng ca ngợi sự hợp tác của Israel với Mỹ trong cuộc chiến.

“Cùng nhau, chúng tôi đã triển khai một chiến dịch mang tính lịch sử – lớn nhất mà Trung Đông từng chứng kiến. Một sự hợp tác như vậy giữa Israel và Mỹ chống lại kẻ thù lớn nhất của chúng tôi cũng là điều chưa từng có tiền lệ” - vị thủ tướng nói thêm.

Phát ngôn của ông Netanyahu được đưa ra trong bối cảnh Israel ngày 8-4 đã phát động làn sóng không kích lớn nhất từ đầu chiến sự nhằm vào Lebanon.

Ông Netanyahu cho biết Israel sẽ “tiếp tục tấn công” Lebanon vì thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran không áp dụng đối với nhóm vũ trang Hezbollah.

Lebanon tuyên bố quốc tang sau làn sóng tấn công của Israel trên khắp Lebanon khiến 254 người thiệt mạng và hơn 1.165 người bị thương.

Thủ tướng Lebanon - ông Nawaf Salam cho biết ông đang huy động “tất cả các nguồn lực chính trị và ngoại giao của Lebanon để ngăn chặn cuộc tấn công của Israel”.

Rạng sáng 9-4, Hezbollah cho biết đã bắn rocket vào khu định cư Manara ở miền bắc Israel để đáp trả việc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn.