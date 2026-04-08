Israel, các nước vùng Vịnh, Iran, Lebanon vẫn hứng tên lửa sau thông báo ngừng bắn 08/04/2026 10:51

(PLO)- Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei ra lệnh các quân chủng ngừng bắn nhưng chưa rõ thời điểm ngừng bắn bắt đầu từ lúc nào.

Theo đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran IRIB, ngày 8-4, Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei đã chỉ thị tất cả các đơn vị quân đội ngừng nổ súng sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Mỹ. Tuy nhiên, ông Khamenei cũng khẳng định rõ rằng đây không phải là dấu chấm hết của cuộc chiến.

“Đây không phải là kết thúc của cuộc chiến, nhưng tất cả các lực lượng quân sự phải tuân theo mệnh lệnh của Lãnh tụ Tối cao và ngừng nổ súng” - đài Phát thanh Truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran IRIB phát tuyên bố của ông Khamenei.

Cùng ngày, “Lực lượng Kháng chiến Hồi giáo tại Iraq” - một liên minh các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn - cho biết họ sẽ tạm dừng các hoạt động tại Iraq và trên toàn khu vực trong vòng hai tuần.

Theo tuyên bố của nhóm, quyết định này nhằm phù hợp với thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Một hố lớn do bom chùm từ đầu đạn của tên lửa đạn đạo được ghi nhận tại TP Beersheba (Israel) ngày 8-4. Ảnh: MAGEN DAVID ADOM

Trên thực địa, đài CNN đưa tin rằng còi báo động đã vang lên khắp khu vực Vùng Vịnh và tại Israel vào sáng sớm 8-4 sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran.

Cả Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đều cho biết đang nỗ lực đánh chặn các mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa.

Tại thủ đô Abu Dhabi (UAE), giới chức cho biết đang xử lý một vụ hỏa hoạn tại cơ sở xử lý khí đốt Habshan.

Bộ Quốc phòng Qatar tuyên bố đã đánh chặn thành công một cuộc tấn công bằng tên lửa.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đang vang lên và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn an toàn. Lực lượng Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia đã phát cảnh báo sớm về nguy cơ nguy hiểm tại khu vực Al-Kharj ở miền trung nước này.

Quân đội Israel nói rằng đã phát hiện nhiều đợt tên lửa được phóng từ Iran và đang tiến hành đánh chặn. Các đội khẩn cấp đang ứng phó tại một số địa điểm bị tấn công ở miền trung Israel, theo tổ chức Cứu trợ Khẩn cấp Magen David Adom (MDA) của Israel.

Tờ The Times of Israel đưa tin rằng Iran vẫn tiếp tục tấn công Israel cùng với các quốc gia vùng Vịnh trong bối cảnh Mỹ và Iran vẫn chưa đưa ra thông tin cụ thể về thời điểm bắt đầu lệnh ngừng bắn.

Ở chiều ngược lại, một phát ngôn viên quân đội Israel nói với CNN rằng Israel vẫn đang tiến hành các cuộc không kích tại Iran.

Trước đó, một quan chức cấp cao Nhà Trắng nói với CNN rằng Israel là một phần của thỏa thuận ngừng bắn và đã đồng ý tạm dừng chiến dịch ném bom trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra.

Về tình hình Lebanon, theo đài Al Jazeera, trong khoảng một tiếng rưỡi kể từ khi Tổng thống Trump tuyên bố ngừng bắn, đã có ít nhất hai cuộc không kích của Israel tại Lebanon. Một quả bom rơi xuống thành phố Tyre, gần một bệnh viện, và một quả khác rơi xuống thị trấn Machghara ở thung lũng Bekaa, trong khi một máy bay không người lái của Israel bay thấp và gây tiếng ồn lớn trên thủ đô Beirut.

Thủ tướng Pakistan (nước trung gian đàm phán) - ông Shehbaz Sharif cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ, cùng các đồng minh của hai bên, bao gồm cả “Lebanon và những nơi khác” và có hiệu lực ngay lập tức.

Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu xác nhận rằng thỏa thuận ngừng bắn không bao gồm Lebanon.

Cơ quan này cho biết Israel đã đồng ý “tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong hai tuần, với điều kiện Iran ngay lập tức mở các eo biển và chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào Mỹ, Israel và các quốc gia trong khu vực”.