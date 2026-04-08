Iran xác nhận ngừng bắn 2 tuần với Mỹ, ra tuyên bố quan trọng về eo biển Hormuz 08/04/2026 07:07

(PLO)- Iran xác nhận ngừng bắn 2 tuần với Mỹ, coi đây là “chiến thắng”, đồng thời thông báo địa điểm và thời gian đàm phán sắp tới.

Theo tuyên bố do hãng thông tấn Mehr đăng tải rạng sáng 8-4 (giờ địa phương), Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran đã xác nhận đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Mỹ.

Tuyên bố cho biết thỏa thuận này đạt được với sự chấp thuận của Lãnh tụ Tối cao Iran - ông Mojtaba Khamenei.

Theo tuyên bố, Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif đã thông báo với Iran rằng Mỹ chấp nhận kế hoạch 10 điểm của Tehran làm cơ sở cho đàm phán.

Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi. Ảnh: ANADOLU AGENCY

Cơ quan này mô tả thỏa thuận là một “chiến thắng của Iran”, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận lâu dài sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad (Pakistan). Các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 10-4.

"Các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu tại Islamabad trong bối cảnh hoàn toàn không tin tưởng phía Mỹ, và Iran sẽ dành thời gian hai tuần cho tiến trình này. Thời hạn có thể được gia hạn nếu các bên đồng thuận. Cần nhấn mạnh rằng điều này không đồng nghĩa với việc chiến tranh kết thúc. Iran chỉ chấp nhận chấm dứt chiến tranh khi - trên cơ sở các nguyên tắc trong kế hoạch 10 điểm - các chi tiết cũng được hoàn tất trong đàm phán" - theo tuyên bố của Hội đồng.

“Tay chúng tôi luôn đặt trên cò súng và chỉ cần đối phương mắc sai lầm dù nhỏ nhất sẽ bị đáp trả bằng toàn bộ sức mạnh" - tuyên bố có đoạn.

Sau đó không lâu, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi cũng cho biết rằng “nếu các cuộc tấn công nhằm vào Iran chấm dứt, các lực lượng vũ trang hùng mạnh của chúng tôi cũng sẽ ngừng các hoạt động phòng vệ".

“Iran cho phép tàu thuyền lưu thông qua eo Hormuz trong 2 tuần, với điều kiện phải phối hợp với lực lượng nước này và có tính đến các hạn chế kỹ thuật" - ông Araghchi đăng trên mạng xã hội X.

Theo đài CNN, chính quyền ông Trump đang chuẩn bị cho khả năng tổ chức các cuộc đàm phán trực tiếp giữa quan chức Mỹ và Iran trong những ngày tới. “Các cuộc thảo luận về việc gặp trực tiếp đang diễn ra, nhưng chưa có gì là cuối cùng cho đến khi được Tổng thống hoặc Nhà Trắng công bố” - Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của ông Trump trên mạng xã hội Truth Social, thông báo hoãn giao tranh với Iran trong 2 tuần

Một quan chức Mỹ chia sẻ với đài CNN rằng quân đội nước này hiện đã tạm dừng các cuộc không kích bên trong lãnh thổ Iran.

Một nguồn tin Israel am hiểu vấn đề cho biết các quan chức nước này đang bày tỏ lo ngại về thỏa thuận ngừng bắn tạm thời mà Mỹ đạt được với Iran. Theo nguồn tin, Israel sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn, đi theo định hướng của ông Trump.

Tuy nhiên, quyết định này được đưa ra trong tâm thế miễn cưỡng. Israel vẫn còn nhiều mục tiêu trong danh sách và nhiều mục đích mà nước này muốn đạt được thông qua các hoạt động quân sự tại Iran.

Israel đến nay chưa đưa ra tuyên bố chính thức về các thông tin trên.