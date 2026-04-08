Hội đồng Bảo an bỏ phiếu mở eo biển Hormuz, Nga và Trung Quốc phủ quyết 08/04/2026 05:24

(PLO)- Dự thảo nghị quyết mở eo biển Hormuz không được thông qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga và Trung Quốc phủ quyết.

Ngày 7-4, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) họp và bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết mở eo biển Hormuz. Dự thảo này do Bahrain soạn thảo, được Bahrain cùng các nước Jordan, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất đệ trình đến Hội đồng Bảo an.

Theo AFP, dự thảo nghị quyết “khuyến khích mạnh mẽ các quốc gia phối hợp các nỗ lực, mang tính chất phòng thủ, tương xứng với hoàn cảnh, để góp phần đảm bảo an ninh và an toàn hàng hải, bao gồm việc hộ tống các tàu thương mại”, thay vì cho phép sử dụng vũ lực một cách rõ ràng.

Dự thảo cũng "yêu cầu" Iran "ngừng ngay lập tức mọi cuộc tấn công nhằm vào các tàu buôn và thương mại và mọi nỗ lực cản trở việc đi lại hoặc tự do hàng hải ở eo biển Hormuz". Ngoài ra, dự thảo còn kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự về nước, dầu khí.

Dự thảo nghị quyết nhận được 11 phiếu thuận, 2 phiếu trắng. Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo này, theo hãng tin AFP.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia trong cuộc họp hôm 7-4. Ảnh: AFP

Giải thích về việc dùng quyền phủ quyết, Đại sứ Nga tại LHQ Vassili Nebenzia cho rằng dự thảo chỉ nêu hành động của Iran là nguồn gốc duy nhất của căng thẳng khu vực, trong khi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel “hoàn toàn không được đề cập”.

Ông nói rằng ông hiểu những lo ngại về việc đi lại ở eo biển Hormuz, và Nga cùng Trung Quốc sẽ đề xuất một dự thảo nghị quyết thay thế.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Phó Thông cho rằng dự thảo “không nắm bắt được nguyên nhân gốc rễ và toàn cảnh cuộc xung đột một cách toàn diện và cân bằng”. Ông bày tỏ hy vọng rằng hòa bình, ổn định sẽ được khôi phục.

Phần mình, Đại sứ Iran Amir Saeid Iravani cho rằng dự thảo này nhằm “trừng phạt nạn nhân vì đã bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia thiết yếu của họ ở Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz, đồng thời cung cấp vỏ bọc chính trị và pháp lý cho các hành vi bất hợp pháp tiếp theo của những kẻ tấn công”.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, Ngoại trưởng Bahrain – ông Abdullatif bin Rashid Al Zayani bày tỏ sự đáng tiếc về việc HĐBA không thông qua dự thảo.

“Việc không thông qua nghị quyết này sẽ gửi đi tín hiệu sai lầm tới thế giới, tới người dân trên thế giới. Tín hiệu cho rằng mối đe dọa đối với các tuyến đường thủy quốc tế có thể diễn ra mà không có bất kỳ hành động quyết đoán nào từ tổ chức quốc tế chịu trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế" – ông nói.

Về phía Mỹ, Đại sứ Michael Waltz lên án Trung Quốc và Nga vì đã phủ quyết dự thảo, cho rằng hai nước này đứng về phía “một chế độ tìm cách đe dọa các nước vùng Vịnh để khuất phục”.