Ông Zelensky: Ukraine sẽ cung cấp vũ khí cho vùng Vịnh, hỗ trợ khai thông eo biển Hormuz 31/03/2026 05:18

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo về các thỏa thuận xuất khẩu vũ khí, chia sẻ kinh nghiệm hàng hải với vùng Vịnh, đổi lại, Ukraine sẽ nhận được hỗ trợ năng lượng.

Ngày 30-3, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine sẽ cung cấp vũ khí và công nghệ quốc phòng, bao gồm các hệ thống hỗ trợ khai thông eo biển Hormuz, cho các quốc gia vùng Vịnh theo loạt thỏa thuận mới.

"Tất cả các thỏa thuận sắp được chính thức hóa về mặt pháp lý đều có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với đất nước chúng ta. Trước đây, Ukraine chưa từng đạt được những thỏa thuận như vậy với khu vực này" - ông Zelensky nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky lấy kinh nghiệm của Ukraine trong việc duy trì hoạt động của các tuyến hàng hải trên Biển Đen làm minh chứng cho năng lực thực thi các thỏa thuận với vùng Vịnh, theo tờ Kyiv Independent.

"[Các nước vùng Vịnh] biết rằng họ có thể tin tưởng vào chuyên môn của Ukraine trong lĩnh vực này. Chúng tôi đã thảo luận chi tiết về việc chia sẻ kinh nghiệm vận hành hành lang Biển Đen" - ông Zelensky nói.

Theo ông Zelensky, các thỏa thuận trên sẽ có thời hạn ít nhất 10 năm với mỗi quốc gia và bao gồm việc xuất khẩu vũ khí của Ukraine, như xuồng không người lái, hệ thống tác chiến điện tử và phần mềm quân sự. Đổi lại, một phần nghĩa vụ của các nước vùng Vịnh trong thỏa thuận sẽ là cung cấp năng lượng cho Kiev.

"Không nghi ngờ gì, chúng ta đang nhận được sự hỗ trợ năng lượng từ các nhà lãnh đạo vùng Vịnh. Đây không chỉ là kỳ vọng mà chúng ta đã ký kết các thỏa thuận chính thức," – ông Zelensky khẳng định.

"Chúng tôi đang xuất khẩu hệ thống phòng thủ, kỹ năng của các chiến binh và những kiến thức mà nhà nước sở hữu. Đổi lại, chúng tôi kỳ vọng nhận được sự hợp tác về an ninh từ các quốc gia này. Chúng tôi đã thống nhất những cơ hội tăng cường phòng không, hợp tác phát triển sản xuất quốc phòng, cũng như hợp tác về năng lượng, bao gồm dầu diesel và các nguồn cung thiết yếu mà hiện nay chúng ta rất cần" - nhà lãnh đạo Ukraine bổ sung.

Tuyên bố của ông Zelensky được đưa ra sau chuyến công du tới các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar, nơi chính phủ các nước này đã ký kết các thỏa thuận hợp tác quốc phòng với Ukraine.

Ông cho biết Ukraine cũng đang hợp tác với Jordan và Kuwait. Theo ông Zelensky, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Rustem Umerov hiện vẫn đang ở lại Trung Đông để tiếp tục các cuộc đàm phán chính trị, bao gồm việc xem xét các đề nghị từ Bahrain và Oman.

Chi tiết của các thỏa thuận trên phần lớn vẫn chưa được công bố cụ thể.