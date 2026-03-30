Iran và Hezbollah đánh mạnh miền bắc Israel; Tehran bác tin đàm phán với Mỹ, gọi đề xuất 15 điểm là ‘vô lý’ 30/03/2026 18:27

(PLO)- Tehran phủ nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ, gọi đề xuất 15 điểm là “vô lý”; Iran xác nhận cái chết của tư lệnh hải quân; Giá dầu tăng sau khi ông Trump đề cập chuyện “lấy dầu Iran”.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang khi Mỹ và Iran vẫn còn bất đồng trong vấn đề đàm phán.

Iran phủ nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ, gọi đề xuất 15 điểm là “vô lý”

Ngày 30-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei nói rằng Tehran “cho đến nay chưa có bất kỳ cuộc đàm phán trực tiếp nào với Mỹ”.

Ông Baghaei cho biết các thông điệp từ Washington chỉ được chuyển qua các bên trung gian.

“Tôi tự hỏi có bao nhiêu người ở Mỹ thực sự coi trọng những tuyên bố ngoại giao của nước này. Nhiệm vụ của chúng tôi rất rõ ràng, không giống phía bên kia khi liên tục thay đổi lập trường. Iran đã thể hiện rõ quan điểm ngay từ đầu, và chúng tôi hiểu rất rõ khuôn khổ mà mình đang xem xét. Những nội dung được chuyển đến cho chúng tôi là các yêu cầu quá mức và vô lý” - hãng tin Tasnim dẫn lời ông Baghaei.

Theo người phát ngôn, các cuộc họp do Pakistan tổ chức là một khuôn khổ do Islamabad tự thiết lập, và Iran không tham gia. “Việc các quốc gia trong khu vực quan tâm đến việc chấm dứt chiến tranh là điều tích cực, nhưng họ cần thận trọng khi xác định bên nào đã khởi đầu cuộc chiến” - ông Baghaei lưu ý.

Bình luận của Iran được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 29-3 nói rằng Iran đã đồng ý với hầu hết nội dung trong bản đề xuất 15 điểm mà Mỹ đã chuyển cho Iran thông qua Pakistan.

“Họ đang đồng ý với kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi đã yêu cầu 15 điều, và họ đã đồng ý phần lớn, chúng tôi sẽ yêu cầu thêm một vài điều nữa” - ông Trump nói với các phóng viên.

Các phát ngôn trái ngược giữa Mỹ và Iran về đàm phán được đưa ra trong bối cảnh không kích vẫn tiếp diễn trên khắp Trung Đông.

Israel ngày 30-3 báo cáo về các cuộc tấn công của Iran bằng tên lửa đạn đạo vào miền nam Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn được các vụ tấn công vào miền nam và không có thương vong nào được báo cáo, theo tờ The Times of Israel.

Trong khi đó, Dịch vụ cứu thương Magen David Adom (Israel) ghi nhận 2 người bị thương sau cuộc tấn công của Iran vào miền bắc Israel ngày 30-3.

Nhóm vũ trang Hezbollah cũng tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào căn cứ hải quân ở TP Haifa phía bắc Israel bằng một “loạt tên lửa tiên tiến”.

Khói bốc lên từ khu phức hợp nhà máy lọc dầu ở TP Haifa (Israel) sau các cuộc tấn công ngày 30-3. Ảnh: Samir Abdalhade/Anadolu

Bahrain cho biết đã đánh chặn được 8 tên lửa và 7 máy bay không người lái (UAV) trong 24 giờ qua.

Sáng 30-3, căn cứ không quân Mohamad Alaa của Iraq, nằm cạnh sân bay quốc tế Baghdad, đã bị trúng tên lửa, phá hủy một máy bay nhưng không gây thương vong, theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Iraq.

Tại Iran, hãng thông tấn Fars đưa tin về 2 người thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào một trại trẻ mồ côi ở phía tây thủ đô Tehran ngày 30-3.

Một quan chức khu vực nói rằng có 5 người bị thương trong vụ tấn công, nhằm vào một khu phức hợp từ thiện dành cho trẻ mồ côi mới xây dựng ở TP Fardis, cách Tehran khoảng 40 km về phía tây.

Iran xác nhận cái chết của tư lệnh hải quân

Tư lệnh hải quân Alireza Tangsiri. Ảnh: MEHR NEWS

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 30-3 xác nhận cái chết của Tư lệnh hải quân Alireza Tangsiri, 4 ngày sau khi Israel tuyên bố đã hạ sát ông.

Ông Tangsiri bị nhắm mục tiêu “khi đang tổ chức và tăng cường lực lượng” và sau đó tử vong do vết thương, Tasnim đưa tin nhưng không nêu rõ thời điểm chính xác ông qua đời.

IRGC cho biết họ đã “quen với những tổn thất như vậy”, đồng thời nhấn mạnh hải quân nước này vẫn tiến hành các đòn tấn công nhằm vào lực lượng đối phương và kiểm soát eo biển, bất chấp cái chết của ông Tangsiri.

Tuần trước, quân đội Israel cho biết đã hạ sát vị chỉ huy này, đồng thời nhấn mạnh ông đóng vai trò quan trọng trong việc gài thủy lôi và phong tỏa eo biển Hormuz.

Giá dầu tăng sau khi ông Trump đề cập chuyện “lấy dầu Iran”

Giá dầu tăng trong ngày 30-3 với dầu Brent vượt mốc 116 USD/thùng sau khi Tổng thống Trump nói rằng ông muốn “lấy dầu ở Iran” và có thể sẽ kiểm soát trung tâm xuất khẩu dầu mỏ trên đảo Kharg, theo đài CNN.

Dầu Brent – chuẩn tham chiếu toàn cầu – tăng 3,5% lên 116,5 USD/thùng. Dầu WTI – chuẩn của Mỹ – tăng 2% lên 101,7 USD/thùng.

Giá dầu thô đã tăng hơn 50% trong tháng. Hôm 27-3, dầu Brent chốt ở mức 112,57 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ năm 2022.

Trước khi Mỹ và Israel tấn công Iran vào ngày 28-2, dầu Brent giao dịch quanh mức 73 USD/thùng. Sau đó, Tehran đã phong tỏa eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu toàn cầu – khiến thị trường lo ngại nghiêm trọng về nguồn cung.

Ông Jim Reid, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu tại ngân hàng Deutsche Bank, nhận định với CNN: “Vẫn chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy xung đột sắp kết thúc, và với hàng loạt thông tin hiện tại, nhà đầu tư vẫn lo ngại về một đợt leo thang mới”.