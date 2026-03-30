Chiến sự Trung Đông ngày 31: Iran hứng không kích diện rộng; Israel muốn mở rộng chiến dịch ở Lebanon; Pakistan thông tin liên quan đàm phán 30/03/2026 07:38

(PLO)- Iran hứng không kích diện rộng; Israel muốn mở rộng chiến dịch ở Lebanon; Tehran cảnh báo ‘đang chờ’ quân Mỹ đổ bộ; Ngoại trưởng Pakistan nói cuộc họp 4 bên về xung đột Trung Đông “rất hiệu quả”.

Tình hình Trung Đông tiếp tục leo thang khi Israel và Iran tiến hành các cuộc tấn công qua lại, trong khi nhiều quốc gia trong khu vực ghi nhận các vụ nổ, báo động phòng không và hoạt động đánh chặn tên lửa.

Tel Aviv tấn công khắp Tehran, Iran trả đũa vào “vùng nhạy cảm” ở Israel

Theo tờ The Times of Israel, quân đội Israel ngày 29-3 cho biết hiện đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu tại Tehran.

Theo tuyên bố của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), chiến dịch được triển khai sau khi Israel phát hiện nhiều đợt tên lửa đạn đạo mới được phóng từ Iran trong ngày. Không quân Israel đang thực hiện một làn sóng không kích nhằm vào các cơ sở mà Israel cho là thuộc chính quyền Iran, tuy nhiên chưa công bố chi tiết cụ thể về mục tiêu.

Thông báo này được đưa ra không lâu sau khi truyền thông Iran đưa tin một số khu vực ở Tehran bị mất điện sau các cuộc không kích.

Khói bốc lên từ địa điểm bị không kích tại thủ đô Tehran (Iran) ngày 29-3. Ảnh: AFP

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel cho biết đã phát hiện thêm một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo từ Iran và cảnh báo còi báo động sẽ vang lên tại miền nam Israel trong những phút tiếp theo.

Ngoài ra, không quân Israel thông báo đã đánh chặn 2 UAV được phóng từ Yemen. Còi báo động cũng vang lên tại khu vực Eilat do nghi ngờ có máy bay không người lái (UAV) xâm nhập.

. Nhóm vũ trang Iraq tên Saraya Awliya al-Dam cho biết trên kênh Telegram rằng họ đã thực hiện 8 cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực trong ngày qua.

. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin một cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện đã nhắm vào một đơn vị của Công ty Hóa dầu Tabriz. Giới chức địa phương cho biết tình hình đã được kiểm soát, các lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường và không ghi nhận rò rỉ chất độc hại.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tiếp tục làn sóng thứ 86 của chiến dịch mang tên “Lời hứa Chân thật 4” nhằm đáp trả các cuộc tấn công mà Iran cho là của Mỹ và Israel nhằm vào cơ sở hạ tầng công nghiệp của nước này.

Theo tuyên bố của IRGC, các tên lửa đạn đạo đã được sử dụng để tấn công khu công nghiệp nhạy cảm Neot Hovav ở Beer al-Sabe, phía nam Israel.

Iran cho biết chiến dịch là một phần của chiến dịch rộng lớn hơn nhằm vào các cơ sở công nghiệp và quân sự mà Iran cho là có liên quan Mỹ và các đồng minh trong khu vực, theo hãng tin Al Mayadeen.

Iran cũng cho biết đòn tấn công này đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng và kho vũ khí của Mỹ và Israel tại nhiều địa điểm trong khu vực, bao gồm các căn cứ quân sự ở Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain và UAE.

. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1 tên lửa hành trình hướng về khu vực phía Đông của nước này, theo hãng tin Al Jazeera.

. Tại Iraq, các nhân chứng cho biết đã nghe thấy một vụ nổ lớn tại thủ đô Baghdad.

. Bộ Nội vụ Bahrain cũng thông báo còi báo động đã vang lên và kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Thủ tướng Israel chỉ thị mở rộng tấn công Lebanon, giao tranh leo thang

Ngày 29-3, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội nước này tiếp tục mở rộng các chiến dịch tấn công tại miền nam Lebanon, theo The Times of Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: AFP/Văn phòng Báo chí Chính phủ Israel (GPO)

Ông Netanyahu cho biết “vừa chỉ đạo mở rộng hơn nữa vùng đệm an ninh hiện có. Chúng tôi quyết tâm thay đổi căn bản tình hình ở khu vực phía bắc [Israel]”, qua đó thúc đẩy mục tiêu áp dụng mô hình kiểm soát tương tự “Gaza” tại khu vực này.

Thông báo được đưa ra khi lực lượng Israel đồng loạt tiến quân tại nhiều khu vực ở miền nam Lebanon, trong nỗ lực hướng tới sông Litani nhằm đẩy lùi lực lượng Hezbollah. Nhóm này đã tham gia vào xung đột rộng hơn liên quan đến Iran từ đầu tháng 3 bằng các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào Israel.

Phóng viên Obaida Hitto của Al Jazeera đưa tin từ thành phố Tyre (miền nam Lebanon) cho biết giao tranh giữa Hezbollah và Israel đã “gia tăng cường độ” trong ngày 29-3. Theo ông Hitto, binh sĩ Israel đã tiếp cận một nhánh của sông Litani.

Ông Hitto nhận định đây là một “thay đổi chiến lược lớn”.

“Nhánh sông mà họ tiếp cận chỉ cách dòng chính của sông Litani vài km, thậm chí có nơi chỉ vài trăm mét. Điều này có thể dẫn tới một trận giao tranh lớn, theo những gì chúng tôi ghi nhận từ Hezbollah” - ông nói.

Phóng viên Zeina Khodr của Al Jazeera tại Beirut cho biết các cuộc không kích của Israel “không có dấu hiệu giảm cường độ”.

Ở diễn biến liên quan, Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL) cho biết 1 binh sĩ gìn giữ hòa bình đã thiệt mạng và 1 người bị thương nặng sau khi một đầu đạn phát nổ tại khu vực gần Adchit Al Qusayr, miền nam Lebanon. UNIFIL cho biết chưa xác định được nguồn gốc của đầu đạn và đã mở cuộc điều tra.

Anh “quan ngại sâu sắc” về chiến dịch trên bộ của Israel tại Lebanon

Bộ Ngoại giao Anh cho biết nước này “quan ngại sâu sắc” trước kế hoạch mở rộng chiến dịch quân sự trên bộ của Israel tại Lebanon, sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ thị quân đội mở rộng chiến dịch tấn công ở miền nam Lebanon.

Trong một bài đăng được Bộ Ngoại giao Anh chia sẻ, Quốc vụ khanh phụ trách Trung Đông Hamish Falconer bày tỏ lo ngại về kế hoạch của Israel.

Ông Falconer cho biết: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước thông báo của Israel về ý định mở rộng các hoạt động trên bộ tại Lebanon, nơi đã có hơn 1 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa”.

Ông cũng nhấn mạnh Israel “phải tránh làm leo thang xung đột hơn nữa và kiềm chế mọi hành động nhằm chiếm giữ lãnh thổ Lebanon”.

Iran tuyên bố “đang chờ” quân Mỹ, cáo buộc Washington chuẩn bị tấn công trên bộ

Ngày 29-3, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết lực lượng nước này “đang chờ” quân đội Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington “âm thầm lên kế hoạch tấn công trên bộ” trong khi vẫn nói về đàm phán, Tasnim đưa tin.

Ông Ghalibaf cho rằng việc Mỹ đề xuất đối thoại nhằm đạt được thông qua ngoại giao những điều mà họ “không thể đạt được” bằng chiến tranh.

“Đối phương công khai gửi thông điệp đàm phán nhưng lại âm thầm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ, mà không biết rằng lực lượng của chúng tôi đang chờ quân Mỹ tiến vào, sẵn sàng giáng đòn tàn phá và trừng phạt lâu dài các đồng minh trong khu vực của họ” - ông Ghalibaf nói.

Ông Ghalibaf cũng cho rằng Mỹ đang đưa ra các mục tiêu dưới dạng một danh sách nhiều điểm thông qua ngoại giao, nhằm theo đuổi những điều không đạt được trên chiến trường.

“Chừng nào người Mỹ còn tìm cách buộc Iran phải đầu hàng, câu trả lời của chúng tôi vẫn rõ ràng không bao giờ chấp nhận sự khuất phục” - ông Ghalibaf khẳng định.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, tàu đổ bộ tấn công USS Tripoli chở theo khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ đã tới Trung Đông, trong lúc Lầu Năm Góc đang cân nhắc các bước đi tiếp theo.

Ngoại trưởng Pakistan: Cuộc họp 4 nước về xung đột Trung Đông “rất hiệu quả”

Ngày 29-3, Ngoại trưởng Pakistan - ông Ishaq Dar cho biết cuộc họp giữa các quan chức 4 nước trong khu vực là “rất hiệu quả”, theo tuyên bố được đưa ra sau khi các cuộc đàm phán kết thúc trong ngày tại Islamabad, theo đài CNN.

(Từ trái sang) Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty, Ngoại trưởng Saudi Arabia Faisal bin Farhan Al-Saud, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trước thềm cuộc họp tại Islamabad (Pakistan) ngày 29-3. Ảnh: BNG Pakistan

Cuộc họp có sự tham gia của ngoại trưởng Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan. Các bên đã thảo luận về tình hình khu vực và “những biện pháp có thể nhằm sớm chấm dứt cuộc chiến trong khu vực một cách lâu dài”, ông Dar cho biết.

Ông Dar cũng nói Pakistan sẵn sàng tổ chức và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran “trong những ngày tới”, đồng thời cho biết các nước tham gia cuộc họp đã bày tỏ “ủng hộ hoàn toàn” đối với khả năng tiến hành đàm phán.

Theo tuyên bố sau cuộc họp, các nước tham dự cho rằng cuộc chiến không có lợi cho bất kỳ bên nào và sẽ chỉ dẫn tới chết chóc và tàn phá, đồng thời nhấn mạnh sự đoàn kết của các quốc gia Hồi giáo trong thời chiến là yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt.

Các bên cũng bày tỏ quan ngại về tác động tàn khốc của cuộc chiến đối với sinh mạng và sinh kế của người dân trên khắp Trung Đông.

Ngoài ra, các ngoại trưởng nhất trí rằng đối thoại và ngoại giao là con đường khả thi duy nhất để ngăn chặn xung đột và thúc đẩy hòa bình khu vực, đồng thời thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường phối hợp giữa bốn nước để hạ nhiệt căng thẳng và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán chính thức giữa các bên liên quan.