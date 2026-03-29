Thủ đô Tehran bị oanh kích dữ dội; Còi báo động vang khắp Israel; Tel Aviv sẵn sàng đánh đa mặt trận; Iran ra tối hậu thư với Mỹ 29/03/2026 17:36

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp; Israel tuyên bố sẵn sàng cho một “cuộc chiến đa mặt trận”; IRGC ra “tối hậu thư” với Mỹ.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang trên thực địa và trong tuyên bố của các bên.

Israel tuyên bố sẵn sàng cho một “cuộc chiến đa mặt trận”

Lực lượng Phòng vệ Israel ngày 29-3 tuyên bố đã sẵn sàng cho một “cuộc chiến đa mặt trận” sau khi nhóm vũ trang Houthis (Yemen) tham gia xung đột Trung Đông bằng các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào Israel, theo đài CNN.

Lực lượng Phòng vệ Israel hoạt động tại miền nam Lebanon ngày 27-3. Ảnh: Jalaa MAREY/AFP

Houthis ngày 28-3 đã phóng hai quả tên lửa về phía miền nam Israel, trong đó có một tên lửa đạn đạo, trong nỗ lực đầu tiên nhằm vào Israel kể từ khi xung đột bắt đầu. Sau đó, nhóm này phóng các tên lửa hành trình về phía Israel.

Houthis cho biết sẽ nhắm vào các mục tiêu của Israel cho đến khi “sự gây hấn nhằm vào tất cả các mặt trận của trục kháng chiến chấm dứt”.

“Chúng tôi đã chuẩn bị cho một cuộc chiến đa mặt trận. Trong hai năm rưỡi qua, chúng tôi đã phải đối mặt một cuộc chiến đa mặt trận với các mối đe dọa từ nhiều hướng khác nhau” - ông Nadav Shoshani, người phát ngôn quốc tế của Lực lượng Phòng vệ Israel, nói.

“Chúng tôi phải sẵn sàng cho khả năng điều này trở thành một phần của cuộc chiến, và đó là cách chúng tôi chuẩn bị. Chúng tôi xem những tuyên bố của họ là nghiêm túc và đang chuẩn bị để tự vệ trong thời gian cần thiết trước mối đe dọa từ hướng này” - người phát ngôn nói thêm.

IRGC ra “tối hậu thư” với Mỹ

Ngày 29-3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã đưa ra cảnh báo cứng rắn tới Mỹ liên quan các cuộc không kích gần đây nhằm vào các trường đại học Iran.

IRGC yêu cầu Washington phải chính thức lên án các cuộc tấn công trước 12 giờ trưa 30-3 theo giờ Tehran (tức 3 giờ 30 chiều 30-3 theo giờ Việt Nam) để tránh leo thang thêm.

“Nếu chính quyền Mỹ không muốn các trường đại học của mình trong khu vực trở thành mục tiêu bị trả đũa trong giai đoạn này, thì phải đến 12 giờ trưa ngày 30-3 theo giờ Tehran, đưa ra tuyên bố chính thức lên án việc ném bom các trường đại học” - hãng thông tấn Tasnim dẫn tuyên bố của IRGC.

IRGC nhấn mạnh rằng hai trường đại học của Mỹ và Israel tại Trung Đông sẽ bị phá hủy để trả đũa các cuộc tấn công vào các cơ sở giáo dục của Iran, bất kể phản ứng của Washington ra sao. Tuyên bố không nêu rõ những trường đại học nào sẽ bị nhắm tới.

Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của IRGC.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf nói rằng các lực lượng Iran đã sẵn sàng đối phó sự xuất hiện của quân đội Mỹ.

Theo phát biểu được hãng thông tấn IRNA đăng tải, ông Ghalibaf chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump vì bày tỏ thiện chí đàm phán với Iran trong khi “âm thầm lên kế hoạch tấn công trên bộ”.

“Đối phương công khai phát đi thông điệp đàm phán nhưng lại bí mật lên kế hoạch cho một cuộc tấn công trên bộ. Các chiến binh của chúng tôi đang chờ đợi binh sĩ Mỹ đặt chân xuống mặt đất để thiêu rụi họ” - ông Ghalibaf nói.

Trước đó trong ngày, truyền thông Mỹ đưa tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cho nhiều tuần tác chiến trên bộ tại Iran. Báo cáo này được đưa ra trong bối cảnh quân đội Mỹ thông báo đã triển khai 3.500 binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 tới Trung Đông.

Thủ đô Tehran bị oanh kích dữ dội

Các đợt oanh tạc dữ dội tiếp diễn trên khắp Tehran vào sáng 29-3, với nhiều vụ nổ xảy ra tại nhiều khu vực của thủ đô Iran.

Trong những giờ qua, hãng thông tấn Fars đưa tin về một số vụ nổ trong thành phố, sau các làn sóng tấn công trước đó kéo dài suốt đêm 28, sang rạng sáng 29-3.

Một đoạn video do truyền thông nhà nước đăng tải được cho là ghi lại hậu quả của một cuộc tấn công vào khu dân cư ở phía tây Tehran vào tối 28-3.

Hậu quả các cuộc tấn công vào thủ đô Tehran (Iran) đêm 28-3. Nguồn: FARS NEWS

Quân đội Israel cho biết đã tấn công các trung tâm chỉ huy tạm thời và các cơ sở sản xuất vũ khí trong các cuộc không kích vào “trái tim của Tehran” ngày 28-3.

Ở chiều ngược lại, đài truyền hình Israel (IBA) đưa tin Iran đã phóng ba tên lửa vào miền nam Israel. Hai tên lửa đã bị đánh chặn, trong khi tên lửa thứ ba rơi xuống khu vực trống.

Trong một bản tin riêng, IBA cho biết còi báo động đã vang lên khắp Israel 40 lần trong 24 giờ qua.

Cũng trong ngày 29-3, lực lượng Syria tuyên bố đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV xuất phát từ Iraq nhằm vào một căn cứ quân sự Mỹ ở Syria.

“Trước đó hôm nay, căn cứ Mỹ tại Qasrak, nằm trên lãnh thổ của chúng tôi, đã bị tấn công bởi bốn UAV được phóng từ lãnh thổ Iraq” - Thứ trưởng Quốc phòng Syria, ông Sipan Hemo, viết trên X, cho biết “các UAV đã bị bắn hạ và không có thương vong”.

“Chúng tôi quy trách nhiệm cho Iraq và kêu gọi nước này ngăn chặn việc tái diễn các cuộc tấn công đe dọa sự ổn định của chúng tôi” - ông Hemo nói thêm.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi quân đội Syria cho biết đã đẩy lùi một cuộc tấn công bằng UAV từ Iraq nhằm vào al-Tanf, một căn cứ ở phía đông nam, nơi từng có sự hiện diện của lực lượng Mỹ.

Các nhóm vũ trang Iraq thân Iran thường xuyên nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhằm vào lợi ích của Mỹ tại Iraq và trên toàn khu vực.