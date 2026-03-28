Houthis chính thức tham chiến, nã loạt tên lửa đạn đạo vào Israel; Iran tuyên bố tấn công tàu Mỹ ngoài khơi Oman 28/03/2026 17:20

(PLO)- Chiến sự Trung Đông tiếp tục diễn biến nóng; Houthis chính thức tham chiến, nã loạt tên lửa đạn đạo vào Israel; Thái Lan nói đạt thoả thuận với Iran về eo biển Hormuz.

Chiến sự Trung Đông sắp bước vào tháng thứ hai với nguy cơ leo thang nghiêm trọng hơn khi Houthis - một thành viên trong trục kháng chiến của Iran - chính thức tham chiến.

Houthis tham chiến, nã loạt tên lửa đạn đạo vào Israel

Nhóm vũ trang Houthis (Yemen) thông báo đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel ngày 28-3, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên của nhóm này kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran bùng phát, theo kênh Al Jazeera.

“Lực lượng Vũ trang Yemen, với sự trợ giúp của Allah Toàn năng và dựa vào Allah, đã tiến hành chiến dịch quân sự đầu tiên bằng loạt tên lửa đạn đạo nhằm vào các địa điểm quân sự nhạy cảm của Israel ở phía nam vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng” - theo tuyên bố của Houthis.

Tuyên bố của Houthis cho biết chiến dịch này là phản ứng trực tiếp trước “sự leo thang quân sự liên tục, việc nhắm vào cơ sở hạ tầng, và việc gây ra các tội ác cùng các vụ thảm sát đối với anh em của chúng tôi tại Lebanon, Iran, Iraq và Palestine”.

Chuẩn tướng Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của Houthis, đã thông báo về cuộc tấn công hôm thứ Bảy trên kênh truyền hình vệ tinh Al Masirah của lực lượng này.

Ông Saree cho biết các cuộc tấn công “sẽ tiếp tục cho đến khi đạt được các mục tiêu đã tuyên bố, như đã nêu trong thông báo trước đó của Houthis, và cho đến khi sự gây hấn nhằm vào tất cả các mặt trận của trục kháng chiến chấm dứt”.

Chuẩn tướng Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của Houthis. Ảnh: AFP

Sáng 28-3, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã phát hiện một tên lửa phóng về phía Israel từ Yemen và đã đánh chặn.

Thứ trưởng Bộ Thông tin của Houthis - ông Mohammed Mansour trước đó nói với đài CNN rằng nhóm này sẵn sàng tham chiến để ủng hộ Iran nếu Mỹ và Israel gia tăng các cuộc tấn công.

Việc phong tỏa eo biển Bab al-Mandab ngoài khơi Yemen – điểm nghẽn kết nối Biển Đỏ với các tuyến hàng hải toàn cầu – là một “lựa chọn khả thi”, theo ông Mansour.

Sự tham gia của Houthis diễn ra trong bối cảnh các cuộc không kích giữa các bên vẫn tiếp diễn trên khắp Trung Đông.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 28-3 tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một tàu hỗ trợ quân sự của Mỹ ở ngoài khơi bờ biển Oman.

Hãng thông tấn nhà nước Kuwait KUNA đưa tin rằng có nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào Sân bay Quốc tế Kuwait trong ngày 28-3 và gây thiệt hại “đáng kể” cho hệ thống radar của sân bay.

Văn phòng truyền thông Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, UAE) báo cáo về một cuộc không kích vào sáng sớm 28-3. Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống gần Khu kinh tế Khalifa ở Abu Dhabi, gần Cảng Khalifa, làm bị thương một số người và gây hư hại các cơ sở hạ tầng.

Ở chiều ngược lại, Israel cũng tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công vào Iran và miền nam Lebanon.

Theo truyền thông địa phương, cuộc tấn công của Israel đã khiến một nhà máy sản xuất thép của Iran tạm ngừng hoạt động.

Tại miền nam Lebanon, cuộc tấn công của Israel ngày 28-3 khiến bốn nông dân Syria thiệt mạng.

Thiệt hại tại TP Ramat Gan (Israel) sau khi trúng mảnh vỡ tên lửa của Iran ngày 28-3. Ản: Ilia YEFIMOVICH / AFP

Pakistan đăng cai các cuộc họp với Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia về xung đột Trung Đông

Bộ Ngoại giao Pakistan xác nhận nước này sẽ đăng cai cuộc họp bốn bên của các ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia nhằm thảo luận các diễn biến khu vực, bao gồm cuộc chiến Mỹ-Iran, theo CNN.

Ngoại trưởng của Saudi Arabia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ thăm Islamabad từ ngày 28 đến 30-3, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết.

“Trong chuyến thăm, các ngoại trưởng sẽ tiến hành các cuộc thảo luận chuyên sâu về nhiều vấn đề, bao gồm những nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực” - bộ này cho biết.

Thái Lan nói đạt thoả thuận với Iran về eo biển Hormuz

Ngày 28-3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul nói rằng Thái Lan đã đạt được thỏa thuận với Iran nhằm cho phép các tàu chở dầu của nước này đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn, theo hãng tin AFP.

“Một thỏa thuận đã được đạt được để cho phép các tàu chở dầu của Thái Lan quá cảnh an toàn qua eo biển Hormuz” - ông Anutin phát biểu tại một cuộc họp báo, đồng thời cho biết diễn biến này sẽ giúp giảm bớt lo ngại về nhập khẩu nhiên liệu.

“Với thỏa thuận này, niềm tin được củng cố rằng những gián đoạn như đã xảy ra vào đầu tháng 3 sẽ không tái diễn” - ông nói thêm.

Ông Anutin cho biết chính phủ Thái Lan sẽ tiếp tục thích ứng với các diễn biến thay đổi và điều chỉnh các biện pháp nhằm giảm thiểu tác động đối với người dân.

Trước đó, trong tháng này, một tàu chở hàng rời của Thái Lan đi qua eo biển Hormuz đã bị tấn công và ba thành viên thủy thủ đoàn mất tích.

Ông Zelensky đến UAE, ký thoả thuận UAV

Ngày 28-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine và UAE đã nhất trí hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng UAV của Iran trên khắp khu vực.

Ông Zelensky cho biết trên mạng xã hội rằng ông đã gặp Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan và hai bên “đã nhất trí hợp tác trong lĩnh vực an ninh và quốc phòng. Các nhóm của chúng tôi sẽ hoàn tất chi tiết”.

“Đối với tất cả các quốc gia bình thường, việc đảm bảo ổn định và bảo vệ tính mạng trước những mối đe dọa hiện nay là điều quan trọng. Ukraine có kinh nghiệm phù hợp trong lĩnh vực này” - ông Zelensky viết trên X.