Chiến sự Trung Đông ngày 29: Ông Rubio nói Mỹ ‘sẽ không cần đổ bộ’; Israel tấn công các cơ sở hạt nhân Iran; G7 ra tuyên bố chung 28/03/2026 05:59

(PLO)- Các ngoại trưởng G7 ra tuyên bố chung về chiến sự Iran; Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói sẽ kết thúc cuộc chiến trong vài tuần mà không cần đổ bộ vào Iran; Iran chỉ trích cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân.

Chiến sự Trung Đông ngày qua có những tín hiệu tích cực từ phía Mỹ khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến ​​chiến dịch ở Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần và Washington sẽ không mở chiến dịch đổ bộ.

G7 ra tuyên bố chung về cuộc chiến Iran

Ngày 27-3, các ngoại trưởng G7 ra tuyên bố chung kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự trong cuộc chiến đang diễn ra ở Iran, theo hãng tin Reuters.

Cuộc họp của các ngoại trưởng G7 tại Pháp vào ngày 26-3. Ảnh:@francediplo_EN/X

Trong một tuyên bố chung được nhất trí vào ngày thứ hai của cuộc họp ngoại trưởng G7 tại Pháp, các ngoại trưởng cho biết họ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giảm thiểu tác động của cuộc xung đột đối với các đối tác khu vực, dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

"Chúng tôi tập trung vào giá trị của các mối quan hệ đối tác đa dạng, sự phối hợp và các sáng kiến ​​hỗ trợ, bao gồm việc giảm thiểu các cú sốc kinh tế toàn cầu như gián đoạn chuỗi cung ứng kinh tế, năng lượng, phân bón và thương mại, những điều có tác động trực tiếp đến người dân của chúng ta” - Reuters dẫn tuyên bố chung.

Các ngoại trưởng cũng nhắc lại sự cần thiết phải khôi phục quyền tự do hàng hải an toàn và không thu phí tại Eo biển Hormuz.

Ông Rubio: Mỹ sẽ kết thúc cuộc chiến mà không cần đổ bộ

Ngày 27-3, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington vẫn chưa nhận được phản hồi từ Tehran về đề xuất 15 điểm mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra để đàm phán chấm dứt chiến sự với Iran, theo đài CNN.

“Chúng tôi đang chờ thêm thông tin làm rõ về người mà chúng tôi sẽ nói chuyện, về vấn đề chúng tôi sẽ đàm phán và khi nào chúng tôi sẽ gặp nhau. Điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có thể xảy ra hôm nay. Cũng có thể xảy ra ngày mai” - ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Rubio cũng nhấn mạnh rằng Mỹ dự kiến ​​chiến dịch đối phó Iran sẽ kết thúc trong vòng vài tuần, chứ không phải vài tháng, và Washington có thể đạt được tất cả các mục tiêu mà không cần đổ bộ vào Iran.

“Chúng tôi sẽ loại bỏ hải quân của họ, chúng tôi sẽ loại bỏ không quân của họ, và chúng tôi sẽ phá hủy đáng kể các bệ phóng tên lửa của họ để họ không bao giờ có thể núp sau những thứ này mà chế tạo vũ khí hạt nhân” - ông Rubio nói.

Ông Rubio cho hay Washington đang "đúng hoặc vượt tiến độ trong chiến dịch đó, và dự kiến ​​sẽ kết thúc nó vào thời điểm thích hợp.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: @SecRubio/X

Mặc dù Ngoại trưởng Rubio nói rằng Washington có thể đạt được mục tiêu mà không cần bộ binh, ông thừa nhận rằng Mỹ đang triển khai một số binh lính đến khu vực "để cho tổng thống có tối đa sự lựa chọn và cơ hội tối đa để điều chỉnh các tình huống bất ngờ, nếu chúng phát sinh”.

Washington đã điều động hai đơn vị gồm hàng nghìn lính thủy đánh bộ đến khu vực, đơn vị đầu tiên dự kiến ​​sẽ đến vào khoảng cuối tháng 3 trên một tàu tấn công đổ bộ khổng lồ. Lầu Năm Góc cũng dự kiến ​​sẽ triển khai hàng nghìn lính dù tinh nhuệ, theo Reuters.

Ông Rubio cho biết các đồng minh của Mỹ ở châu Âu và châu Á nên ủng hộ các nỗ lực nhằm đảm bảo an ninh Eo biển Hormuz sau khi cuộc chiến ở Iran kết thúc.

“Ngay sau khi cuộc chiến này kết thúc và chúng ta hoàn thành các mục tiêu của mình, một trong những thách thức trước mắt mà chúng ta sẽ phải đối mặt là Iran có thể quyết định thiết lập hệ thống thu phí ở Eo biển Hormuz. Điều này không chỉ bất hợp pháp, mà còn không thể chấp nhận được, gây nguy hiểm cho thế giới, và điều quan trọng là thế giới cần có kế hoạch để đối phó với nó" - ông Rubio nhấn mạnh.

Cùng ngày, ông Steve Witkoff - đặc phái viên tổng thống Mỹ - cho biết ông tin rằng sẽ có các cuộc gặp để đàm phán với Iran “trong tuần này”. “Chúng tôi nghĩ sẽ có các cuộc gặp trong tuần này. Chúng tôi rất hy vọng về điều đó. Các tàu thuyền đang đi qua. Đó là một dấu hiệu rất, rất tốt. Chúng tôi đã hoãn lại. Chúng tôi đã gia hạn. Chúng tôi coi đó là một tín hiệu tích cực thực sự” - ông Witkoff nói.

Iran chỉ trích cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân

Ngày 27-3, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi kịch liệt lên án hàng loạt cuộc tấn công của Israel vào các cơ sở hạt nhân của Tehran, đồng thời đe dọa sẽ buộc Israel "trả giá đắt cho tội ác” của mình.

“Israel đã tấn công 2 nhà máy thép lớn nhất của Iran, một nhà máy điện và các địa điểm hạt nhân dân sự cùng nhiều cơ sở hạ tầng khác. Israel tuyên bố hành động này phối hợp với Mỹ. Cuộc tấn công mâu thuẫn với thời hạn ngoại giao mà tổng thống Mỹ đã gia hạn” - ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.

Trước đó trong ngày, lực lượng Israel đã nhắm mục tiêu vào một số địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm một nhà máy uranium và một lò phản ứng nước nặng ở miền trung Iran. Xa hơn về phía tây, Israel đã tấn công hai nhà máy thép ở TP Esfahan, theo hãng thông tấn IRIB. Ít nhất 1 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào một trong những nhà máy đó, IRIB đưa tin.

Lực lượng Phòng vệ Israel cũng xác nhận đã nhắm mục tiêu vào một nhà máy uranium ở Yazd (miền trung Iran) và lò phản ứng Arak. Mỹ chưa bình luận về các cuộc tấn công trên.

Một chiếc xe bị hư hại ở thủ đô Tehran (Iran) do một cuộc tấn công trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran. Ảnh: Majid Asgaripour/WANA

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết không có sự gia tăng mức độ phóng xạ bên ngoài khu vực sau cuộc tấn công của Israel vào cơ sở sản xuất uranium của Iran ở tỉnh Yazd.

“IAEA đã được Iran thông báo rằng cơ sở sản xuất uranium nghèo Shahid Rezayee Nejad ở tỉnh Yazd (còn được gọi là Ardakan) đã bị tấn công hôm nay” - IAEA cho biết.

“Không có báo cáo về sự gia tăng mức độ phóng xạ bên ngoài khu vực. IAEA đang xem xét báo cáo. Tổng Giám đốc IAEA Rafael M Grossi nhắc lại lời kêu gọi kiềm chế quân sự để tránh bất kỳ nguy cơ tai nạn hạt nhân nào” - cơ quan này nói thêm.

Những cuộc tấn công này diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Trump khẳng định quân đội Mỹ sẽ trì hoãn các cuộc tấn công vào các địa điểm năng lượng ở Iran nếu chính quyền nước này mở lại Eo biển Hormuz.

Trong khi đó, các cuộc tấn công vào tỉnh Kermanshah ở miền tây Iran hôm 27-3 đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, theo hãng thông tấn Tasnim. Lực lượng Phòng vệ Israel nói với CNN rằng họ “không biết gì về bất kỳ cuộc tấn công nào trong số đó”. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) không đưa ra bình luận.

Cơ quan dịch vụ khẩn cấp quốc gia của Israel cho biết sáng sớm 28-3 rằng ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 2 người bị thương nhẹ sau một vụ tấn công bằng bom chùm của Iran.