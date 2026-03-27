Ông Trump gia hạn ngưng đánh cơ sở năng lượng Iran 10 ngày, nói đàm phán 'rất tốt' 27/03/2026 05:43

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn thời gian ngừng tấn công cơ sở năng lượng Iran thêm 10 ngày theo đề nghị Tehran, khẳng định đàm phán đang tiến triển rất tốt.

Ngày 26-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố gia hạn thời gian tạm dừng tấn công các cơ sở năng lượng của Iran trong 10 ngày theo yêu cầu từ Tehran, hãng Reuters đưa tin.

Ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang diễn tiến "rất tốt đẹp", bất chấp việc trước đó một quan chức Iran đã bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc chấm dứt gần 4 tuần giao tranh.

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, không lâu sau khi ông buông lời đe dọa tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng về việc sẽ gia tăng sức ép lên Iran nếu nước này không chấp thuận thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa). Ảnh: WHITE HOUSE

"Thể theo yêu cầu từ chính phủ Iran... tôi sẽ tạm dừng chiến dịch phá hủy các cơ sở năng lượng trong 10 ngày, cho đến 8 giờ tối thứ Hai, ngày 6-4, theo giờ miền Đông nước Mỹ" - Tổng thống Trump viết.

Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và “đang tiến triển rất tốt, bất chấp những tuyên bố sai lệch từ truyền thông tin giả và những bên khác”.

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ trở thành "cơn ác mộng tồi tệ nhất" đối với nước Cộng hòa Hồi giáo nếu Tehran không tuân thủ các yêu cầu từ Washington, trong đó bao gồm việc mở cửa lại eo biển Hormuz và chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân.

Ông Trump cũng tiết lộ phương án giành quyền kiểm soát các mỏ dầu của Iran đang được cân nhắc, song không nêu chi tiết.

Ông Trump cũng gợi ý Iran nên cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một cử chỉ thiện chí trong đàm phán, trong đó có một số tàu treo cờ Pakistan.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Washington đã điều hàng nghìn binh sĩ tới Trung Đông, một phần lực lượng đã đến nơi, làm dấy lên khả năng về một cuộc đổ bộ, dù các chi tiết vẫn chưa được công bố.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.