Iran ra đòn thứ 82; Israel tuyên bố hạ sát chỉ huy hải quân Tehran; Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu Iran ‘quá muộn’ 26/03/2026 19:49

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump thất vọng với cách tiếp cận đàm phán của Iran; Tehran bắt đầu đợt tấn công thứ 82 nhằm vào Israel; Ông Zelensky nói Mỹ đã liên hệ với Ukraine về việc bảo vệ các căn cứ Mỹ tại Trung Đông.

Chiến sự Trung Đông tiếp tục leo thang trong bối cảnh triển vọng về đàm phán vẫn còn mơ hồ.

Ông Trump cảnh báo Iran “thời gian đang cạn dần”

Ngày 26-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự thất vọng với cách tiếp cận đàm phán của Iran, cảnh báo rằng thời gian để đạt được một thỏa thuận đang dần cạn, theo đài CNN.

“Các nhà đàm phán Iran rất khác thường và ‘kỳ lạ’. Họ đang ‘xin’ chúng tôi đạt được một thỏa thuận — điều mà họ đáng ra phải làm vì họ đã bị đánh bại hoàn toàn về quân sự, không còn cơ hội quay lại, vậy mà họ vẫn công khai nói rằng họ chỉ đang ‘xem xét đề xuất của chúng tôi’. Điều đó là sai!!!” - ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

“Họ nên nghiêm túc sớm, trước khi quá muộn, bởi vì khi điều đó xảy ra thì sẽ không còn đường quay lại, và hậu quả sẽ không hề dễ chịu” - ông Trump bổ sung.

Cảnh báo của tổng thống Mỹ nối tiếp phát biểu trước đó khi ông nói Iran “rất muốn đạt được thỏa thuận nhưng lại sợ nói ra” công khai vì lo ngại hệ lụy trong nội bộ.

Iran chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của ông Trump.

Cũng trong ngày 26-3, Ngoại trưởng Pakistan - ông Ishaq Dar xác nhận rằng nước này đã trao cho Iran một kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm từ Mỹ.

“Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran đang diễn ra thông qua các thông điệp được Pakistan chuyển tiếp. Mỹ đã chia sẻ 15 điểm, hiện đang được Iran xem xét” - ông Dar viết trên X.

Ngoại trưởng Pakistan khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập, cùng với một số quốc gia khác, cũng đang “ủng hộ sáng kiến ​​này”.

Israel tuyên bố hạ sát chỉ huy hải quân IRGC

Quân đội Jordan ngày 26-3 nói rằng Iran đã bắn 3 tên lửa vào Jordan trong 24 giờ qua, tất cả đều đã bị không quân bắn hạ, kênh Al Jazeera đưa tin.

Theo hãng tin Tasnim, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 26-3 tuyên bố đã bắt đầu đợt tấn công thứ 82 nhằm vào Mỹ và Israel.

Hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran ở TP Kafr Qasim (Israel) ngày 26-3. Ảnh: Jonathan Shaul/Flash90

IRGC nói rằng đợt tấn công mới nhất bao gồm một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào trung tâm chỉ huy quân sự của Israel, cũng như các ngành công nghiệp liên quan cơ sở hạ tầng hạt nhân của Israel ở phía nam Biển Chết.

Ở chiều ngược lại, quân đội Israel ngày 26-3 tuyên bố đã hoàn thành một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu tại nhiều khu vực ở Iran.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel - ông Israel Katz nói rằng chỉ huy lực lượng hải quân thuộc IRGC - ông Alireza Tangsiri đã thiệt mạng trong một chiến dịch của Israel.

“Đêm qua, trong một chiến dịch chính xác và mang tính sát thương cao, quân đội Israel đã loại bỏ chỉ huy hải quân IRGC Tangasiri cùng các quan chức cấp cao của lực lượng hải quân. Chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động tại Iran với toàn bộ sức mạnh để đạt được các mục tiêu của cuộc chiến” - ông Katz nói với các phóng viên.

Ông Katz cũng gọi chiến dịch này là “một thông điệp quan trọng gửi tới các đối tác Mỹ, phản ánh sự hỗ trợ của Israel trong việc mở lại eo biển Hormuz”.

Giới chức Iran chưa bình luận về các thông tin về ông Tangsiri.

GCC: Iran “vượt qua mọi lằn ranh đỏ”

Ngày 26-3, đại sứ của các nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) đã họp tại Saudi Arabia về các cuộc tấn công của Iran.

Tại cuộc họp, Tổng thư ký GCC - ông Jasem Mohamed Albudaiwi nói rằng những hành động của Iran, bao gồm các cuộc tấn công và việc đóng cửa eo biển Hormuz, đã “vượt qua mọi lằn ranh đỏ”.

“Việc họ đóng eo biển Hormuz và áp phí đối với việc đi qua là hành động gây hấn và vi phạm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển. Ngoài ra, một số tàu thuyền đã bị bắt giữ hoặc tấn công” - ông Albudaiwi nói.

“Hoạt động hàng hải quốc tế cũng bị ảnh hưởng. Các quốc gia GCC là ‘lá phổi kinh tế’ của thế giới, sản xuất 16 tỉ thùng dầu thô, tương đương 22% tổng sản lượng toàn cầu. Các nước này xuất khẩu 27% ra thế giới, tức khoảng 11,5 tỉ thùng mỗi ngày” - ông Albudaiwi nói thêm.

Dù vậy, Tổng thư ký GCC cho biết các quốc gia thành viên đã “nói rõ” rằng họ sẽ không tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào, cũng như không cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để tấn công Iran.

Ông Zelensky: Mỹ đã liên hệ với Ukraine về vấn đề đánh chặn UAV

Ngày 26-3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng các đội ngũ Ukraine đang có mặt tại một số quốc gia Trung Đông, bao gồm Saudi Arabia và Qatar, nhằm hỗ trợ đối phó các đợt tấn công bằng UAV của Iran.

Trả lời phỏng vấn của báo Le Monde, ông Zelensky cho biết Mỹ cũng đã liên hệ với Ukraine về việc bảo vệ các căn cứ của Washington tại Trung Đông.

Ông nói rằng số lượng hệ thống phòng không trong khu vực hiện nay là chưa đủ để phát huy hiệu quả toàn diện trước Iran.

“Có những hệ thống đánh chặn hiện đại được thiết kế để đối phó các đợt tấn công UAV quy mô lớn. Hiện chúng tôi đang thảo luận về việc cung cấp trong tương lai một số trang thiết bị mà Ukraine đang có. Chúng tôi muốn các quốc gia Trung Đông tạo điều kiện để chúng tôi cũng tăng cường năng lực của mình. Họ có một số loại tên lửa phòng không mà chúng tôi còn thiếu” - ông Zelensky nói.

Cùng ngày, Điện Kremlin đã bác bỏ các thông tin cho rằng Nga đang trong quá trình gửi UAV cho Iran, theo Al Jazeera.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói: “Có quá nhiều thông tin sai lệch đang bị truyền thông lan truyền… Đừng để ý đến chúng”.