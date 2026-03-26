Liên tiếp tín hiệu tích cực về đàm phán Mỹ-Iran, thị trường khởi sắc 26/03/2026 05:30

(PLO)- Giá dầu giảm, chứng khoán tăng điểm sau những phát ngôn tích cực của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chuyện đàm phán với Iran để chấm dứt xung đột.

Dù vẫn còn nhiều mâu thuẫn trong tuyên bố của Mỹ và Iran liên quan đàm phán nhưng những tia hy vọng rằng cuộc chiến ở Trung Đông - vốn sắp bước sang tháng thứ 2 - sẽ sớm hạ nhiệt cũng khiến thị trường phản ứng tích cực.

Xuất hiện tín hiệu tích cực về đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24-3 nói rằng Mỹ và Iran “đang đàm phán ngay lúc này”, đồng thời ám chỉ Tehran rất muốn đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Tại Phòng Bầu dục, ông Trump nói ông đã quyết định không thực hiện lời cảnh báo gần đây về việc tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran “dựa trên thực tế là chúng tôi đang đàm phán”. “Họ đang trao đổi với chúng tôi, và họ nói chuyện có lý” - ông Trump nói.

Cũng trong ngày 24-3, tờ The New York Times dẫn lời hai quan chức giấu tên rằng Mỹ đã gửi tới Iran một kế hoạch gồm 15 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh. Theo tờ báo, kế hoạch này được chuyển đến Iran thông qua Pakistan, nhưng chưa rõ văn kiện đã được phổ biến rộng rãi tới mức nào trong giới chức Iran. Cũng chưa rõ liệu Israel, nước đang cùng Mỹ tấn công Iran, có ủng hộ kế hoạch này hay không.

Một ngày trước đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng có “khoảng 15” điểm mà Mỹ và Iran đã đạt được đồng thuận. Ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là “ưu tiên số 1, 2 và 3” trong danh sách đó.

Cũng theo ông Trump, nhiều quan chức Mỹ đang tham gia đàm phán, trong đó có Phó Tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio. Trước đó, ông Trump từng nói rằng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể kiêm cố vấn thân cận Jared Kushner đã trao đổi với phía Iran vào cuối tuần trước.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Việc chính quyền Mỹ thay đổi người đàm phán diễn ra trong bối cảnh có thông tin rằng các đại diện Iran không muốn quay lại bàn đàm phán với hai ông Witkoff và Kushner. Iran muốn làm việc với Phó Tổng thống Vance hơn.

Thông điệp này được chuyển qua các kênh hậu trường tới Mỹ, cho thấy Iran tin rằng các cuộc thảo luận có sự tham gia của hai ông Witkoff và Kushner sẽ không hiệu quả. Lý do là thiếu hụt lòng tin sau khi các cuộc đàm phán trước đó đổ vỡ, dẫn tới việc Israel và Mỹ phát động hành động quân sự, các nguồn tin nói với đài CNN.

Theo các nguồn tin, ông Vance và ông Rubio được xem là có thiện chí hơn trong việc chấm dứt chiến tranh.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran ngày 25-3 dẫn lời ông Ebrahim Zolfaqari - người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya (cơ quan chỉ huy quân sự cấp cao của Iran) rằng Mỹ “đang tự đàm phán với chính mình”.

“Phải chăng mức độ đấu tranh nội bộ của các ông đã đến mức các ông tự đàm phán với chính mình? Những người như chúng tôi không bao giờ có thể hòa hợp với những người như các ông” - ông Zolfaqari nói.

Trong bối cảnh thông điệp giữa Mỹ và Iran về vấn đề đàm phán còn mâu thuẫn, nhiều nhà lãnh đạo trong khu vực đang tiến hành các nỗ lực ngoại giao hậu trường nhằm giúp dàn xếp chấm dứt chiến tranh.

Thủ tướng Pakistan - ông Shehbaz Sharif viết trên mạng xã hội X hôm 24-3 rằng Pakistan sẵn sàng tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán giữa hai bên. Ông Trump sau đó đã chia sẻ ảnh chụp bài đăng của ông Sharif lên tài khoản Truth Social của mình.

Khi được hỏi liệu động thái này có cho thấy tổng thống Mỹ chấp nhận đề nghị của Pakistan hay không, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với CNBC: “Đây là các cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm và Mỹ sẽ không đàm phán thông qua truyền thông”.

Phản ứng tích cực từ thị trường

Giá dầu giảm, chứng khoán tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 25-3 khi các nhà đầu tư phản ứng trước những tín hiệu về khả năng hạ nhiệt xung đột ở Trung Đông, theo The New York Times.

Giá dầu Brent, chuẩn tham chiếu toàn cầu, ở mức khoảng 97 USD/thùng vào ngày 25-3. Trước đó, giá chốt phiên 24-3 ở mức 104,49 USD/thùng, tăng khoảng 4%. Dầu thô West Texas Intermediate, chuẩn của Mỹ, giao dịch ở mức khoảng 90 USD/thùng vào ngày 25-3. Trước đó, giá chốt phiên ngày 24-3 ở mức 92,35 USD/thùng, tăng gần 5%.

Một yếu tố nữa thúc đẩy giá dầu giảm là việc Iran ngày 24-3 đã gửi một bức thư tới tổ chức hàng hải của Liên Hợp Quốc, cho biết sẵn sàng cho phép các tàu không liên quan Mỹ hoặc Israel đi qua eo biển Hormuz.

Thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong ngày 25-3. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng gần 3% và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 1,7%. Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng 1%.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng vào sáng sớm 25-3 sau khi xuất hiện thông tin Mỹ đã gửi tới Iran một kế hoạch có thể giúp chấm dứt xung đột.

Các nhà giao dịch làm việc trên sàn giao dịch chứng khoán New York(Mỹ). Ảnh: Michael Nagle/Bloomberg

Hợp đồng tương lai S&P 500 và Nasdaq 100 lần lượt tăng 0,68% và 0,71%. Hợp đồng tương lai gắn với chỉ số Dow Jones tăng 352 điểm, tương đương 0,75%.

Trong phiên giao dịch chính thức trước đó, cả ba chỉ số lớn đều giảm điểm. S&P 500 giảm 0,37%, trong khi Nasdaq Composite mất 0,84%. Chỉ số Dow Jones giảm 84,41 điểm, tương đương 0,18%.

Ông Michael Kantrowitz, chiến lược gia đầu tư trưởng tại ngân hàng đầu tư Piper Sandler (Mỹ), cho rằng dầu mỏ là yếu tố chính chi phối thị trường trong những ngày gần đây. “Chúng tôi vẫn cho rằng đây đơn thuần là thị trường bị chi phối bởi dầu mỏ, gần như chỉ một biến số” - ông Kantrowitz nói trên chương trình “Closing Bell: Overtime” của đài CNBC ngày 24-3.

“Dầu mỏ và lãi suất đang dẫn dắt thị trường cổ phiếu. Hiện tại, tôi cho rằng thị trường được định giá khá phù hợp với điều kiện hiện nay, và sẽ tiếp tục biến động theo sự thay đổi của các yếu tố đó” - vị chiến lược gia nói thêm.

Theo giới quan sát, thị trường được dự báo sẽ còn biến động trong thời gian tới, khi những diễn biến xung quanh cuộc chiến vẫn còn khó lường. Trong diễn biến mới nhất, hãng Reuters dẫn nguồn tin rằng Lầu Năm Góc được cho là sẽ điều động từ 3.000 đến 4.000 binh sĩ thuộc Sư đoàn Dù 82 tinh nhuệ của Lục quân Mỹ tới Trung Đông, làm gia tăng quy mô tập trung quân sự lớn của Mỹ trong khu vực.

Reuters trước đó đưa tin rằng chính quyền ông Trump đang cân nhắc triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ Mỹ, một động thái có thể mở rộng các lựa chọn, bao gồm cả việc đưa lực lượng vào bên trong lãnh thổ Iran.

Các quan chức, phát biểu với điều kiện giấu tên, không nêu rõ binh sĩ sẽ được triển khai tới khu vực nào ở Trung Đông hoặc thời điểm họ đến nơi. Các binh sĩ này hiện đang đóng quân tại Fort Bragg, bang North Carolina (Mỹ).