Khả năng Mỹ-Iran gặp nhau đàm phán cuối tuần này, sự chú ý dồn về Pakistan 25/03/2026 10:08

(PLO)- Theo Nhà Trắng, tham gia đàm phán về phía Mỹ vào cuối tuần này ở Pakistan có thể gồm Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio, Đặc phái viên Witkoff và ông Kushner. Trong khi đó, Iran chưa xác nhận đàm phán hay những nhân vật sẽ tham gia.

Thông tin Mỹ và Iran đang tích cực trao đổi và sẽ sớm đàm phán – Iran chưa xác nhận – đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng thế giới, với hy vọng cuộc chiến Trung Đông gây rất nhiều mất mát và hệ lụy sẽ sớm kết thúc.

Đài CNN dẫn hai nguồn tin khu vực cho biết các đại diện của Iran đã thông báo với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng họ không muốn nối lại đàm phán với Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của ông Trump là ông Jared Kushner, và muốn tiếp tục đàm phán với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance.

Ảnh ghép gồm hình ảnh Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Jared Kushner. Ảnh: AFP | WION

Thông điệp này, được chuyển qua các kênh bí mật tới Mỹ, cho thấy Iran tin rằng các cuộc thảo luận có sự tham gia của ông Witkoff và ông Kushner sẽ không mang lại hiệu quả do sự thiếu tin tưởng sau khi các cuộc đàm phán đổ vỡ trước khi Israel và Mỹ phát động hành động quân sự.

Theo các nguồn tin, trái ngược với hai ông Witkoff và Kushner và thậm chí cả Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Phó Tổng thống Vance được xem là người có thiện cảm hơn với mong muốn chấm dứt chiến tranh.

"Mọi người đều cho rằng ông Vance đang muốn kết thúc cuộc xung đột này” – CNN dẫn lời một trong những nguồn tin.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance phát biểu trước các thành viên đảng Cộng hòa tại nhà máy sản xuất EDSI ở Auburn Hills, bang Michigan (Mỹ) ngày 18-3. Ảnh: Ben Solis/Michigan Advance

Các bên tham gia khu vực cũng nhận thức được rằng việc ông Vance tham gia đàm phán có thể tiềm ẩn rủi ro vì việc thương lượng để chấm dứt xung đột sẽ không dễ dàng.

Hiện ông Witkoff vẫn tham gia rất nhiều vào các vấn đề liên quan từ phía Mỹ và các nguồn tin cho biết phía Iran có thể sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đàm phán với bất kỳ ai mà chính quyền ông Trump cử đến.

“Người mà chính quyền quyết định cử đi, phía Iran sẽ phải tự giải quyết, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có sự ưu tiên nào” – CNN dẫn lời nguồn tin thứ hai.

Trước đó vào ngày 24-3, ông Trump cho biết tất cả các thành viên chủ chốt trong đội ngũ ngoại giao của ông đều đang tham gia đàm phán.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với CNN rằng chính ông Trump mới là người quyết định ai sẽ đàm phán thay mặt cho Mỹ.

“Tổng thống Trump và chỉ Tổng thống Trump mới có quyền quyết định ai sẽ đàm phán thay mặt Mỹ. Như Tổng thống đã tuyên bố hôm nay, Phó Tổng thống Vance, Ngoại trưởng Rubio, Đặc phái viên Witkoff và ông Kushner đều sẽ tham gia” – bà Leavitt nói.

Ông Witkoff và ông Kushner đã gặp gỡ ông Badr Albusaidi - Bộ trưởng Ngoại giao Oman, tại Geneva vào ngày 26-2. Ảnh: Thông tấn xã Oman

Hiện tại, một cuộc gặp giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần này tại Islamabad vẫn là một khả năng — nhưng ngay cả những người ủng hộ cuộc gặp này cũng tỏ ra hoài nghi về khả năng nó thực sự diễn ra, theo các nguồn tin.

Tổng thống Trump đã ám chỉ đến một cử chỉ thiện chí từ phía Iran mà ông mô tả là một "món quà" bí ẩn, ngụ ý rằng món quà này đã giúp ích cho các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.

“Họ đã tặng chúng tôi một món quà, và món quà đó đã đến hôm nay. Đó là một món quà rất lớn, trị giá một khoản tiền khổng lồ, và tôi sẽ không tiết lộ món quà đó là gì, nhưng đó là một món quà rất quan trọng” - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục hôm 24-3, cho biết món quà "liên quan dầu khí".

“Vấn đề liên quan dòng chảy, đến eo biển” – ông Trump nói, đề cập eo biển Hormuz, một tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng đã bị đóng cửa trên thực tế.

Theo ông Trump, món quà đó cho thấy các nhà đàm phán Iran đang nói chuyện với chính quyền của ông và sẵn sàng thực hiện lời hứa của mình.

“Họ đã trao nó cho chúng tôi, và họ nói rằng họ sẽ trao nó, vì vậy đối với tôi điều đó có nghĩa là: chúng ta đang làm việc với đúng người. Họ là những người duy nhất có thể làm được điều đó” – CNN dẫn lời ông Trump.