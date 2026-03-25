Ông Trump: Iran vừa tặng Mỹ 'món quà' liên quan eo biển Hormuz 25/03/2026 07:02

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã có nhượng bộ lớn về năng lượng, tặng Washington "món quà" liên quan eo biển Hormuz.

Ngày 24-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Iran đã có một nhượng bộ lớn liên quan năng lượng đối với Mỹ, mô tả đây là một diễn biến tích cực, dù ông không nêu chi tiết cụ thể, hãng Reuters đưa tin.

Ông Trump cho rằng “món quà” này có liên quan eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển dầu mỏ quan trọng mà Mỹ lâu nay phải nỗ lực duy trì hoạt động thông suốt.

“Họ đã tặng chúng ta một món quà. Đó là một món quà rất lớn, trị giá một số tiền khổng lồ. Không liên quan hạt nhân, mà liên quan dầu khí, và đó là một điều họ đã làm rất tốt” - ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Ông Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ đã giành chiến thắng trong cuộc chiến, nói thêm rằng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tỏ ra thất vọng về việc chiến dịch kết thúc quá nhanh.

Tổng thống Mỹ cho biết Washington đang trao đổi với “đúng người” tại Iran nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt các hành động thù địch, đồng thời nói rằng phía Iran “rất muốn” đạt được thỏa thuận.

“Chúng tôi đang đàm phán ngay lúc này [về vấn đề Iran]" - ông Trump nói, nhưng từ chối cung cấp chi tiết, đặc biệt về việc các đặc phái viên Mỹ như Steve Witkoff và Jared Kushner có dự kiến đàm phán trong tuần này hay không.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông Witkoff, ông Kushner, Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio đều tham gia vào tiến trình đàm phán.

Theo đài France 24, có thông tin cho rằng ông Witkoff và ông Kushner đang trên đường tới Pakistan để đàm phán với Iran, và ông Vance có thể sẽ tham gia sau đó nếu các cuộc đàm phán cho thấy tín hiệu nghiêm túc. Ông Trump không bình luận thông tin này.

Trong khi đó, Pakistan cho biết nước này sẵn sàng đăng cai các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Iran chưa lên tiếng về thông tin trên.