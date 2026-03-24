Iran phóng 7 đợt tên lửa, ra cảnh báo rắn với Israel; Giá dầu quay đầu tăng; Nga lên tiếng 24/03/2026 19:04

(PLO)- Iran phóng 7 đợt tên lửa vào Israel trong vòng chưa đầy 10 giờ; dân quân Iraq bị tấn công, 15 người chết; Giá dầu quay lại mức trên 100 USD khi giao tranh leo thang.

Cường độ các cuộc không kích ở Trung Đông tăng mạnh, một ngày sau phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Mỹ và Iran đã có các cuộc đối thoại “rất tốt và hiệu quả” nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho xung đột - điều mà Iran đã nhanh chóng bác bỏ.

Iran phóng 7 đợt tên lửa vào Israel trong vòng chưa đầy 10 giờ

Đài CNN dẫn thông tin từ giới chức Israel rằng Iran đã phóng hàng loạt tên lửa vào Israel với tổng cộng 7 đợt tấn công kể từ rạng sáng 24-3.

Trong đợt báo động mới nhất, còi báo động vang lên ở Dimona, một TP sa mạc phía nam gần Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Negev của Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã cử nhân viên tìm kiếm và cứu hộ đến “nhiều địa điểm” bị ảnh hưởng ở miền trung Israel.

Hiện trường vụ tấn công tên lửa của Iran ở Tel Aviv (Israle) ngày 24-3. Ảnh: Avshalom Sassoni/Flash90

Trong đợt tấn công trước đó của Iran, các địa điểm bị ảnh hưởng đã được báo cáo ở Tel Aviv. Hình ảnh từ thành phố cho thấy các tòa nhà bị hư hại, ngọn lửa và khói đen dày đặc.

Trong ngày, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Israel lợi dụng “tình hình chiến tranh” hiện tại để thực hiện “các tội ác chiến tranh quy mô lớn chống lại thường dân” ở Lebanon và Palestine.

Theo hãng thông tấn IRNA, nếu những hành động như vậy tiếp diễn, IRGC sẽ tiến hành “các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái hạng nặng” nhằm vào quân đội Israel ở miền bắc Israel và khu vực gần Dải Gaza “một cách không kiềm chế”.

Các quốc gia vùng Vịnh gồm Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tiếp tục báo cáo về các đợt đánh chặn tên lửa đạn đạo và UAV từ Iran, theo kênh Al Jazeera.

Trong khi đó, Israel cũng tiếp tục tấn công Iran – với Không quân Israel tấn công hơn 50 mục tiêu từ sáng 24-3, bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và các cơ sở quân sự khác.

Theo Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Israel đã tấn công hơn 3.000 mục tiêu ở Iran kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Cũng trong ngày 24-3, Bộ Chỉ huy Tác chiến Liên hợp Iraq nói rằng các cuộc không kích dường như do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện nhằm vào trụ sở quân sự của Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) – một nhóm tập hợp các lực lượng dân quân Shiite được Iran hậu thuẫn – ở miền tây Iraq đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

PMF nói rằng vụ tấn công tại tỉnh Anbar của Iraq là “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền của Iraq”, thể hiện “sự coi thường luật pháp quốc tế”. Mỹ và Israel chưa bình luận về vụ tấn công.

Giá dầu quay lại mức trên 100 USD khi giao tranh leo thang

Giá dầu tăng trong ngày 24-3 sau khi các cuộc giao tranh mới làm giảm hy vọng rằng cuộc chiến tại Trung Đông có thể sớm kết thúc, theo CNN.

Dầu Brent, chuẩn tham chiếu toàn cầu, tăng 1,6% lên 101,5 USD mỗi thùng. Dầu WTI, chuẩn của Mỹ, tăng 2,7% lên 90,5 USD mỗi thùng.

Có thời điểm trong ngày 23-3, giá dầu Brent đã vượt mốc 114 USD mỗi thùng trước khi giảm mạnh và chốt ở mức 99,94 USD, sau khi ông Trump ca ngợi các “cuộc trao đổi rất tốt và hiệu quả” với Iran về việc chấm dứt chiến tranh.

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ mọi đối thoại với Mỹ.

Thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều trong ngày 24-3 khi nhà đầu tư cân nhắc giữa kỳ vọng chiến tranh sớm kết thúc và các dấu hiệu về những cuộc tấn công mới. Các thị trường châu Á đã thu hẹp một phần mức giảm của ngày 23-3 và đóng cửa tăng điểm tại Hàn Quốc, Nhật và Hong Kong (Tung Quốc).

Tại châu Âu, các chỉ số lớn nhìn chung đi ngang trong phiên giao dịch buổi sáng, sau khi tăng điểm vào ngày 23-3. Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cũng gần như không đổi.

Nga tiếp tục lên tiếng về tình hình Trung Đông

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

Ngày 24-3, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng một số chuyên gia về quan hệ quốc tế đã bắt đầu mô tả các cuộc xung đột đang diễn ra trên khắp thế giới là Chiến tranh Thế giới thứ III, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Lavrov cho biết Nga “quan ngại về những gì đang diễn ra trong quan hệ giữa Iran và các nước láng giềng”.

Theo nhà ngoại giao Nga, “các hành động gây hấn quân sự nghiêm trọng của Mỹ và Israel” nhằm vào Iran có nguy cơ làm mất ổn định thương mại quốc tế và an ninh năng lượng toàn cầu.

“Tình hình này đe dọa làm mất ổn định không chỉ khu vực Vịnh, điều đã xảy ra, và không chỉ toàn bộ Trung Đông, điều cũng đang diễn ra, mà còn cả thương mại toàn cầu, an ninh năng lượng toàn cầu và các hoạt động vận tải, kinh doanh quốc tế” - ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cho biết Nga đang chia sẻ các đánh giá về tình hình hiện tại với cả Iran và các quốc gia thành viên Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.

Theo ngoại trưởng Nga, Moscow tin rằng “con đường đàm phán, con đường đoàn kết và cân bằng lợi ích là con đường phục vụ lợi ích” của Trung Đông.