Chiến sự Trung Đông ngày 25: Iran lên kế hoạch tấn công đặc biệt; Ông Netanyahu nói về khả năng có thỏa thuận; Nhiều nước nỗ lực làm trung gian 24/03/2026 06:00

(PLO)- Chiến sự Trung Đông diễn biến phức tạp; Iran tin rằng Mỹ muốn kết thúc cuộc chiến nhưng Israel thúc đẩy việc tiếp tục.

Chiến sự Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ và Iran đã có các cuộc đối thoại “rất tốt và hiệu quả” nhằm tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho xung đột - điều mà Iran đã nhanh chóng bác bỏ.

Tehran: Cuộc chiến sẽ tiếp diễn cho đến khi Iran được bồi thường

Ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran. Ảnh: WANA

Ngày 23-3, ông Mohsen Rezaei, cố vấn quân sự cấp cao của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei, nói rằng cuộc chiến sẽ tiếp diễn cho đến khi Iran nhận được bồi thường đầy đủ cho những thiệt hại đã phải gánh chịu.

Phát biểu trên truyền hình Iran, phát sóng hôm 23-3, ông Rezaei cũng tuyên bố Iran sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi “toàn bộ các lệnh trừng phạt kinh tế được dỡ bỏ và có được các bảo đảm quốc tế mang tính ràng buộc pháp lý nhằm ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ vào Iran”.

“Chúng tôi thấy rằng các lực lượng vũ trang của mình đang tiến hành các chiến dịch và hoạt động một cách mạnh mẽ. Việc chuyển giao lãnh đạo của chúng tôi, với người lãnh đạo mới được lựa chọn, hiện đã ổn định và nằm chắc trong sự điều hành của người đó” - ông Rezaei nói.

Vị cố vấn cho rằng “cuộc chiến thực chất đã kết thúc” từ hơn một tuần trước và “Mỹ đã sẵn sàng dừng lại và theo đuổi một lệnh ngừng bắn”. Tuy nhiên, theo ông, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu “đã thúc đẩy việc tiếp tục”.

Ông Rezaei cho rằng sau ngày thứ 15, “Mỹ đã hiểu rõ rằng không có con đường nào dẫn đến chiến thắng trong cuộc chiến này”.

Trên thực địa, hãng thông tấn Fars ngày 23-3 dẫn nguồn tin rằng Iran đang chuẩn bị các kế hoạch cho những hành động tiềm tàng nhằm vào Tel Aviv và một số đồng minh của Mỹ và Israel trong khu vực trong đêm 23, rạng sáng 24-3.

“Những kế hoạch đặc biệt đang được dàn xếp tối nay dành cho Tel Aviv và một số đồng minh khu vực của Mỹ và Israel, nhằm loại bỏ hoàn toàn mọi hy vọng đàm phán khỏi tâm trí của những kẻ gây hấn” - nguồn tin nói với Fars.

Theo Fars, các nguồn tin của Iran cũng cho rằng tình hình ở eo biển Hormuz có thể không trở lại như trước chiến tranh ngay cả khi cuộc xung đột cuối cùng kết thúc.

Không lâu sau bản tin trên, còi báo động không kích vang lên ở Bahrain, Kuwait và Saudi Arabia, kênh Al Jazeera đưa tin.

Quân đội Syria cho biết một căn cứ quân sự gần thị trấn Yarubiya, ngoại ô Hasaka, đã bị tấn công bằng 5 quả rocket phóng từ Iraq.

Về phía Israel, ngày 23-3, Thủ tướng Netanyahu nói rằng Tổng thống Trump tin rằng có cơ hội chuyển “các thắng lợi quân sự lớn thành một thỏa thuận nhằm bảo vệ các lợi ích sống còn của chúng tôi”.

Ông Netanyahu cho biết ông đã trao đổi với Trump vào đầu ngày, và tin rằng Israel có thể "tận dụng những thành tựu quan trọng mà chúng tôi đạt được cùng quân đội Mỹ để đạt được các mục tiêu của cuộc chiến thông qua một thỏa thuận".

Tuy nhiên, ông Netanyahu khẳng định Israel sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tại Iran và Lebanon.

Trong ngày, Israel và Hezbollah tiếp tục các cuộc tấn công qua lại, với việc Israel tấn công thủ đô và TP Tyre (Lebanon) khiến 1 người thiệt mạng. Trong khi đó, Hezbollah nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công nhằm vào quân đội Israel.

Các cuộc không kích của Mỹ và Israel vẫn tiếp tục tại thủ đô Tehran (Iran) trong ngày qua.

Một phần của tên lửa phóng từ Iran rơi xuống TP Safed ở miền bắc Israel ngày 23-3. Ảnh: David Cohen/Flash90

Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan tích cực tham gia nỗ lực trung gian

Ngày 23-3, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pakistan - ông Tahir Hussain Andrabi nói với đài CNN rằng Islamabad “đã sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán” giữa Iran và Mỹ.

“Nếu cả hai bên đồng ý, Pakistan luôn sẵn sàng tổ chức đàm phán” - ông Andrabi nói.

Al Jazeera ngày 23-3 dẫn các nguồn tin rằng Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan đang rất tích cực trong các nỗ lực nhằm đưa Iran và Mỹ ngồi lại với nhau.

Tuy nhiên, theo nguồn tin, vẫn còn nhiều vấn đề chưa được chốt lại, bao gồm việc Mỹ phải thừa nhận rằng cuộc chiến này là hành động gây hấn nhằm vào Iran, đồng thời chi trả bồi thường cho những thiệt hại đã gây ra tại nước này.

Ngoài ra, Iran vẫn bảo lưu quyền đóng eo biển Hormuz. Đây được xem là biện pháp phòng ngừa trong trường hợp xảy ra bất kỳ “hành động phiêu lưu” nào từ phía Mỹ.